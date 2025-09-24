MONTRÉAL, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Le Palais des congrès de Montréal accueille les 24 et 25 septembre la troisième édition de ALL IN, le plus grand événement d'intelligence artificielle au Canada. Conçu par Scale AI - la grappe mondiale d'innovation en IA du Canada l'événement s'est imposé en un temps record comme une vitrine internationale de premier plan pour Montréal, attirant dans la métropole les acteurs majeurs de l'écosystème mondial de l'IA.

Depuis sa première édition au Palais des congrès de Montréal en 2023, ALL IN connaît une croissance fulgurante : 2 300 participants la première année, 4 000 en 2024 ; et cette année, ce sont 6 000 participants en provenance plus de de 40 pays qui sont attendus. Parmi eux, les plus grands fournisseurs de services et de produits d'IA, des investisseurs d'ici et d'ailleurs, des chercheurs de renommée, des scientifiques de données, des gens d'affaires et les 100 meilleures jeunes pousses en IA du Canada.

Chaque année à travers ALL IN, Montréal affirme davantage son rôle de pôle de l'intelligence artificielle au Canada et sur la scène mondiale. La métropole se distingue non seulement par son excellence en recherche fondamentale, mais aussi par sa capacité à transformer ce savoir en solutions concrètes. En mettant de l'avant les projets, les talents et les organisations d'ici qui façonnent une économie propulsée par l'IA, l'ambition de ALL IN est claire : valoriser l'expertise canadienne en intelligence artificielle appliquée et affirmer le leadership de Montréal et du Canada comme acteurs clés de l'IA sur la scène mondiale.

Depuis la première édition en 2023, les équipes d'ALL IN et du Palais des congrès de Montréal travaillent main dans la main pour repousser les limites de l'événementiel. Chaque année, cette collaboration permet de transformer les espaces du Palais afin de donner vie à des expériences immersives inédites, soulignant la créativité de ALL IN et la grande versatilité du Palais. Pavillons thématiques, zones de démonstration ou encore studio d'enregistrement de podcasts en direct devant public ne sont ainsi que quelques exemples des différents espaces qui composent le « village » ALL IN au cœur du Palais. Preuve de cette dynamique porteuse, une nouvelle édition est déjà confirmée pour 2026 au Palais des congrès de Montréal.

Un événement qui repousse les limites

Pour son édition 2025, ALL IN réunit plus de 200 conférenciers et offre une programmation variée de panels, ateliers et expériences immersives autour de grands enjeux liés à l'IA. L'événement rassemble l'ensemble de l'écosystème canadien de l'IA d'un océan à l'autre afin de soutenir sa croissance et d'affirmer son rôle sur la scène internationale.

La présence de représentants des trois paliers de gouvernement -- municipal, provincial et fédéral --, qui prendront part à une série d'activités stratégiques, témoigne d'un engagement concerté et vient également enrichir cette édition et renforcer la place de Montréal au centre des réflexions internationales sur l'avenir de l'IA.

Citations

« L'engouement extraordinaire autour d'ALL IN confirme la place de Montréal comme carrefour mondial de l'intelligence artificielle et témoigne de la force de l'écosystème canadien. Accueillir cet événement au Palais, c'est ouvrir nos espaces pour en faire un terrain d'expérimentation, de dialogue et de collaboration. Chaque édition attire les parties prenantes qui façonnent l'avenir de l'IA, et nous sommes fiers d'en être le point de rencontre. » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

« Depuis la première édition, la collaboration avec le Palais des congrès de Montréal a été déterminante dans la croissance d'ALL IN. Ensemble, nous redéfinissons les limites de ce qu'un événement peut offrir en termes d'expériences immersives uniques. Cette complicité permet à ALL IN de refléter à la fois la créativité de l'écosystème en intelligence artificielle d'ici et la capacité de Montréal à se positionner comme un pôle mondial incontournable. » - Isabelle Turcotte, cofondatrice et cheffe de la direction de ALL IN

À propos du Palais des congrès de Montréal

Centre de solutions créatives, vitrine du savoir-faire et du savoir-être montréalais, le Palais des congrès de Montréal fait rayonner les événements d'envergure qu'il accueille depuis 1983. Générant d'importantes retombées économiques, sociales et intellectuelles, il encourage l'innovation et agit à titre de vecteur de progrès pour la métropole et le Québec. Le Palais se veut résolument engagé envers le développement durable et multiplie les initiatives concrètes et novatrices pour en faire un élément central de son développement des affaires. Bénéficiant d'un taux de satisfaction client parmi les plus élevés au monde, le Palais contribue activement au rayonnement international de Montréal, la ville accueillant le plus d'événements internationaux dans les Amériques pour la neuvième année consécutive. congresmtl.com

À propos de ALL IN

ALL IN, le plus grand événement d'intelligence artificielle au Canada, est une initiative de SCALE AI, la grappe d'innovation mondiale du Canada en intelligence artificielle (IA). Organisé en collaboration avec Mila, et soutenu par l'écosystème canadien de l'IA, ALL IN est l'un des principaux événements technologiques du Canada et la porte d'entrée vers la côte Est de l'Amérique du Nord. Au-delà des discussions captivantes, cet événement stimule l'innovation et les affaires en offrant une plateforme pour la collaboration et le partage d'idées novatrices, propice à l'établissement de partenariats fructueux pour bâtir une économie propulsée par l'IA.

