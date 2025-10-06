La nouvelle solution de PDV tout-en-un permet de simplifier les activités des petites entreprises de restauration, tandis que le partenariat élargi avec TouchBistro permet d'offrir des capacités de gestion aux restaurants à service complet qui souhaitent élargir leurs activités.

TORONTO, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Corporation Solutions Moneris (« Moneris »), une importante entreprise canadienne de solutions de commerce, a lancé Moneris Go Restaurant, une solution de point de vente (PDV) tout-en-un abordable, conçue pour les petites entreprises de restauration individuelles à service rapide. Moneris a également annoncé un partenariat stratégique élargi avec TouchBistro, un chef de file en solutions de gestion de restaurants, afin de proposer une intégration complète avec les appareils de paiement Moneris Go et de nouvelles fonctions pour les restauratrices et restaurateurs.

La solution Moneris Go Restaurant simplifie les activités en salle et en cuisine, fournit des renseignements pratiques à partir des données de paiement et permet aux restauratrices et restaurateurs d'optimiser le rendement et de stimuler la croissance.

Pour les restaurants qui ont besoin de capacités plus avancées, la plateforme de TouchBistro intègre la technologie de paiement de Moneris ainsi qu'une solide gamme d'outils pour gérer les activités et l'engagement de la clientèle, ce qui est idéal pour les entreprises qui souhaitent élargir leurs activités au-delà du service rapide.

« La solution Moneris Go Restaurant est spécialement conçue pour les petites entreprises de restauration individuelles et offre à la fois fiabilité, sécurité et prix abordable en un seul et même forfait simplifié, a déclaré Gad Elharrar, vice-président des produits pour les petites et moyennes entreprises à Moneris. Notre partenariat élargi avec TouchBistro nous permet de soutenir les restaurants à service complet ainsi que ceux qui prennent de l'expansion. Il s'agit d'une alliance puissante entre deux chefs de file canadiens pour servir l'ensemble des entreprises de services alimentaires. »

Moneris Go Restaurant

Conçue pour les cafés, les boulangeries, les pâtisseries et les restaurants avec service au comptoir, Moneris Go Restaurant offre une solution de gestion d'entreprise à la fois puissante et abordable. Ses fonctionnalités comprennent un système intégré d'affichage en cuisine (KDS), des rapports unifiés et un PDV convivial qui garantit l'exactitude des commandes et un service rapide.

« La solution Moneris Go Restaurant a simplifié nos activités quotidiennes. Les règles fiscales personnalisées et les boutons à code de couleur permettent au personnel de passer les articles à la caisse en toute confiance », a déclaré Erin Nocent, propriétaire de The Sweetest Thing, à Oakville, en Ontario. « Le système est intuitif et aucune étape supplémentaire ou solution de contournement n'est nécessaire. J'aime particulièrement consulter les ventes à partir de mon téléphone pour prendre des décisions rapides et éclairées. Cette solution a clairement été conçue pour les petites entreprises. »

L'application Moneris Go Restaurant fonctionne sur tous les appareils Moneris Go. La tarification est à partir de 30 $ par mois et le système d'affichage en cuisine est offert à 9 $ par mois. Pour de plus amples renseignements, consultez moneris.com/fr/gorestaurant.

Intégration de TouchBistro

Moneris et TouchBistro ont élargi leur partenariat en 2024, en proposant une intégration avec les terminaux Moneris Go et en lançant la fonctionnalité Paiement à la table plus tôt cette année. Cette intégration regroupe les principales technologies de point de vente et de paiement en une solution fluide, qui permet d'offrir un paiement à la table plus rapide et intuitif et de réduire les erreurs.

« À TouchBistro, nous faisons continuellement évoluer notre plateforme afin d'offrir les meilleures solutions aux restauratrices et restaurateurs. Le partenariat visant l'intégration des appareils Moneris Go à notre plateforme est le prolongement naturel de cette mission. Il renforce notre position en tant qu'entreprise qui offre le système de point de vente de gestion de restaurant tout-en-un le plus complet, a déclaré Samir Zabaneh, président et chef de la direction de TouchBistro. C'est avec grand plaisir que nous continuons à élargir notre gamme de services avec des solutions innovantes adaptées aux besoins des commerçantes et commerçants au Canada. »

Le paiement à la table n'est qu'une des nombreuses fonctionnalités de la plateforme complète de gestion de restaurant de TouchBistro. Les serveuses et serveurs peuvent désormais séparer et régler les factures directement à la table à l'aide des terminaux Moneris, ce qui permet de gagner du temps et d'améliorer l'exactitude. L'intégration permet également aux restauratrices et restaurateurs d'avoir une vue complète des ventes, des comportements de la clientèle et du rendement général.

En collaborant avec TouchBistro pour lancer sur le marché cette intégration de paiement essentielle, Moneris réaffirme son engagement à l'égard des restauratrices et restaurateurs au Canada - en leur offrant la possibilité de passer de manière évolutive d'un service rapide à un service complet et en procurant aux propriétaires de restaurant une flexibilité dans un marché en constante évolution.

À propos de Moneris

Moneris est une chef de file dans le commerce canadien. Traitant une transaction sur trois dans le pays, elle est au service d'entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. Partenaire de confiance des entreprises, Moneris propose des solutions innovantes pour le commerce mobile, en ligne et en magasin, ainsi que des renseignements basés sur les données, des services à valeur ajoutée et du soutien sur site. Grâce à ces solutions, Moneris est la force du commerce canadien et contribue ainsi à transformer la façon dont les entreprises prospèrent et fonctionnent. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site moneris.com et suivez @moneris.

À propos de TouchBistro

TouchBistro offre un système de PDV de gestion de restaurant tout-en-un qui facilite le fonctionnement d'un restaurant en offrant des solutions essentielles pour gérer les activités en salle et en cuisine et le niveau d'engagement de la clientèle en une seule plateforme puissante. TouchBistro permet aux restauratrices et restaurateurs de simplifier leurs activités, d'augmenter leurs ventes et d'offrir une expérience exceptionnelle à la clientèle. Pour de plus amples renseignements, visitez le site TouchBistro.com.

