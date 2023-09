MONTRÉAL, le 12 sept. 2023 /CNW/ - Conçue pour stimuler la recherche et le développement dans le domaine des batteries au lithium avancées pour véhicules, l'International Conference on Advanced Lithium Batteries for Automobile Application (ABAA) rassemble des décideurs politiques de haut niveau des États-Unis, de la Chine, de l'Europe, du Japon et de la Corée, et réunit des constructeurs automobiles, des fabricants de batteries et des scientifiques de renommée mondiale. La 15e édition se déroulera au Palais des congrès de Montréal du 28 au 30 octobre 2024.

Montréal accueillera la 15e édition de la Conférence internationale sur les batteries au lithium avancées pour les applications automobiles en 2024. (Groupe CNW/Palais des congrès de Montréal) La candidature victorieuse de Montréal a été portée par le dynamisme du Pr Karim Zaghib, chercheur éminent, scientifique et professeur au Département de génie chimique et des matériaux à l’Université Concordia. (Groupe CNW/Palais des congrès de Montréal)

La conférence ABAA est l'une des plus influentes du domaine des batteries pour véhicules électriques. L'objectif de l'événement est clair : façonner l'avenir de la mobilité durable. En mettant en lumière les dernières découvertes et applications, il favorise la recherche et l'innovation et encourage l'adoption de pratiques durables au sein de l'industrie des batteries au lithium. De ce fait, ce congrès joue un rôle crucial dans le renforcement de l'écosystème des batteries, non seulement au Canada, mais aussi à l'échelle internationale.

La présence de hauts dignitaires politiques de plusieurs pays à la 15e édition de la Conférence internationale ABAA constitue en outre une reconnaissance du rôle important que jouent le Québec et le Canada dans la recherche et le développement des batteries avancées pour véhicules, et témoigne de l'intérêt que lui portent les gouvernements à l'échelle mondiale. La tenue du congrès à Montréal renforcera également les ambitions du Québec et du Canada de produire des batteries « propres » et entièrement traçables, en introduisant par exemple le concept d'un « Passeport Batterie ». Ce passeport servira d'outil essentiel pour assurer la transparence des pratiques et minimiser l'impact environnemental des batteries, en créant une chaîne d'approvisionnement verte et stable pour les minéraux critiques.

Le dynamisme électrisant du Pr Karim Zaghib

Retenue face à une concurrence internationale - notamment asiatique -, la candidature de Montréal a été portée par le dynamisme du Pr Karim Zaghib, chercheur éminent, scientifique et professeur au Département de génie chimique et des matériaux à l'Université Concordia. Reconnu mondialement pour ses contributions innovantes dans le domaine des matériaux pour batteries, il est considéré comme l'un des principaux architectes de la filière québécoise des batteries destinées aux véhicules électriques. Il dirige le programme de recherche « Électrifier la société », qui a bénéficié d'une subvention de 123 millions de dollars sur sept ans du Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada.

Pour présider le congrès ABAA, le Pr Zaghib sera accompagné d'une vice-présidente, Sarah Sajedi, PDG de AI Mogul et ERA Environnemental, spécialiste en certificats environnementaux et en intelligence artificielle depuis plus de 30 ans.

Le Pr Karim Zaghib est également le principal instigateur de la candidature victorieuse de Montréal dans l'obtention de l'International Meeting on Lithium Batteries, qui se tiendra au Palais des congrès en 2026 et dont il sera président.

Citations

« Les conférences ABAA visent à dynamiser la recherche et le développement mondial des batteries lithium avancées pour les véhicules. Elles permettent des discussions et des communications sur les progrès réalisés dans ce domaine, et favorisent les collaborations internationales, en réunissant des décideurs politiques de haut niveau, les principaux constructeurs automobiles, les fabricants de l'industrie des batteries et des scientifiques de renommée mondiale. En tant que professionnel et chercheur, je vois ce congrès comme une occasion exceptionnelle pour Montréal, le Québec et le Canada de se positionner en tant que leaders dans cette révolution énergétique et de contribuer activement à façonner l'avenir de la mobilité durable. » - Pr Karim Zaghib, président-directeur général d'Électrifier la Société (Apogée) et chercheur, scientifique et professeur au Département de génie chimique et des matériaux à l'Université Concordia

« C'est avec une grande fierté que le Palais des congrès de Montréal accueillera la 15e édition de la conférence internationale ABAA, un événement de premier plan qui stimule l'innovation et la durabilité dans le domaine des technologies automobiles. C'est une cause ambitieuse et fondamentale qui fait directement écho à la volonté du Palais de contribuer à l'essor économique du Québec et au progrès sociétal, en favorisant l'échange du savoir et du savoir-faire dans une perspective de développement durable. Je tiens à remercier le Pr Karim Zaghib pour son implication indéfectible et sa contribution précieuse au rayonnement du Québec et du Canada dans le domaine des énergies propres. » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

« Cette conférence de renommée internationale axée sur une technologie aussi cruciale que les batteries au lithium pour les véhicules électriques confirme que Montréal est un lieu attrayant pour les professionnels, les chercheurs et les experts de cette industrie. Le Pr Karim Zaghib en est certainement le plus bel exemple. En accueillant cette conférence, Montréal renforce sa réputation de centre de recherche et d'innovation technologique. Nous sommes convaincus que cet événement saura stimuler les opportunités d'affaires et de collaboration avec les entreprises locales. » - Yves Lalumière, président-directeur général, Tourisme Montréal

