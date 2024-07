Que vous soyez propriétaire d'un magasin avec pignon sur rue, d'une foire artisanale ou d'un marché fermier, le point de vente Moneris Go Détail vous permet d'assurer le bon fonctionnement de votre entreprise.

TORONTO, le 8 juill. 2024 /CNW/ - Corporation Solutions Moneris (« Moneris »), une chef de file au Canada en matière de solutions de paiement novatrices pour les transactions mobiles, en ligne et en magasin, vient de lancer le terminal Moneris Go Détail, son plus récent ajout à sa gamme de solutions pour petites entreprises. Grâce à cette offre polyvalente, les microcommerces de détail peuvent bénéficier d'une solution conviviale, modulable et facile à utiliser qui simplifie les activités des commerces.

Le PDV Moneris Go Détail renforce l'engagement de l'entreprise à proposer des solutions commerciales efficaces et durables qui répondent aux besoins des petites entreprises d'ici. Il offre aux propriétaires d'entreprises une plateforme fiable, flexible et simple afin qu'elles puissent gérer leurs affaires, leurs commandes et leurs paiements à un prix abordable. Cette solution accessible à partir d'un navigateur Web ou des terminaux intelligents Moneris Go donne aux commerçantes et commerçants la souplesse nécessaire pour gérer leur entreprise au moyen de l'appareil de leur choix, n'importe où.

« Nous comprenons que les commerçantes et commerçants désirent des solutions commerciales simples et abordables. Les nombreuses options offertes avec le PDV Moneris Go Détail, notre solution qui fonctionne de la même façon sur plusieurs appareils, nous permettent justement de répondre à ces besoins », affirme Patrick Diab, chef des produits et des partenariats à Moneris.

« Le PDV Moneris Go Détail est bien plus qu'une solution de paiement pour les commerçantes et commerçants; il renforce et transforme leur expérience de vente au détail et peut évoluer avec leur entreprise. »

Ce PDV offre aux commerçantes et aux commerçants les mêmes avantages que la solution Moneris Go, notamment la configuration simple, la production simplifiée de rapports ainsi que l'accès à des renseignements et des rapports utiles. De plus, il est possible d'effectuer le suivi du niveau des stocks et du rendement des ventes en fonction du type de paiement, en plus de proposer des options de paiement flexibles, y compris des rabais en dollars et en pourcentage pour les commandes individuelles.

Les commerçantes et commerçants peuvent ajouter l'application Moneris Go Détail à leurs terminaux intelligents Moneris Go ou y accéder depuis n'importe quel navigateur Web. Pour en savoir plus, consultez la page moneris.com/godetailpdv.

À propos de Moneris

Moneris est la plus importante prestataire de solutions de paiement novatrices pour les transactions mobiles, en ligne et en magasin. Elle traite d'ailleurs plus d'une transaction sur trois à travers le pays. Moneris offre aux entreprises de toutes les tailles et de toutes les industries du matériel, des logiciels et des solutions qui les aident à transformer la façon dont elles évoluent et fonctionnent, qu'il s'agisse des paiements ou plus encore.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.moneris.com et suivre @moneris.

SOURCE Moneris

Adresse courriel pour les médias : Solutions Moneris, [email protected]