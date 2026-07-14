Même si 84 % des Canadiens disent comprendre ce qui a une incidence sur leur cote de crédit, bon nombre d'entre eux mentionnent qu'il est difficile de l'améliorer

Un nouveau sondage de Money Mart révèle que les Canadiens n'utilisent pas toujours les sources les plus efficaces à leur disposition pour obtenir des conseils financiers.

TORONTO, le 14 juill. 2026 /CNW/ -- Money Mart®, l'un des principaux fournisseurs de services financiers de rechange, a publié aujourd'hui les résultats de son sondage national, qui révèle que, même si 84 % des Canadiens disent comprendre ce qui a une incidence sur leur cote de crédit, près de la moitié (47 %) d'entre eux se heurtent à des obstacles pour l'améliorer. Moins de la moitié (45 %) déclarent prendre activement des mesures pour établir ou améliorer leur cote de crédit, et près de trois personnes sur dix (29 %) affirment trouver qu'il est difficile d'y arriver.

Ces résultats mettent en évidence la manière dont les obstacles financiers, les conseils fragmentés et un système de crédit perçu par beaucoup comme favorisant ceux qui sont déjà financièrement stables influencent la façon dont les Canadiens gèrent leur crédit.

Principales conclusions

Même si 84 % des Canadiens disent comprendre ce qui a une influence sur leur cote de crédit, 47 % d'entre eux déclarent se heurter à au moins un obstacle pour l'améliorer. Les Canadiens font état de nombreux défis à surmonter pour améliorer leur cote de crédit : 22 % d'entre eux déclarent savoir ce qu'ils doivent faire, mais ne pas y avoir donné suite, 18 % ne savent pas par où commencer et 11 % ont déjà essayé par le passé, mais ont abandonné.

Parmi les personnes ayant sollicité des conseils, 37 % se sont tournées vers leurs amis ou leur famille, tandis que 34 % ont consulté un conseiller financier ou un conseiller en crédit et 34 % ont effectué des recherches en ligne ou consulté un site Web.

Selon 62 % des Canadiens interrogés, le système de crédit est conçu pour les personnes qui sont déjà financièrement stables, et ce chiffre atteint 71 % chez la génération Z et 70 % chez la génération millénaire.

Parmi les Canadiens interrogés, 47 % déclarent rencontrer au moins un obstacle à l'amélioration de leur cote de crédit, et ce chiffre atteint 66 % pour les ménages dont le revenu est inférieur à 50 000 dollars et 68 % pour la génération Z.

Les Canadiens comprennent le crédit, mais il reste un écart entre la prise de conscience et l'action

Malgré une compréhension généralisée du crédit, les résultats du sondage suggèrent que de nombreux Canadiens ne prennent pas les mesures nécessaires pour mettre ces connaissances en pratique. Les résultats du sondage ont révélé que 22 % des personnes interrogées déclarent savoir ce qu'elles doivent faire, mais ne sont pas passées à l'action, 18 % souhaitent améliorer leur cote de crédit, mais ne savent pas par où commencer, et 11 % ont déjà essayé par le passé, mais ont abandonné. Dans l'ensemble, ces résultats suggèrent que le défi réside moins dans la sensibilisation que dans l'accès, la confiance et la définition claire des prochaines étapes. Pour de nombreux Canadiens, en particulier les jeunes adultes et les ménages à faibles revenus, il peut sembler difficile d'établir leur cote de crédit lorsqu'ils ne savent pas par où commencer ou estiment ne pas avoir accès à des produits susceptibles de les aider à établir un historique de remboursement positif.

À l'heure actuelle, les Canadiens se tournent vers diverses sources pour obtenir des conseils financiers, qu'il s'agisse de leur réseau personnel ou de ressources professionnelles et en ligne, ce qui suggère que beaucoup d'entre eux réunissent eux-mêmes l'information dont ils ont besoin. Parallèlement, il existe un intérêt clair pour un plus grand soutien : près des trois quarts des Canadiens (72 %) se disent prêts à solliciter de l'aide à l'avenir, citant comme sources privilégiées les conseillers financiers et les conseillers en crédit (44 %) ainsi que les banques et les coopératives de crédit (43 %).

Un système qui semble défavoriser ceux qui en ont le plus besoin

Plus de six Canadiens sur dix (62 %) estiment que le système de crédit est conçu pour les personnes qui sont déjà financièrement stables. Ce chiffre atteint 71 % chez la génération Z et 70 % chez la génération millénaire. Cette perception met en évidence un défi plus important auquel sont confrontés de nombreux consommateurs : l'accès à des occasions d'établir des antécédents de crédit .

Alors que les prêteurs traditionnels s'appuient souvent fortement sur les antécédents de crédit établis, de nombreux Canadiens cherchent des moyens de démontrer un comportement de remboursement responsable et d'améliorer leur situation financière au fil du temps. La création de parcours plus accessibles pour l'établissement de la cote de crédit pourrait aider à surmonter certains des obstacles relevés dans ce sondage. Au cours des six derniers mois seulement, Money Mart a constaté cette évolution au sein de sa propre clientèle alors que des milliers de clients sont passés des prêts sur salaire à des prêts à tempérament, ces derniers favorisant la constitution d'antécédents de crédit grâce à un remboursement responsable et à la transmission des informations aux agences d'évaluation du crédit.

Les résultats du sondage reflètent la nécessité de ces parcours. Près de la moitié des Canadiens (47 %) mentionnent au moins un obstacle à l'amélioration de leur cote de crédit, les plus courants étant le fait de ne pas en faire une priorité (39 %) et le sentiment de ne pas pouvoir augmenter leur crédit ou leur dette (34 %). Parmi les ménages dont les revenus sont inférieurs à 50 000 dollars, la proportion de ceux qui déclarent rencontrer un obstacle atteint 66 %, et passe à 68 % chez la génération Z.

Les résultats du sondage révèlent également que les inquiétudes liées au crédit influencent les décisions importantes que prennent les Canadiens dans leur vie. Beaucoup reportent certaines étapes importantes ou y renoncent, craignant que leur cote de crédit ne soit pas suffisamment solide, et le fossé générationnel est particulièrement marqué. Parmi les personnes interrogées :

22 % ont reporté l'achat d'une maison (36 % de la génération Z, 28 % de la génération millénaire, 23 % de la génération X et 9 % des baby-boomers);

18 % ont reporté le financement d'un véhicule (31 % de la génération Z, 20 % de la génération millénaire, 21 % de la génération X et 11 % des baby-boomers);

14 % ont reporté le démarrage d'une entreprise (22 % de la génération Z, 19 % de la génération millénaire, 16 % de la génération X et 4 % des baby-boomers);

14 % ont reporté le paiement de leurs dépenses quotidiennes (26 % de la génération Z, 18 % de la génération millénaire, 18 % de la génération X et 4 % des baby-boomers);

12 % ont reporté la location d'un appartement (26 % de la génération Z, 14 % de la génération millénaire, 13 % de la génération X et 4 % des baby-boomers).

Ces pressions viennent s'ajouter à une situation financière déjà difficile. Seuls 12 % des Canadiens qualifient leur situation de prospère, tandis que 28 % déclarent réussir à composer avec leur situation et que 17 % affirment avoir des difficultés ou être en mode survie.

Les données sur les clients de Money Mart fournissent des informations supplémentaires sur ce qui peut se passer lorsque des occasions d'établir une cote de crédit sont offertes aux personnes confrontées à des difficultés financières. Une analyse portant sur des clients de l'Alberta et du Manitoba sur une période de 18 mois a révélé que 91 % de ceux qui avaient initialement une cote de crédit inférieure à 560 et qui ont effectué leurs paiements dans les délais ont amélioré leur cote, et l'ont augmentée en moyenne de 68 points.

« De nombreux Canadiens savent ce qui influence leur cote de crédit, mais il peut être difficile de mettre ces connaissances en pratique, a déclaré Peter Kalen, chef de la direction de Money Mart. Nos conclusions suggèrent que le problème ne réside pas simplement dans la compréhension, mais dans l'accès à des solutions concrètes qui aident les gens à se constituer progressivement des antécédents de crédit positifs. Pour cette raison, nous aidons nos clients à trouver des solutions adaptées à leur situation grâce à des outils comme notre processus de préqualification, qui leur permet de découvrir les options disponibles et de déterminer le produit qui répond le mieux à leurs besoins. »

Ce que Money Mart fait pour les clients

En plus de l'accès au crédit, Money Mart vise à aider ses clients à établir une situation financière solide au fil du temps. Grâce à ses produits de prêt, à son processus de préqualification et à ses programmes visant à renforcer la cote de crédit, l'entreprise propose aux clients admissibles les solutions de crédit les mieux adaptées à leurs besoins et à leur situation financière.

Les équipes de plus de 360 succursales à l'échelle du Canada continuent d'offrir un soutien individuel, notamment grâce à un service multilingue dans de nombreuses collectivités. Grâce à son processus de préqualification, Money Mart évalue les clients pour l'ensemble des produits auxquels ils pourraient être admissibles et les aide à déterminer la solution offrant le taux le plus bas, ce qui leur permet d'explorer leurs options sans que cela n'ait d'incidence sur leur cote de crédit. Money Mart offre également des produits dont les informations sont transmises aux agences d'évaluation du crédit, ce qui permet aux clients admissibles d'établir des antécédents de crédit en effectuant des remboursements responsables au fil du temps.

Money Mart investit à la fois dans ses canaux physiques et ses canaux numériques afin de mieux soutenir les Canadiens pour les aider à comprendre leurs options sur le plan financier. L'année dernière, l'entreprise a relancé son application mobile, élargissant ainsi l'accès à des options de financement le jour même, à des approbations en temps réel et à une gestion de compte disponible en tout temps.

Que ce soit par l'application, en ligne ou en succursale, l'objectif est de fournir des renseignements clairs et accessibles et d'offrir une expérience sans jugement afin d'aider les Canadiens à prendre des décisions éclairées lorsqu'ils traversent des périodes difficiles sur le plan financier.

Où trouver plus d'information?

Allez à moneymart.ca pour découvrir des outils, des informations et des détails sur nos produits qui soutiennent votre parcours en matière de crédit.

Foire aux questions

En quoi consiste le sondage de Money Mart sur le crédit?

Le sondage de Money Mart sur le crédit est une étude nationale menée auprès d'adultes canadiens qui examine la manière dont les Canadiens sollicitent des conseils, et comprennent et gèrent leur crédit. Les données mettent en évidence un écart entre les connaissances des Canadiens en matière de crédit et les mesures qu'ils prennent pour améliorer leur cote de crédit.

Combien de Canadiens s'efforcent activement d'améliorer leur cote de crédit?

Moins de la moitié (45 %) des Canadiens déclarent prendre des mesures pour établir ou améliorer leur cote de crédit, alors que 84 % d'entre eux affirment comprendre ce qui l'influence.

Où les Canadiens obtiennent-ils des conseils en matière de crédit?

Parmi les Canadiens qui ont cherché à obtenir de l'aide avec leur cote de crédit, 37 % se sont tournés vers un ami ou un membre de leur famille, 34 % vers un conseiller financier ou un conseiller en crédit et 34 % ont effectué des recherches en ligne ou consulté un site Web. Pour ce qui est de l'avenir, 14 % des personnes interrogées se disent prêtes à recourir à un outil d'IA, comme ChatGPT, pour obtenir des conseils en matière de crédit.

Pourquoi les jeunes Canadiens ont-ils plus de mal à améliorer leur cote de crédit?

Les jeunes Canadiens ont davantage tendance à considérer que le système de crédit leur est défavorable. Selon 71 % de la génération Z et 70 % de la génération millénaire, le système de crédit favorise les personnes qui sont déjà financièrement stables. La génération Z est également plus susceptible de faire état d'obstacles à l'amélioration de sa cote de crédit (68 %) et de déclarer que le processus lui semble difficile (53 %).

Comment Money Mart aide-t-il les Canadiens à prendre des mesures en matière de crédit?

Money Mart assure le service de ses clients dans plus de 360 succursales au Canada et plus de 60 succursales aux États-Unis, ainsi qu'au moyen d'une application mobile actualisée au Canada qui offre un financement le jour même, des approbations en temps réel et une gestion de compte en tout temps.

Grâce à son processus de préqualification, les clients peuvent découvrir les offres auxquelles ils pourraient être admissibles, y compris le produit au taux le plus bas, sans que cela ait d'incidence sur leur cote de crédit. Les clients ont ainsi une meilleure visibilité de leurs options et peuvent choisir la solution la mieux adaptée à leurs besoins.

Money Mart évalue les clients pour l'ensemble des produits auxquels ils pourraient être admissibles afin de déterminer les options qui leur conviennent.

Une analyse portant sur les clients de Money Mart en Alberta et au Manitoba, dont la cote de crédit était inférieure à 560, a révélé que 91 % ont amélioré leur cote de crédit sur une période de 18 mois, avec une augmentation moyenne de 68 points, ce qui souligne la capacité des clients à renforcer leur profil financier au fil du temps grâce à un comportement de remboursement responsable.

À propos du sondage

Le sondage a été réalisé du 30 avril au 4 mai 2026, pour le compte de Money Mart®. Pour cette étude, un échantillon représentatif de 1 504 adultes canadiens en ligne, membres du Forum Angus Reid, a été sondé en anglais et en français. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille comporterait une marge d'erreur de +/-2,53 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos de Money Mart®

Fondée en 1982, Money Mart® est un fournisseur de services financiers de premier plan, au service de clients partout en Amérique du Nord. En 2006, Money Mart® a fait l'acquisition de The Check Cashing Store® en Floride. Money Mart® s'engage à favoriser un nouveau départ financier pour ses clients, en leur permettant d'accéder à de l'argent lorsqu'ils en ont le plus besoin. Les produits financiers proposés sont les prêts personnels à court et à long terme, l'encaissement de chèques, les transferts d'argent, le change de devises et la carte prépayée Titanium+® Mastercard® (offerte au Canada). Money Mart® offre aux particuliers et aux familles des outils financiers accessibles pour répondre à leurs besoins. Avec plus de 350 succursales au Canada et plus de 60 aux États-Unis, et un engagement à servir les collectivités de ses clients, Money Mart® est là pour fournir de l'aide lorsque cela importe le plus. Pour en savoir plus, visitez www.moneymart.ca.

SOURCE National Money Mart Company

Personne-ressource pour les médias : Alexandra Shinnan, Talk Shop Media, [email protected], 204 558-2025