Money Mart revient à Terre-Neuve avec un nouvel établissement à St. John's

La nouvelle succursale concept propose des prêts instantanés, l'encaissement de chèques et des transferts d'argent à Terre-Neuve-et-Labrador, étendant ainsi à l'ensemble des 10 provinces la présence de Money Mart, qui compte plus de 360 succursales d'un bout à l'autre du Canada

TORONTO, le 10 juin 2026 /CNW/ - Money Mart, l'un des plus grands fournisseurs de services financiers de rechange au Canada, est de retour à Terre-Neuve-et-Labrador, avec une nouvelle succursale à St. John's. Le nouvel établissement permet aux résidents d'accéder à des prêts à court et à long terme allant de 100 $ à 25 000 $, à des services d'encaissement de chèques, à des transferts d'argent internationaux, à des cartes prépayées et à des services de change. Cette ouverture marque l'expansion de Money Mart dans une dixième province canadienne, portant ainsi le nombre total de ses succursales à plus de 360 à l'échelle nationale, et à plus de 420 en Amérique du Nord.

nouvel établissement à St. John’s

Renseignements clés

Adresse : 33 Kenmount Road, St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) A1B 1W1

: 33 Kenmount Road, St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) A1B 1W1 Ouverture de la succursale : 8 juin 2026

8 juin 2026 Cérémonie d'inauguration : 9 juin 2026

9 juin 2026 Jalon : Retour de Money Mart à Terre-Neuve-et-Labrador grâce à l'ouverture de son nouvel établissement à St. John's

: Retour de Money Mart à Terre-Neuve-et-Labrador grâce à l'ouverture de son nouvel établissement à St. John's Format : Nouvelle succursale concept comprenant un espace de consultation, un salon pour les clients et l'environnement de marque revisité de Money Mart

: Nouvelle succursale concept comprenant un espace de consultation, un salon pour les clients et l'environnement de marque revisité de Money Mart Services : Prêts personnels, encaissement de chèques, transferts d'argent internationaux, mandats-poste, cartes prépayées et change de devises, avec fonds disponibles instantanément en succursale.

Pourquoi s'établir à Terre-Neuve, et pourquoi maintenant?

Money Mart est au service des Canadiens depuis plus de 40 ans et est présente dans toutes les provinces, à l'exception de Terre-Neuve-et-Labrador. L'ouverture de la succursale de St. John's comble ce manque et marque le retour de l'entreprise dans la province. De nombreux résidents de la province peuvent avoir un choix limité lorsqu'il s'agit d'obtenir un crédit à court terme, d'envoyer des fonds à l'international ou d'encaisser des chèques en dehors des heures d'ouverture habituelles des banques. La nouvelle succursale regroupe ces services en un seul et même endroit pratique, où ils sont fournis en personne par une équipe locale.

L'ouverture de cette succursale s'inscrit dans la stratégie globale de Money Mart visant à étendre son réseau physique et à améliorer l'accès aux services financiers pour les Canadiens partout au pays.

Message du chef de la direction

« Nous sommes fiers de pouvoir à nouveau servir nos clients à Terre-Neuve-et-Labrador », déclare Peter Kalen, chef de la direction de Money Mart. « Les clients recherchent un accès rapide au crédit, un soutien en personne lorsqu'ils en ont besoin et des conditions claires auxquelles ils peuvent se fier. La succursale de St. John's répond à ces trois critères. Cette nouvelle succursale incarne l'avenir de Money Mart, avec son aménagement moderne et axé sur le client conçu pour allier confort et intimité, en phase avec la manière dont les gens souhaitent gérer leur argent en 2026. »

Une nouvelle succursale concept axée sur le client

L'établissement de St. John's est la plus récente succursale concept de Money Mart. Il témoigne d'une approche renouvelée en matière d'aménagement des succursales. Le local est plus spacieux et comprend un espace de consultation privé pour les clients qui souhaitent discuter des différentes options en toute discrétion.

Où trouver plus d'information?

Rendez-vous à l'adresse moneymart.ca pour découvrir les produits offerts et obtenir de plus amples renseignements.

FAQ

Où se trouve la nouvelle succursale de Money Mart à St. John's?

La nouvelle succursale de Money Mart est située au 33 Kenmount Road, St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) A1B 1W1. Elle est ouverte du lundi au mercredi de 9 h à 19 h, du jeudi au vendredi de 9 h à 21 h, et le samedi de 10 h à 18 h.

S'agit-il de la première succursale de Money Mart à Terre-Neuve?

Non. L'ouverture de la succursale de St. John's marque le retour de Money Mart à Terre-Neuve-et-Labrador.

Quels services Money Mart propose-t-elle au Canada?

Money Mart propose des prêts personnels allant de 100 $ à 25 000 $, l'encaissement de chèques, des transferts d'argent internationaux, des mandats-poste, des cartes prépayées et des services de change.

En combien de temps puis-je obtenir un prêt auprès de Money Mart?

Les clients admissibles peuvent obtenir une réponse en quelques minutes, et le versement des fonds est possible immédiatement en succursale. Les fonds peuvent être fournis en espèces, par dépôt direct ou par virement électronique. Les clients peuvent également vérifier le montant qu'ils peuvent emprunter sans que cela ait d'incidence sur leur cote de crédit.

À propos de Money Mart®

Fondée en 1982, Money Mart® est un fournisseur de services financiers de premier plan, au service de clients partout en Amérique du Nord. En 2006, Money Mart® a fait l'acquisition de The Check Cashing Store® en Floride. Money Mart® s'engage à favoriser un nouveau départ financier pour ses clients, en leur permettant d'accéder à de l'argent lorsqu'ils en ont le plus besoin. Les produits financiers proposés sont les prêts personnels à court et à long terme, l'encaissement de chèques, les transferts d'argent, le change de devises et la carte prépayée Titanium+® Mastercard® (offerte au Canada). Money Mart® offre aux particuliers et aux familles des outils financiers accessibles, et adaptés à leurs besoins. Avec plus de 350 succursales au Canada et plus de 60 aux États-Unis, et un engagement à servir les collectivités de ses clients, Money Mart® est là pour fournir de l'aide lorsque cela importe le plus. Pour en savoir plus, visitez www.moneymart.ca.

SOURCE National Money Mart Company

Personne-ressource pour les médias : Alexandra Shinnan, Talk Shop Media, [email protected], 204 558-2025