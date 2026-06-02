Offrir aux entreprises canadiennes une expérience de paiement en ligne rapide et plus flexible

TORONTO, le 2 juin 2026 /CNW/ - Corporation Solutions Moneris (« Moneris »), chef de file du commerce au Canada, a annoncé aujourd'hui l'intégration élargie de KonekMC, une solution de paiement canadienne offrant aux acheteuses et acheteurs plus de choix, de flexibilité et de contrôle dans leurs modes de paiement. La clientèle de Moneris, qu'elle soit nouvelle ou existante, dispose désormais de moyens plus flexibles pour activer Konek, offrant ainsi à ses clientes et clients un mode de paiement en ligne rapide et sécuritaire directement depuis leurs comptes bancaires. En élargissant l'accès à Konek à davantage d'entreprises, Moneris réaffirme son engagement visant à moderniser le commerce canadien grâce à des solutions de paiement évolutives et axées sur la clientèle.

Les entreprises qui utilisent Moneris Checkout peuvent activer Konek sans aucun travail de développement supplémentaire; elles sélectionnent « Payer avec Konek » dans leurs paramètres et suivent une procédure d'intégration simple. Celles qui ont besoin d'une personnalisation plus poussée peuvent aussi accéder à Konek par l'intermédiaire de l'API de Moneris, ce qui permet d'offrir une expérience de paiement sur mesure.

« Moneris a été la première à proposer Konek aux entreprises canadiennes, et cette intégration élargie témoigne de son leadership constant dans la prestation d'expériences de paiement modernes à sa clientèle », a déclaré Mia Huntington, chef des ventes et du marketing de Moneris. « L'intégration de Konek à l'API de Moneris et à Moneris Checkout aide les entreprises canadiennes à proposer des paiements en ligne sécuritaires, offrant ainsi à leur clientèle une expérience de paiement rapide et fluide, conçue pour améliorer la conversion au point de vente. »

Conçu pour allier rapidité, simplicité et réduction des risques

Alimenté par Interac Corp. et soutenu par les principales institutions financières du pays, Konek combine des options de paiement par carte et par compte dans une solution de commerce électronique canadienne unique, offrant ainsi aux acheteuses et acheteurs de même qu'aux entreprises davantage de choix lors du paiement, tout en améliorant la rapidité, la simplicité et la sécurité. Grâce à Interac DirectMC disponible exclusivement sur Konek, les personnes peuvent payer directement à partir de leur compte de chèques, d'épargne ou de marge de crédit, aidant les entreprises à limiter les litiges et les risques de fraude liés aux cartes, et à offrir une expérience de paiement harmonieuse.

Pionnière dans l'introduction de Konek auprès des entreprises canadiennes, Moneris est fière d'intégrer cette solution à l'ensemble de ses fonctionnalités de paiement, élargissant ainsi l'éventail des options de paiement tout en offrant une expérience de paiement en ligne plus fluide.

Pour obtenir plus de renseignements et connaître les tarifs, visitez notre blog ici.

À propos de Moneris

Moneris, chef de file de solutions de commerce au Canada, aide les entreprises de toutes tailles à augmenter leurs ventes, à mieux servir leur clientèle et à réaliser des gains d'efficacité. Elle représente la force du commerce canadien depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, Moneris permet aux entreprises d'accepter et de gérer les paiements dans plus de 325 000 points de vente, soit une transaction sur trois à l'échelle du pays.

Elle propose des solutions omnicanales et de commerce électronique, du matériel et des logiciels de point de vente, des outils intégrés, ainsi que des données et des analyses, le tout reposant sur une acceptation sécurisée des paiements en magasin, en ligne et sur appareil mobile. En tant que seul grand fournisseur au Canada à disposer d'une équipe Services sur site à l'interne à l'échelle nationale, Moneris accompagne les entreprises selon leurs besoins, grâce à des services d'installation et d'entretien sur place partout au pays, ainsi qu'à un soutien disponible en tout temps.

Ayant son siège social à Toronto et des bureaux à Sackville, Montréal, Québec, Calgary et Burnaby, Moneris accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs dans toutes les régions du pays.

Pour de plus amples renseignements, consultez moneris.com.

Adresse courriel pour les médias : [email protected]

À propos de KONEK

Konek est le moyen de paiement par excellence au pays, offrant aux acheteuses et acheteurs canadiens une solution de paiement en ligne. Konek est alimenté par Interac Corp. et soutenu par les principales institutions financières au Canada, ce qui permet aux Canadiennes et aux Canadiens de payer par carte de débit directement depuis leur compte de chèque ou d'épargne, ou par carte de crédit auprès des institutions financières participantes, sous réserve de l'acceptation par les propriétaires de commerce. Les paiements directs des comptes de chèques ou d'épargne ou de marge de crédit sont alimentés par Interac DirectMC, une nouvelle solution de paiement numérique offerte exclusivement sur KONEK. Cette solution de paiement en ligne offre aux acheteuses et acheteurs plus de choix, de flexibilité et de contrôle dans leurs modes de paiement.

Pour obtenir plus de renseignements et pour en savoir plus sur KONEK, consultez www.konek.ca/fr/.

Pour de plus amples renseignements sur Interac Corp., écrivez à [email protected].

SOURCE Moneris