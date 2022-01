Schlieper est appelée à occuper ce poste de direction au Canada après avoir dirigé les activités de Mondelēz dans la région du cône Sud, en Amérique latine (Argentine, Uruguay et Paraguay). À ce poste, qu'elle occupe depuis mai 2019, Schlieper a réalisé un redressement considérable de l'entreprise face à une pandémie mondiale, une économie volatile et un climat commercial exigeant.

Schlieper a rejoint Mondelēz International en 2013, apportant une solide expérience dans l'industrie de biens de consommation emballés, et a notamment occupé des postes de direction de la stratégie de haut niveau chez Unilever et J&F Group, tant en Amérique latine qu'en Europe. Au sein de Mondelēz, elle a occupé plusieurs postes différents, notamment ceux de directrice de la catégorie des boissons en poudre au Brésil, directrice de la catégorie des biscuits au Brésil, directrice de la valeur de la marque pour la catégorie des biscuits en Amérique latine et vice-présidente de la catégorie des biscuits pour l'Amérique latine. Dans son poste de vice-présidente de la catégorie des biscuits, elle a contribué à une forte croissance de la catégorie tout en mettant en place une équipe de direction très performante. Schlieper a joué un rôle important dans la mise en œuvre d'un nouveau modèle opérationnel en Amérique latine en établissant de nouvelles méthodes de travail et en améliorant les processus commerciaux clés.

« Nous sommes ravis d'accueillir Karla en Amérique du Nord et dans notre entreprise canadienne alors que nous nous consacrons à la réalisation de notre ambition de croissance et à notre leadership dans le domaine des collations au Canada », a déclaré Glen Walter, vice-président directeur et président, Amérique du Nord pour Mondelēz International. « Forte de sa passion pour le développement du personnel ainsi que de son sens aigu et approfondi des affaires, Karla détient toutes les qualités nécessaires pour diriger l'entreprise canadienne dans sa prochaine phase et pour lui permettre d'atteindre ses objectifs de croissance. »

« Nous souhaitons également remercier Martin Parent pour son rôle à la tête de l'entreprise canadienne au cours de ces dernières années, notamment pour avoir fait progresser notre ambition en matière de collations et pour avoir donné la priorité à la santé et à la sécurité de notre personnel et de notre entreprise pendant une période très difficile », a ajouté Glen Walter.

Au cours des dernières années, Mondelēz Canada a établi une solide vision en matière de collations et s'est efforcée de créer des partenariats privilégiés auprès de sa clientèle. En outre, l'entreprise a fait de grands progrès en matière de diversité, d'équité et d'inclusion et a été reconnue comme l'un des meilleurs employeurs et l'un des meilleurs lieux de travail en 2021.

