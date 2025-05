Montréal accueillera l'UFC avec le soutien de Tourisme Montréal - UFC® 315 : MUHAMMAD contre DELLA MADDALENA aura lieu le samedi 10 mai au Centre Bell

MONTRÉAL, le 8 mai 2025 /CNW/ - Tourisme Montréal est fier d'annoncer une entente stratégique avec l'UFC en vue du retour de la prestigieuse organisation à Montréal, à l'occasion de UFC® 315 : MUHAMMAD contre DELLA MADDALENA, présenté ce samedi 10 mai au Centre Bell.

Cet événement marquera le 10e anniversaire du dernier gala de l'UFC tenu à Montréal et vient renforcer, une fois de plus, le statut de capitale sportive du pays que détient la métropole.

« Montréal est une ville de sport, d'action et de passion, » a déclaré Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal. « Le retour de l'UFC cadre parfaitement avec la mission de Tourisme Montréal, qui est d'attirer des événements sportifs de calibre international afin d'accroître le rayonnement de la ville sur la scène mondiale. »

« L'UFC est ravie d'être de retour à Montréal, » a affirmé Carolyn Blakely, vice-présidente, Canada, UFC. « Montréal occupe une place particulière dans l'histoire de notre organisation, puisqu'elle fut la première ville au Canada à autoriser nos événements. Ce sera notre huitième événement au Centre Bell, un record national. Nous remercions Tourisme Montréal de contribuer à ramener l'UFC dans la métropole, pour le plus grand plaisir de nos nombreux fans passionnés et fidèles. »

Depuis le tout premier gala d'arts martiaux mixtes (MMA) à Montréal en 2008, la ville s'est imposée comme un acteur clé dans l'histoire du sport, étant la première ville canadienne à autoriser les événements de l'UFC. Elle a ainsi joué un rôle déterminant dans la popularisation du MMA au pays.

Les billets pour UFC® 315 : MUHAMMAD contre DELLA MADDALENA sont en vente sur Ticketmaster.ca.

Pour en savoir plus sur UFC® 315 et les activités prévues durant la semaine de combats, visitez : UFC.com/Montreal.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis plus de 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant plus de 1 000 membres œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

À propos de l'UFC®

UFC® (Ultimate Fighting Championship) est la principale organisation mondiale d'arts martiaux mixtes (MMA), comptant plus de 700 millions de fans et environ 300 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. L'organisation produit chaque année plus de 40 événements en direct dans des arénas prestigieuses à travers le monde, diffusés dans plus de 975 millions de foyers dans plus de 170 pays. Son effectif regroupe les meilleurs athlètes de MMA issus de plus de 80 pays. L'UFC propose également des contenus numériques, dont UFC FIGHT PASS®, l'un des plus importants services de diffusion en continu pour les sports de combat. L'UFC fait partie de TKO Group Holdings (NYSE : TKO) et a son siège à Las Vegas, Nevada.

