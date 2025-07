Money Mart® et MoneyGram s'associent pour offrir des services mondiaux de transfert d'argent et de paiement au Canada et aux États‑Unis

Ce nouveau partenariat étend le vaste réseau mondial de MoneyGram avec plus de 400 succursales supplémentaires, améliorant ainsi la commodité, la portée et la valeur pour la clientèle

TORONTO et DALLAS, le 29 juill. 2025 /CNW/ - Money Mart®, l'un des principaux fournisseurs de services financiers de rechange, et MoneyGram, un réseau mondial de paiements de premier plan pour les consommateurs, les entreprises et les collectivités, s'associent pour offrir des services mondiaux de transfert d'argent et de paiement dans les succursales Money Mart et The Check Cashing Store® au Canada et aux États-Unis.

Les clients de Money Mart et de The Check Cashing Store peuvent désormais envoyer et recevoir des fonds par l'entremise du réseau mondial de paiements de MoneyGram, qui couvre près de 500 000 emplacements et plus de cinq milliards de terminaux numériques. Ce partenariat stratégique ajoute plus de 400 succursales e à l'écosystème de MoneyGram, étendant sa présence physique et améliorant l'accès à des transferts d'argent rapides, fiables et sûrs partout dans le monde.

Portée mondiale, accès local

Grâce à une combinaison de taux concurrentiels, de portée mondiale et d'expérience centrée sur la clientèle, les clients de Money Mart bénéficient d'un moyen facile et fiable d'envoyer et de recevoir de l'argent. Les clients peuvent désormais accéder aux services de MoneyGram dans toutes les succursales Money Mart et The Check Cashing Store - plus de 350 succursales au Canada et plus de 60 aux États-Unis - ce qui leur permet de faire des transferts d'argent de manière rapide, abordable et fiable dans le monde entier.

Les expéditeurs peuvent effectuer des transferts à partir de n'importe quelle succursale Money Mart, tandis que les destinataires bénéficient de plusieurs options de paiement, notamment la cueillette d'espèces en succursale, le dépôt bancaire ou le dépôt dans un portefeuille. Outre les transferts transfrontaliers, les clients auront accès aux services de paiement de factures de MoneyGram, ce qui simplifie les tâches financières quotidiennes en les regroupant à un seul endroit.

« Ceci marque une étape importante dans notre mission d'amélioration de l'accessibilité financière pour notre clientèle, a déclaré Peter Kalen, chef de la direction de Money Mart. En ajoutant l'expertise et la portée mondiales de MoneyGram en matière de paiement à notre vaste gamme de services financiers, nous permettons aux gens de transférer et de gérer facilement leur argent en toute confiance. Nous sommes très heureux de nous associer à MoneyGram et nous nous réjouissons de l'avenir qui s'ouvre à nous tous. »

L'un des plus grands réseaux du monde vient de s'étendre

En intégrant les capacités mondiales de MoneyGram à son réseau physique, Money Mart élargit l'accès de ses clients à des paiements mondiaux rapides et sécurisés et renforce sa position en tant que destination unique pour les services financiers.

« Nous sommes ravis de nous associer à Money Mart pour démocratiser davantage l'accès aux paiements mondiaux et aux solutions financières, a déclaré Anthony Soohoo, chef de la direction de MoneyGram. Alors que nous continuons d'étendre notre réseau mondial, cette collaboration va de soi. Elle permet de relier MoneyGram à la vaste présence digne de confiance de Money Mart, qui compte plus de 400 succursales, faisant progresser notre mission qui consiste à rendre les transferts d'argent transfrontaliers transparents, abordables et sécurisés pour tout le monde. »

À propos de Money Mart®

Fondée en 1982, Money Mart® est un fournisseur de services financiers de premier plan, au service de clients partout en Amérique du Nord. En 2006, Money Mart® a fait l'acquisition de The Check Cashing Store® en Floride. Money Mart® s'engage à favoriser un nouveau départ financier pour ses clients, en leur permettant d'accéder à de l'argent lorsqu'ils en ont le plus besoin. Les produits financiers proposés sont les prêts personnels à court et à long terme, l'encaissement de chèques, les transferts d'argent, le change de devises et la carte prépayée Titanium+® Mastercard® (offerte au Canada). Money Mart® offre aux particuliers et aux familles des outils financiers accessibles, flexibles et adaptés à leurs besoins. Avec plus de 360 succursales au Canada et plus de 60 aux États-Unis, et un engagement à servir les collectivités de ses clients, Money Mart® est là pour fournir de l'aide lorsque cela importe le plus. Pour en savoir plus, visitez www.moneymart.ca.

À propos de MoneyGram

MoneyGram met en contact le monde en rendant les transferts d'argent transfrontaliers transparents, abordables et sécurisés pour tout le monde. Chaque année, l'entreprise sert plus de 50 millions de personnes dans plus de 200 pays et territoires, et traite plus de 150 milliards de dollars américains. MoneyGram, dont le siège social se trouve à Dallas, au Texas, et qui possède des bureaux dans 36 pays, est mondialement reconnue pour sa culture hautement performante et a été lauréate du prix Top Workplaces USA pendant quatre années consécutives.

