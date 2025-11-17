Près de huit personnes sur dix déclarent que l'inflation aura des répercussions sur leurs dépenses des Fêtes cette année, et certains réduiront les cadeaux, les repas au restaurant et les sorties, malgré une grande confiance dans leur budget.

TORONTO, le 17 nov. 2025 /CNW/ - Money Mart® , l'un des principaux fournisseurs de services financiers de rechange, a publié aujourd'hui les résultats de son Sondage sur les dépenses des Fêtes 2025, qui révèle que la confiance des Canadiens dans la gestion de leur budget des Fêtes est mise à l'épreuve par l'augmentation des coûts bien réelle, l'inflation et les attentes face à cette période de l'année.

Près de huit Canadiens sur dix (78 %) déclarent que l'inflation aura une incidence sur leurs dépenses des Fêtes cette année, et plus d'un tiers (37 %) prévoient de débourser moins que les années précédentes. Parmi les répondants qui réduisent leurs dépenses, quatre sur cinq diminueront les cadeaux, tandis que d'autres prévoient de revoir à la baisse leurs achats au détail (56 %), leurs repas au restaurant (48 %) et les activités et sorties (45 %).

Les pressions financières récurrentes restent également au premier plan, puisque 43 % des Canadiens s'inquiètent d'avoir à équilibrer les coûts des Fêtes en plus de leurs dépenses quotidiennes. Alors que 81 % des personnes interrogées se disent confiantes dans la gestion de leur budget des Fêtes, les données suggèrent que les Canadiens ressentent le poids des coûts élevés et que près de trois personnes sur dix (28 %) ne sont pas sûres de pouvoir faire face à des dépenses imprévues. Les membres de la génération Z et les milléniaux semblent ressentir les difficultés financières. En effet, 53 % des membres de la génération Z et 48 % des milléniaux sont préoccupés par l'équilibre entre les dépenses des Fêtes et les dépenses quotidiennes, comparativement aux baby-boomers (34 %).

« Les Canadiens possèdent de bonnes connaissances financières, mais les Fêtes peuvent représenter une rude épreuve même pour les planificateurs les plus minutieux, a déclaré Peter Kalen, chef de la direction de Money Mart. Avec la hausse des dépenses et la pression de faire des cadeaux, c'est une période difficile de l'année. Et lorsque des coûts imprévus surviennent, comme un bris sur un véhicule ou une urgence à la maison, cela peut rendre les choses encore plus stressantes. Money Mart a toujours été là pour aider les Canadiens lorsqu'ils en ont le plus besoin. Nous pensons que nos clients, lorsqu'ils sont confrontés à des imprévus, devraient pouvoir compter sur des outils rapides, transparents et adaptés à la façon dont ils gèrent leur argent; et c'est pour cela que nous sommes là. »

Ces résultats soulignent à la fois la résilience et l'ingéniosité des Canadiens, qui sont confiants dans leurs compétences budgétaires, mais également conscients des pressions qui soumettent leurs plans à rude épreuve chaque année. Malgré leurs bonnes intentions, les Canadiens abordent les Fêtes de 2025 avec un optimisme atténué par la réalité financière. L'inflation et l'augmentation des coûts quotidiens modifient les habitudes de consommation de toutes les générations, incitant de nombreuses personnes à surveiller leur budget tout en s'efforçant de profiter de cette période de l'année, et lorsque des imprévus surviennent, leur stress peut rapidement monter en flèche. À l'approche des Fêtes, il est clair que gérer judicieusement son argent fait maintenant tout autant partie des festivités que les cadeaux.

Ce que Money Mart® fait pour les clients

Le temps des Fêtes peut représenter une période difficile, avec les dépenses supplémentaires et la pression de faire des cadeaux qui pèsent sur les budgets. En cas de dépenses imprévues, Money Mart® est là pour les aider à combler l'écart, au besoin. Money Mart continue de répondre à ses clients là où ils se trouvent, en succursale et en ligne, et à leur offrir des outils financiers accessibles, des approbations transparentes et le même service de confiance, partout et en tout temps. Au début du mois, Money Mart a également lancé une version actualisée de son application mobile, élargissant l'accès aux options de financement le jour même, aux approbations en temps réel et à la gestion de compte en tout temps, dans le cadre de son expérience omnicanale visant à aider les clients à surmonter le stress des Fêtes. Money Mart a soutenu plus de 700 000 clients en 2025 et demeure déterminée à aider les Canadiens de tout le pays à accéder à de l'argent lorsqu'ils en ont le plus besoin.

À propos du sondage

Le sondage a été réalisé par Money Mart® entre le 14 et le 16 octobre 2025. Pour cette étude, un échantillon représentatif de 1 511 adultes canadiens en ligne, membres du Forum Angus Reid, a été sondé en anglais et en français. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille comporterait une marge d'erreur de +/-2,53 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos de Money Mart®

Fondée en 1982, Money Mart® est un fournisseur de services financiers de premier plan, au service de clients partout en Amérique du Nord. En 2006, Money Mart® a fait l'acquisition de The Check Cashing Store® en Floride. Money Mart® s'engage à favoriser un nouveau départ financier pour ses clients, en leur permettant d'accéder à de l'argent lorsqu'ils en ont le plus besoin. Les produits financiers proposés sont les prêts personnels à court et à long terme, l'encaissement de chèques, les transferts d'argent, le change de devises et la carte prépayée Titanium+® Mastercard® (offerte au Canada). Money Mart® offre aux particuliers et aux familles des outils financiers accessibles, flexibles et adaptés à leurs besoins. Avec plus de 360 succursales au Canada et plus de 60 aux États-Unis, et un engagement à servir les collectivités de ses clients, Money Mart® est là pour fournir de l'aide lorsque cela importe le plus.

