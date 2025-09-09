Les solutions s'appuient sur une gamme étendue d'outils de commerce de détail existants, faisant évoluer la façon dont les microentreprises et les commerces de détail indépendants canadiens se développent en magasin ainsi que sur les canaux mobiles et en ligne.

TORONTO, le 9 sept. 2025 /CNW/ - Corporation Solutions Moneris (« Moneris »), une importante entreprise canadienne de solutions de commerce, a annoncé de nouvelles améliorations à sa solution Moneris Go Détail - un point de vente (PDV) abordable, adaptatif et convivial conçu pour répondre aux besoins de commerces de détail diversifiés au Canada. Avec de nouvelles fonctionnalités impressionnantes qui répondent aux besoins des commerces de détail modernes, ces améliorations reflètent l'engagement continu de Moneris à faire évoluer sa technologie de vente au détail en fonction des demandes des entreprises et complètent les fonctionnalités offertes par une gamme de solutions conçues pour soutenir les propriétaires de commerce de détail à chaque étape de leur croissance.

Moneris Go Détail présente des options attrayantes pour le marché diversifié du commerce de détail au Canada, notamment la personnalisation des ventes personnalisées qui permettent de vendre de façon flexible « n'importe quoi, n'importe quand », la gestion de la clientèle qui améliore le suivi et l'engagement et l'obtention de renseignements approfondis qui montrent les habitudes d'achat, les meilleures ventes et les tendances des stocks, tout en conservant la même simplicité prête à l'emploi et la précieuse fonction de paiement intégrée que les gens adorent.

« Nos dernières améliorations et notre investissement continu dans Moneris Go Détail reflètent notre engagement à offrir des solutions qui évoluent en fonction des besoins des commerces de détail canadiens », a déclaré Gad Elharrar, vice-président des produits pour les petites et moyennes entreprises à Moneris. « Les propriétaires de commerce de détail souhaitent avoir un système fiable, facile à utiliser et abordable, qui s'adapte à leurs activités, qu'il s'agisse de gérer les stocks plus efficacement, de servir la clientèle plus rapidement ou de connecter toutes les parties de leur magasin à l'aide d'une solution unique. La solution Moneris Go Détail est conçue pour faire exactement cela. »

Solution créée pour les petites entreprises canadiennes dès le départ

Conçue spécifiquement pour les entreprises en démarrage et les petites entreprises, notamment les commerces de détail, les entreprises de services et les entreprises de vente de produits personnalisés, la solution Moneris Go Détail combine la gestion des stocks, des ventes et des relations avec la clientèle en une seule plateforme. Une configuration guidée et une compatibilité flexible avec les appareils signifient également que les entreprises peuvent être opérationnelles en quelques minutes, sans expérience préalable en matière de point de vente.

L'application Moneris Go Détail fonctionne sur tous les appareils Moneris Go, et la tarification est à partir de 10 $ par mois.* Il est également possible d'y accéder sur n'importe quelle tablette ou n'importe quel ordinateur de bureau ou téléphone adapté au Web, grâce au portail Moneris Go. Pour de plus amples renseignements, consultez moneris.com/godetail.

Nouvelle flexibilité pour les entreprises qui acceptent des paiements mobiles

Cet automne, Moneris offrira sa solution Paiement rapide largement adoptée, qui permet aux propriétaires de commerce d'accepter les paiements sans contact sur les appareils mobiles, aux utilisatrices et utilisateurs d'Android. Les microentreprises pourront bientôt accepter des paiements sans contact sécurisés directement sur les téléphones intelligents et les tablettes Android compatibles, et ce, sans matériel supplémentaire. La solution Paiement rapide est actuellement à sa dernière phase d'essai pour certaines entreprises clientes et sera pleinement disponible à l'automne.

Conçue pour les camions de cuisine de rue, les entreprises qui vendent dans les marchés et la vente d'artisanat à domicile, la solution permet l'acceptation complète des paiements par carte de crédit, carte de débit et portefeuille électronique, n'exige aucuns frais mensuels et comprend des fonctionnalités essentielles comme les reçus numériques, la gestion des pourboires et la production de rapports, le tout dans une interface mobile unique et facile à utiliser par l'entremise de l'application Moneris Go.

« Avec l'ajout de la solution Paiement rapide sur Android, nous mettons une technologie de paiement puissante directement entre les mains des entreprises canadiennes, quels que soient leur taille, leur emplacement ou leur appareil », a déclaré Jordan Williamson, vice-président des solutions de produits principaux. « Cette solution aide les entreprises à simplifier leurs activités, à stimuler leurs ventes et à rejoindre leur clientèle où qu'elle soit, directement depuis leur appareil mobile. »

Évolution des besoins du commerce de détail

Pour les entreprises en démarrage ou qui commencent à prendre de l'expansion, la solution Paiement rapide complète la gamme plus large des solutions de commerce de Moneris, tandis que Moneris Go Détail offre une expérience de PDV tout-en-un et simplifiée idéale pour les entreprises à la recherche de simplicité. À mesure que les entreprises croissent, Moneris soutient leur évolution grâce à un large éventail de solutions et d'intégrations conçues pour s'adapter à leurs besoins.

Moneris Online renforce encore cet écosystème, en permettant aux entreprises d'étendre leur portée et de vendre de manière fluide au moyen de leur propre site de commerce électronique. Moneris Commerce Total réunit tout cela, en regroupant les transactions en personne et en ligne ainsi que les opérations dorsales, et en synchronisant les stocks, les commandes et les données de la clientèle en temps réel pour une expérience de commerce, et de clientèle, unifiée et fluide.

Moneris offre aux entreprises canadiennes une gamme complète et évolutive de solutions de commerce qui les aide à démarrer en force dès la première transaction et tout au long de leur expansion omnicanale, en plus d'évoluer intelligemment et de servir leur clientèle, quel que soit l'endroit où elle réalise ses achats.

À propos de Moneris

Moneris est une chef de file dans le commerce canadien. Traitant une transaction sur trois dans le pays, elle est au service d'entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. Partenaire de confiance des entreprises, Moneris propose des solutions innovantes pour le commerce mobile, en ligne et en magasin, ainsi que des renseignements basés sur les données, des services à valeur ajoutée et du soutien sur site. Grâce à ces solutions, Moneris est la force du commerce canadien et contribue ainsi à transformer la façon dont les entreprises prospèrent et fonctionnent. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site moneris.com et suivez @moneris.

Adresse courriel pour les médias : [email protected]

* Des tarifs à partir de 10 $ par mois sont offerts avec certains forfaits. Pour connaître les conditions détaillées et obtenir les renseignements sur la tarification, veuillez consulter la page https://www.moneris.com/fr-ca/solutions/systemes-pdv/go-detail.

SOURCE Moneris