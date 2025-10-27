MONTRÉAL, le 27 oct. 2025 /CNW/ - Du 28 au 30 octobre, le Palais des congrès de Montréal offre ses espaces à la Conférence nationale pour mettre fin à l'itinérance (ACMFI25), un rassemblement majeur pour enrayer l'itinérance au Canada.

L'ACMFI25 rassemblera des communautés, des organisations, des travailleuses et travailleurs de première ligne, des leaders ainsi que des personnes ayant connu la réalité de la rue. Ensemble, ils uniront leurs voix et leurs forces pour apprendre, partager leurs expériences et faire émerger des pistes d'action concrète pour mettre fin à l'itinérance au Canada.

Un ancrage social au cœur du centre-ville

En accueillant l'événement et en lui offrant ses espaces gratuitement, le Palais des congrès de Montréal conforte sa vocation d'être un lieu rassembleur, et réaffirme son engagement dans la recherche de solutions. Situé au cœur du centre-ville, un secteur où se côtoient chaque jour résidents, travailleurs, visiteurs et personnes en situation de vulnérabilité, le Palais agit quotidiennement pour améliorer la cohabitation et le dialogue social.

Que ce soit son implication auprès du SPVM, du programme Action Médiation de la Société de développement social, du comité de sécurité urbaine regroupant de grands acteurs du centre-ville, ou encore du comité affaires du Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal (MMFIM) - avec lequel il collabore par ailleurs à l'accueil local de l'ACMFI25 -, ces actions traduisent un ancrage profond du Palais dans le tissu social montréalais, et son désir sincère de contribuer à son équilibre.

Un legs tangible pour Montréal

À l'occasion de l'ACMFI25, le Palais s'est également associé à Tourisme Montréal et à Meet4Impact pour évaluer les retombées sociétales de la conférence. Cette démarche vise à mesurer les effets tangibles de l'événement sur les politiques publiques, les pratiques communautaires et la sensibilisation du grand public autour de thèmes centraux comme :

le logement social et l'accès rapide à un toit ;

la prévention de l'itinérance ;

la collaboration entre les milieux communautaire, institutionnel et privé ;

la reconnaissance de l'expertise des personnes ayant vécu l'itinérance.

Autant de discussions essentielles qui visent à faire émerger des solutions durables, à renforcer les réseaux d'entraide et à nourrir l'objectif commun d'un pays où chaque personne bénéficie d'un toit pour vivre dignement.

Citations

« L'itinérance est une réalité quotidienne tant autour qu'à l'intérieur du Palais des congrès. Offrir gracieusement nos espaces pour cette conférence est une manière concrète de participer à la recherche de solutions et de contribuer à un dialogue essentiel pour Montréal. Notre responsabilité dépasse les murs de notre établissement. Le Palais est une zone de vie au cœur du centre-ville, un point de rencontre entre la population montréalaise et les dizaines de milliers de visiteurs canadiens et internationaux que nous accueillons chaque année. Nous voulons à la fois être un lieu d'accueil et un acteur social responsable. » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers le Palais des congrès pour sa contribution à notre mouvement et à notre conférence. La Conférence nationale pour mettre fin à l'itinérance 2025 (ACMFI25) rassemble des personnes de tout le pays autour d'un sujet crucial à un moment important. L'ACMFI25 est notre plus grande conférence à ce jour, avec plus de 2 350 participants. La contribution du Palais et de Tourisme Montréal nous a permis de rendre cet événement plus accessible et plus inclusif pour les participants, tout en permettant de réduire les coûts, afin que davantage de personnes œuvrant pour mettre fin à l'itinérance puissent se joindre à nous. » - Tim Richter, fondateur et président-directeur général de l'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance

« La Conférence nationale pour mettre fin à l'itinérance est une occasion unique de rassembler des voix, des savoirs et des expériences de partout au pays. En favorisant le dialogue social et la collaboration entre les milieux communautaire, institutionnel et privé, nous renforçons notre capacité collective à bâtir des solutions durables. Pour Montréal, cet événement représente un moment fort d'apprentissage, d'innovation et d'engagement envers une ville où chaque personne peut vivre dignement, à l'abri. » - Julien David-Pelletier, commissaire aux personnes en situation d'itinérance à la Ville de Montréal

« L'itinérance est l'affaire de tous et nous avons une responsabilité collective d'agir pour mettre en place des solutions concrètes. Dans ce contexte, la contribution généreuse du Palais des congrès de Montréal à la conférence est porteuse d'espoir et nous saluons leur implication de tous les instants et leur geste dans le cadre de l'ACMFI25. » - Michèle Chappaz, directrice générale du Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal (MMFIM)

« Tourisme Montréal est fier d'avoir contribué à l'attraction et à l'accueil de cet événement, qui illustrent parfaitement la capacité de Montréal à rassembler des leaders et des acteurs de tous horizons autour d'enjeux essentiels pour nos communautés. Le tourisme, c'est avant tout une rencontre entre des personnes et un milieu de vie. En soutenant une mobilisation comme celle-ci, Tourisme Montréal réaffirme que la vitalité et l'attractivité de Montréal passent aussi par sa solidarité et son engagement envers toutes les communautés qui la composent. » - Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal

À propos du Palais des congrès de Montréal

Centre de solutions créatives, vitrine du savoir-faire et du savoir-être montréalais, le Palais des congrès de Montréal fait rayonner les événements d'envergure qu'il accueille depuis 1983. Générant d'importantes retombées économiques, sociales et intellectuelles, il encourage l'innovation et agit à titre de vecteur de progrès pour la métropole et le Québec. Le Palais se veut résolument engagé envers le développement durable et multiplie les initiatives concrètes et novatrices pour en faire un élément central de son développement des affaires. Bénéficiant d'un taux de satisfaction client parmi les plus élevés au monde, le Palais contribue activement au rayonnement international de Montréal, la ville accueillant le plus d'événements internationaux dans les Amériques pour la neuvième année consécutive. congresmtl.com

