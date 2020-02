Monsieur le Ministre de l'Éducation : Aidez-nous à vous aimer! - La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) souligne la St-Valentin à sa manière

« Alors qu'il se targue de connaître la réalité du milieu de l'éducation pour y avoir lui-même travaillé, monsieur Roberge fait preuve de mépris envers le personnel de soutien scolaire depuis son arrivée en poste » explique Éric Pronovost, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire. « En plus, il fait preuve d'arrogance en imposant ses lois, comme il l'a fait en adoptant le PL40 sous bâillon. Nous avons donc pensé qu'il avait besoin de conseils pour se faire aimer de ses employés. »

Le personnel de soutien scolaire propose donc au ministre, par le traditionnel valentin, quelques actions à prendre dès aujourd'hui pour améliorer la situation dans le milieu de l'éducation.

SOURCE Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ)

