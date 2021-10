MONTRÉAL, le 28 oct. 2021 /CNW Telbec/ - L'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA) a choisi Montréal pour recevoir la 54e Assemblée générale de l'UICPA et le 51e Congrès mondial de chimie (WCC), rassemblés sous le nom IUPAC 2027. Organisé au Palais des congrès de Montréal, cet événement accueillera jusqu'à 3500 délégués du 16 au 23 juin 2027. Cet événement coïncidera également avec la 110e Canadian Chemistry Conference and Exhibition de la Société canadienne de chimie.

Cette prochaine édition prévue au Palais des congrès en 2027, après une première annulation en 2021 en lien avec la pandémie de COVID-19, permettra à des chimistes et scientifiques du monde entier de vivre une véritable expérience montréalaise.

Cette série d'événements biannuels réunira l'Assemblée générale de l'UICPA, incluant son conseil, son bureau, ses comités de divisions et ses comités permanents, ainsi que le Congrès mondial de chimie, une conférence destinée aux chimistes de toutes disciplines confondues à l'échelle internationale. Les thèmes et la programmation détaillée pour l'IUPAC 2027 seront annoncées à l'approche de l'événement.

Citations

"Il nous fait grand plaisir d'accueillir nos collègues chimistes à Montréal à l'occasion de cette conférence, pour la deuxième fois en une décennie. L'événement ayant été transposé en format virtuel pour 2021 à cause de la pandémie de COVID-19, nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de recevoir nos collègues canadiens et internationaux en personne. » - Francesca Kerton, Présidente de la conférence IUPAC 2027

"L'UIPCA est ravie de retourner à Montréal, en personne cette fois, pour sa 54e Assemblée générale et pour le 51e Congrès mondial de chimie. C'est avec grand plaisir que nous rencontrerons nos collègues chimistes au Palais des congrès de Montréal, comme prévu en 2021. » - Christopher M.A. Brett, Président de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA)

« L'UICPA fut l'un des premiers grands congrès annulés à cause de la pandémie. Recevoir les événements de l'IUPAC 2027 au Palais des congrès représente donc un double succès pour Montréal et pour ses champions canadiens qui ont activement soutenu la candidature de la métropole. » - Luc Charbonneau, Vice-président, développement des affaires et des alliances stratégiques, Palais des congrès de Montréal

À propos de l'UICPA

Fondée en 1919 par des chimistes académiques et professionnels, l'Union internationale de chimie pure et appliquée est une organisation non gouvernementale scientifique, neutre et objective. Il s'agit de l'autorité mondiale en matière de nomenclature et de terminologie, incluant l'ajout de nouveaux éléments chimiques au tableau périodique, l'harmonisation des méthodes de mesure et de calcul, et de tout développement de règles dans le domaine. Créée dans le but d'unifier une communauté de chimistes fragmentée à travers le monde, l'UICPA vise la collaboration et la mise en commun des efforts de recherche, ainsi que la libre circulation des informations scientifiques. Depuis plus d'un siècle, l'UICPA a poursuivi ses objectifs avec la création d'un langage commun, une standardisation des processus et des procédures, et de nombreuses avancées qui ont eu des influences majeures à la fois pour la profession, mais aussi pour la société dans son ensemble. Pour plus d'information : https://iupac.org/

À propos de la Société canadienne de chimie

La Société canadienne de chimie (CSC), est une association professionnelle nationale et à but non lucratif, réunissant des étudiants et des professionnels en chimie, qui évoluent dans les domaines industriel, académique et gouvernemental. La CSC est reconnue par l'Union internationale de chimie pure et appliquée comme organisation technique pour les chimistes canadiens.

À propos du Palais des congrès de Montréal

Détenteur de la plus importante certification de l'industrie en normes de qualité, le Palais des congrès de Montréal est applaudi pour son excellent taux de satisfaction de la clientèle dans l'industrie des congrès internationaux. Accueillant plusieurs centaines d'événements par année, le Palais génère des retombées économiques, sociales et culturelles majeures pour les communautés du tourisme, des affaires et de la recherche. Véritable précurseur, le Palais a créé le lab événementiel qui réinvente les congrès main dans la main avec de jeunes entreprises parmi les plus innovantes de l'industrie. Chef de file en matière de développement durable et d'impact social, le Palais compte parmi les premiers centres de congrès au monde dont l'immeuble est carboneutre. Reconnu pour son engagement envers la relève, les arts et le milieu communautaire, le Palais déploie un environnement dynamique, novateur et tourné vers le futur. Visitez congresmtl.com.

