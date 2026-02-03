Première entreprise au Canada à lancer le terminal Victa Portable de Verifone dans le cadre de la gamme Moneris Go.

TORONTO, le 3 févr. 2026 /CNW/ - Corporation Solutions Moneris (« Moneris »), une chef de file du commerce canadien, a annoncé aujourd'hui l'ajout de deux nouveaux produits à la gamme commerciale Moneris Go : le terminal Moneris Go et le clavier NIP Moneris Go. Ces nouveaux ajouts renforcent l'engagement de l'entreprise à fournir des solutions de commerce simples, sécuritaires et évolutives qui aident les entreprises et les partenaires au Canada à exercer leurs activités en toute confiance.

Le nouveau terminal Moneris Go fournit aux entreprises un appareil commercial élégant et de nouvelle génération qui améliore la façon dont elles servent leur clientèle. Moneris est le premier fournisseur de solutions de commerce au Canada à exploiter la plateforme Victa Portable de Verifone et à proposer aux entreprises un appareil moderne et évolutif, offert dans un élégant modèle ivoire et dans une gamme de couleurs plus étendue, en plus du modèle Onyx existant.

« Moneris est fière de s'associer à Verifone et d'être la première entreprise au Canada à commercialiser la solution Victa Portable dans le cadre de sa gamme commerciale Moneris Go, affirme Jordan Williamson, vice-président des principaux produits à Moneris. Ce lancement reflète notre engagement à fournir des solutions innovantes et prêtes pour l'avenir, et démontre à quel point des partenariats stratégiques solides contribuent à accélérer notre capacité à évoluer et à lancer de l'équipement de nouvelle génération auprès des entreprises canadiennes. »

Conçu pour les expériences mobiles et en magasin, le nouveau terminal Moneris Go associe un matériel de pointe à l'application intuitive Moneris Go, offrant aux entreprises un moyen unique et simplifié de gérer les paiements et les activités quotidiennes. L'écran de près de sept pouces offre une expérience de paiement claire et accessible, tandis que le traitement rapide et le rendement tactile contribuent à réduire les temps d'attente et à améliorer le flux de service.

« Victa Portable a été conçu pour la prochaine génération de commerce, et Moneris montre la voie en étant la première à le présenter aux entreprises canadiennes, explique Skip Hinshaw, PVP, Institutions financières à Verifone. Ce lancement souligne la solidité de notre partenariat et notre engagement commun en faveur d'un commerce sécuritaire et évolutif qui répond aux besoins changeants des entreprises. »

Sécuritaire, portable, fiable

Le terminal Moneris Go aide les entreprises canadiennes à rester à la pointe des normes de sécurité en constante évolution grâce à sa technologie compatible PCI 7, ce qui réduit la nécessité de renouveler fréquemment les appareils. Grâce à sa connectivité cellulaire indépendante intégrée et à sa pile de longue durée offrant plus de 12 heures d'utilisation continue, il prend en charge de manière fiable les paiements partout, du comptoir au trottoir.

Lancement du nouveau clavier NIP Moneris Go

Le terminal Moneris Go est assorti d'un nouveau clavier NIP Moneris Go, qui tire parti de la technologie RX5000 d'Ingenico, et offre des fonctionnalités de sécurité avancées et un rendement à l'épreuve du temps. Fonctionnant avec le système d'exploitation Android 11, l'appareil offre un traitement plus rapide, des mises à jour plus faciles et une évolutivité à long terme pour les entreprises ayant plusieurs emplacements. Il s'intègre également de manière harmonieuse aux systèmes de PDV existants par l'API Moneris Go.

Une solution simplifiée pour toutes les entreprises

La gamme Moneris Go est conçue pour s'intégrer parfaitement à tout contexte commercial. Moneris continue d'offrir un choix plus large sans complexité supplémentaire, tous les appareils Moneris Go partageant une interface cohérente et unifiée, conçue à partir de la même API Moneris Go, ce qui permet aux propriétaires de commerce et aux partenaires de faire l'intégration une seule fois et de fonctionner dans l'ensemble de la gamme de solutions Moneris Go.

Cette gamme soigneusement sélectionnée de solutions certifiées est conçue pour répondre aux divers besoins des propriétaires de commerce et partenaires au Canada, en veillant à ce que chaque appareil s'intègre parfaitement dans les environnements existants tout en offrant une sécurité, une fiabilité et un rendement constants. Les entreprises peuvent ainsi choisir en toute confiance la solution qui correspond le mieux à leurs activités et à leur croissance.

Disponibilité et offres

Le terminal Moneris Go (Ivory et Onyx) et le clavier NIP Moneris Go sont désormais disponibles pour les entreprises canadiennes. Pour en savoir plus, notamment sur la tarification, rendez-vous sur :

Terminal Moneris Go : www.moneris.com/monerisgo

Clavier NIP Moneris Go : www.moneris.com/pinpad

À propos de Moneris

Moneris est une chef de file dans le commerce canadien. Traitant une transaction sur trois dans le pays, elle est au service d'entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. Partenaire de confiance des entreprises, Moneris propose des solutions innovantes pour le commerce mobile, en ligne et en magasin, ainsi que des renseignements basés sur les données, des services à valeur ajoutée et du soutien sur site. Grâce à ces solutions, Moneris est la force du commerce canadien et contribue ainsi à transformer la façon dont les entreprises prospèrent et fonctionnent. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site moneris.com et suivez @moneris.

SOURCE Moneris

Adresse courriel pour les médias : [email protected]