Le Canada est reconnu pour son bassin d'ingénieurs qualifiés, avec plus de 300 000 ingénieurs en exercice représentés par Ingénieurs Canada, et plus de 51 000 ingénieurs en devenir. Montréal apparaît comme une véritable plaque tournante de la profession et de la recherche scientifique , avec 11 institutions universitaires, 200 centres de recherche et plusieurs firmes de génie-conseil de calibre mondial. La métropole accueille également de nombreux organismes et sièges sociaux dédiés à l'aérospatiale, aux sciences de la vie, aux technologies de la santé et aux transports.

La candidature de Montréal, retenue par vote unanime de l'Assemblée générale de la FMOI le 10 mars 2022, a été présentée par Ingénieurs Canada, le membre national canadien de la FMOI, et par l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), un membre constituant d'Ingénieurs Canada, et soutenue par un solide partenariat entre le Palais des congrès, Tourisme Montréal, l'OIQ, Ingénieurs Canada et MCI Group Canada.

« Le Palais des congrès de Montréal est honoré de recevoir la World Engineers Convention pour la toute première fois au Canada. Que le Québec ait été choisi pour cette grande première reflète la réputation de la province et de notre métropole sur la scène internationale, ainsi que le professionnalisme et le dynamisme de tous les partenaires associés à ce projet d'envergure à nos côtés. » Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

« Le compte à rebours est déjà commencé. Au cours des cinq prochaines années, c'est toute la communauté du génie du Québec et du Canada qui se mobilisera pour que les milliers d'ingénieurs et ingénieures du monde entier repartent de Montréal avec des souvenirs impérissables et encore mieux outillés pour déployer leur savoir-faire partout sur la planète… et même au-delà ! » Kathy Baig, ing., MBA, ASC, DHC, présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec

À propos du Palais des congrès de Montréal

Accueillant plus de 350 événements par année, le Palais génère des retombées économiques, sociales et culturelles majeures pour les communautés du tourisme, des affaires et de la recherche. Véritable précurseur, le Palais a créé le Lab événementiel, qui réinvente les congrès main dans la main avec de jeunes entreprises parmi les plus innovantes de l'industrie. Chef de file en matière de développement durable et d'impact social, le Palais compte parmi les premiers centres de congrès au monde dont l'immeuble est carboneutre. Reconnu pour son engagement envers la relève, les arts et le milieu communautaire, le Palais déploie un environnement dynamique, novateur et tourné vers le futur. Visitez http://congresmtl.com.

À propos de l'Ordre des ingénieurs du Québec

L'Ordre des ingénieurs du Québec a eu 100 ans en 2020. Il regroupe quelque 65 000 professionnels et professionnelles du génie de toutes les disciplines, à l'exception du génie forestier. Il a pour mission d'encadrer la pratique du génie et de soutenir le développement de la profession afin d'assurer la protection du public. Pour plus d'information, consultez le site oiq.qc.ca.

À propos d'Ingénieurs Canada

Ingénieurs Canada défend l'honneur, l'intégrité et les intérêts de la profession d'ingénieur. À cet égard, l'organisme contribue au maintien de normes rigoureuses et uniformes en matière de réglementation du génie, favorise la croissance de la profession au Canada et suscite la confiance du public. Depuis plus de 80 ans, nous travaillons pour le compte des organismes de réglementation du génie provinciaux et territoriaux qui délivrent les permis d'exercice aux ingénieurs du pays, dont le nombre se chiffre actuellement à 300 000.

À propos de la FMOI

Fondée en 1968 sous les auspices de l'UNESCO à Paris, la Fédération mondiale des organisations d'ingénieurs (FMOI/WFEO) rassemble des organisations nationales d'ingénieurs d'une centaine de pays et représente plus de 30 millions d'ingénieurs dans le monde. La FMOI, l'unique organe représentant la profession d'ingénieur de tous types et de toutes disciplines au niveau mondial, est une plateforme pour les organisations nationales et régionales d'ingénieurs où les questions liées à l'ingénierie sont discutées et traitées. L'un de ses principaux objectifs est d'aider à atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies grâce au génie. Visitez http://www.wfeo.org/.

À propos de MCI Group Canada,

MCI est fier d'organiser des conférences et des événements dans le monde entier depuis 1987, et au Canada depuis 1996. Avec 25 ans d'expérience, nous continuons à fidéliser notre clientèle en offrant des solutions professionnelles, innovantes et centrées sur le client. MCI est une agence indépendante, dont le siège est à Genève, en Suisse, avec une présence mondiale de 60 bureaux dans 31 pays.

