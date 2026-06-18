Moneris lance le serveur MPC (Model Context Protocol), jetant ainsi les bases d'un commerce agentique sécuritaire

Le serveur permet aux agents d'IA d'accéder de manière sécuritaire aux outils de commerce de Moneris, ouvrant ainsi la voie à des expériences de paiement intelligentes de nouvelle génération

TORONTO, le 18 juin 2026 /CNW/ - Corporation Solutions Moneris (« Moneris »), une chef de file du commerce canadien, annonce aujourd'hui le lancement de son serveur MCP (Model Context Protocol). Cette pierre d'assise pour le commerce agentique est l'une des premières plateformes de paiement propulsé par l'IA développées au Canada. Le serveur MCP de Moneris offre aux développeuses et développeurs, aux fournisseurs indépendants de logiciels, aux partenaires de plateforme et aux grandes entreprises un moyen sécuritaire et standardisé de connecter des agents d'IA à l'API de Moneris et à ses fonctionnalités de commerce.

Le commerce agentique est un modèle émergent où les agents d'IA sont capables de trouver de l'information, de formuler des recommandations, de lancer des actions et de mener à bien des transactions pour le compte des utilisatrices et utilisateurs et des entreprises. À l'heure où le commerce en ligne piloté par l'IA connaît une croissance fulgurante à l'échelle mondiale, les entreprises canadiennes ont besoin d'une infrastructure fiable qui leur permette de tirer parti de ce nouveau canal de demande sans avoir à rebâtir leur informatique commerciale ni à renoncer à contrôler le processus de paiement.

Le serveur MCP de Moneris répond à ce besoin en fournissant une couche d'intégration prête à l'emploi par laquelle les agents d'IA peuvent interagir de manière sécuritaire avec l'API de Moneris et d'autres fonctionnalités grâce à la norme ouverte du protocole MCP. Ce protocole est en passe de devenir la norme du secteur pour connecter des agents d'IA à des outils et des sources de données externes. Souvent qualifié d'« USB-C de l'IA », il est pris en charge par un nombre croissant de grandes plateformes d'IA et d'outils de développement.

« Le commerce agentique transforme la manière de découvrir et d'acheter des produits, a déclaré Mia Huntington, chef des ventes et du marketing de Moneris. Grâce au serveur MCP de Moneris, nous offrons aux spécialistes du développement et aux entreprises canadiennes les outils nécessaires pour prendre ce virage de manière sécuritaire, tout en permettant aux entreprises de garder le contrôle sur leur processus de paiement, leurs données et leurs relations avec la clientèle. »

Ce qu'offre le serveur MCP de Moneris

Le serveur MCP de Moneris offre aux agents d'IA un moyen standardisé et sécuritaire d'accéder aux fonctionnalités de paiement de Moneris, sans qu'un code d'intégration personnalisé ne soit nécessaire pour chaque API ou cas d'utilisation. Il permet entre autres ce qui suit :

Sécurité et conformité adaptées aux entreprises : Les agents IA peuvent se connecter de manière sécuritaire aux API de paiement de Moneris en passant par le serveur MCP, conçu pour assurer des transactions sécuritaires pilotées par l'IA tout en préservant les systèmes de paiement existants, les mesures de prévention des fraudes et les contrôles de sécurité.

Les agents IA peuvent se connecter de manière sécuritaire aux API de paiement de Moneris en passant par le serveur MCP, conçu pour assurer des transactions sécuritaires pilotées par l'IA tout en préservant les systèmes de paiement existants, les mesures de prévention des fraudes et les contrôles de sécurité. Une seule intégration, une évolutivité sur toutes les plateformes : Les développeuses, les développeurs et les fournisseurs indépendants de logiciels n'ont qu'une seule intégration à réaliser avec le serveur MCP de Moneris pour pouvoir étendre leurs applications à plusieurs écosystèmes d'IA, ce qui réduit la fragmentation et les délais de développement.

Les développeuses, les développeurs et les fournisseurs indépendants de logiciels n'ont qu'une seule intégration à réaliser avec le serveur MCP de Moneris pour pouvoir étendre leurs applications à plusieurs écosystèmes d'IA, ce qui réduit la fragmentation et les délais de développement. Aucune perturbation des infrastructures existantes : Le serveur MCP s'intègre aux API, à la Passerelle Moneris et aux solutions de paiement existantes de Moneris, sans que les entreprises aient besoin de changer de plateforme ou de modifier leurs flux de paiement pour devenir détectables par les agents d'IA.

Le serveur MCP s'intègre aux API, à la Passerelle Moneris et aux solutions de paiement existantes de Moneris, sans que les entreprises aient besoin de changer de plateforme ou de modifier leurs flux de paiement pour devenir détectables par les agents d'IA. Conçu pour les écosystèmes d'IA en constante évolution : Le serveur est conçu pour prendre en charge l'ensemble des outils d'IA et des environnements de développement compatibles avec le protocole MCP, permettant ainsi aux entreprises et aux partenaires de s'adapter à mesure que les protocoles et les normes du commerce agentique évoluent.

« Le commerce entre dans une nouvelle ère où les systèmes intelligents joueront un rôle de plus en plus important dans le parcours de la clientèle, les activités des commerces et les flux de paiement, a déclaré Jordan Williamson, vice-président des produits principaux à Moneris. Avec le lancement du serveur MCP de Moneris, nous permettons aux développeuses et développeurs de proposer plus facilement aux entreprises canadiennes des expériences d'IA fiables et intégrant des fonctionnalités de paiement. Et nous le faisons d'une manière qui respecte les exigences de contrôle, de transparence et de fiabilité propres au commerce, afin que les entreprises conservent une visibilité et un contrôle sur leurs activités. »

Le lancement d'aujourd'hui pose les bases de la stratégie globale de Moneris en matière d'intelligence artificielle et de commerce agentique. L'entreprise prévoit de continuer à investir dans des solutions permettant aux entreprises de tirer parti de l'automatisation intelligente dans les domaines du commerce, des paiements et de l'expérience client. Ce lancement fait également suite à des améliorations apportées au Portail de développement de Moneris, notamment une interface utilisateur et des fonctionnalités de recherche plus conviviales, une assistance par IA et une meilleure communication des mises à jour de la plateforme.

Pourquoi cela est-il important pour les entreprises canadiennes?

Le commerce agentique constitue une nouvelle vitrine et un nouveau canal de vente pour les entreprises. Les expériences commerciales basées sur l'IA continuant à évoluer et à prendre de l'ampleur, les entreprises qui organisent leurs produits et services de manière à permettre leur exploration par des machines seront bien placées pour répondre à la nouvelle demande. Moneris a à cœur d'aider les entreprises de toutes tailles à se préparer à ce virage en leur fournissant l'infrastructure, les normes et les partenariats nécessaires pour s'y engager en toute confiance sans avoir à les mettre en place elles-mêmes.

Cliquez ici pour en savoir plus sur le serveur MCP de Moneris.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les outils de développement et l'API de Moneris sur le portail de développement de Moneris.

À propos de Moneris

Moneris, chef de file de solutions de commerce au Canada, aide les entreprises de toutes tailles à augmenter leurs ventes, à mieux servir leur clientèle et à réaliser des gains d'efficacité. Elle représente la force du commerce canadien depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, Moneris permet aux entreprises d'accepter et de gérer les paiements dans plus de 325 000 points de vente, soit une transaction sur trois à l'échelle du pays.

Elle propose des solutions omnicanales et de commerce électronique, du matériel et des logiciels de point de vente, des outils intégrés, ainsi que des données et des analyses, le tout reposant sur une acceptation sécurisée des paiements en magasin, en ligne et sur appareil mobile. En tant que seul grand fournisseur au Canada à disposer d'une équipe Services sur site à l'interne à l'échelle nationale, Moneris accompagne les entreprises selon leurs besoins, grâce à des services d'installation et d'entretien sur place partout au pays, ainsi qu'à un soutien disponible en tout temps.

Ayant son siège social à Toronto et des bureaux à Sackville, Montréal, Québec, Calgary et Burnaby, Moneris accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs dans toutes les régions du pays.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site web de Moneris.

SOURCE Moneris

Adresse courriel pour les médias : [email protected]