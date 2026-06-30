MONTONI LANCE SA NOUVELLE GAMME DE CONDOS INDUSTRIELS

Une nouvelle voie vers la propriété pour les PME

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CHÂTEAUGUAY, QC, le 30 juin 2026 /CNW/ - MONTONI élargit son offre en immobilier industriel avec le déploiement de sa nouvelle gamme de condos industriels, une approche qui permet aux PME d'accéder à la propriété et de soutenir leur trajectoire de croissance.

Pensée pour répondre à une réalité bien concrète du marché, cette offre permet aux entreprises de devenir propriétaires à un coût plus accessible, notamment grâce aux économies d'échelle générées par le développement de projets multi-unités.

La propriété représente un levier stratégique pour les PME : elle permet de stabiliser les coûts d'occupation à long terme, de se constituer un actif immobilier et de capitaliser sur la valeur de leur espace.

« Les entreprises n'ont pas toutes les mêmes besoins : certaines privilégient la location, d'autres la propriété. Notre objectif est de les accompagner dans leur croissance, peu importe la voie qu'elles choisissent. Cette nouvelle gamme nous permet aussi d'offrir un accès à la propriété plus abordable, tout en créant de la valeur à long terme pour nos clients. »

- Dario Montoni, président

MONTONI

Châteauguay : une nouvelle phase de déploiement

MONTONI concrétise aujourd'hui cette vision avec un projet situé au 140, rue Bélanger, à proximité de l'autoroute 30.

La première pelletée de terre a eu lieu en présence du maire de Châteauguay, M. Éric Allard marquant le lancement officiel des travaux. La livraison est prévue en mars 2027.

Le développement comprendra 14 unités réparties dans un bâtiment de plus de 87 000 pieds carrés, pour un investissement de 20 millions de dollars.

Avec son accès direct aux grands axes routiers et sa croissance soutenue, Châteauguay offre un environnement stratégique pour l'implantation et le développement des entreprises.

Une stratégie appuyée par un premier succès à Mascouche

Ce projet s'inscrit dans une stratégie plus large visant à déployer cette nouvelle offre à l'échelle du Grand Montréal.

Lancée il y a environ un an avec un premier projet à Mascouche, la gamme de condos industriels de MONTONI a rapidement généré un fort engouement, avec 90 % des unités vendues en seulement 10 mois.

Ce succès a confirmé une tendance croissante : de plus en plus de propriétaires de PME considèrent désormais la propriété comme un levier structurel pour stabiliser les coûts et soutenir leur croissance à plus long terme.

Dans la foulée, MONTONI accélère le déploiement de cette offre dans plusieurs marchés stratégiques, dont Châteauguay, et prévoit notamment lancer un projet à Boisbriand d'ici la fin de l'été.

Une offre flexible adaptée à la réalité des entreprises

Avec ses condos industriels, MONTONI transpose la qualité et les standards de ses projets locatifs vers un modèle d'accès à la propriété, adapté aux besoins des PME. Pensés pour des entreprises de services, de distribution ou des métiers spécialisés, ces espaces offrent une grande flexibilité, notamment grâce à la possibilité de combiner plusieurs unités afin de créer un environnement sur mesure.

Les projets intègrent également les critères du programme Distinction par MONTONI, qui vise la réalisation de bâtiments performants, durables et accessibles. Concrètement, cette approche se traduit par une réduction de plus de 30 % de la consommation d'eau potable, des économies d'énergie dépassant 15 %, ainsi que des aménagements favorisant des modes de transport durables, comme l'installation de bornes de recharge et d'infrastructures pour les vélos.

Au-delà de la performance environnementale, le programme met l'accent sur la qualité des milieux de travail, avec des espaces lumineux, une meilleure qualité de l'air et l'accès à des aménagements extérieurs. Ces éléments contribuent à améliorer la productivité, à réduire le taux de roulement des employés et à générer des retombées positives tant pour les entreprises que pour la collectivité.

Appuyer ceux qui œuvrent au cœur de la communauté

Le Centre multifonctionnel Horizon était également présent lors de la pelletée de terre des Condos industriels Châteauguay. Pour souligner leur engagement envers la communauté châteauguoise, la Fondation MONTONI leur remettra un don de 5 000 $. Ce don contribuera à la mission essentielle du Centre : offrir une gamme complète de services pour les personnes en situation de handicap, comprenant des activités de jour, du répit de fin de semaine, un camp d'été, des services de répit à domicile et un service d'hébergement permanent.

Pour en savoir plus ou pour faire un don.

À propos de MONTONI

Pionnier des bâtiments durables au pays, MONTONI développe, construit et gère des projets immobiliers à l'avant-garde sur le plan de la conception, de la performance, de l'urbanisme et du bien-être des occupants. Sa raison d'être : créer de la valeur pour ses clients, pour l'environnement, et pour sa communauté.

Aujourd'hui, MONTONI compte à son actif plus de 700 projets représentant plus de 30 millions de pi ca de constructions industrielles, commerciales, institutionnelles et résidentielles, 30 campus corporatifs ainsi que 25 millions de pi ca présentement en développement - s'articulant en un imposant portefeuille de propriétés à travers le Québec.

Détenteur du titre des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis 25 ans, MONTONI s'est engagé à faire des critères ESG un réflexe stratégique permanent. Il cumule plus de 7 millions de pi ca de bâtiments certifiés LEED, plus de 2,3 millions de pi ca certifiés bâtiment à carbone zéro (BCZ) ainsi que près de 7 millions de pi ca actuellement en construction selon des standards environnementaux élevés. Son ambition : léguer un patrimoine qui rendra fières les futures générations. www.groupemontoni.com

SOURCE MONTONI

Demandes médias : Hajar Ouchrif, Conseillère, Affaires publiques et Communications, MONTONI, 438 994-1587, [email protected]