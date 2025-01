Quinn Hughes, Zach Hyman, William Nylander et Nick Suzuki, ainsi que des vedettes de la PWHL et les athlètes olympiques Sarah Nurse et Marie-Philip Poulin aideront à remettre 200 000$ en subventions pour l'achat de nouveaux équipements de hockey aux amateurs et aux communautés à travers le Canada

Ce programme passionnant marque le début d'un partenariat canadien pluriannuel entre Mondelez Canada Inc. et National Hockey League Players' Association

TORONTO, le 15 janv. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, National Hockey League Players' Association et OREO ont annoncé le lancement de « OREO Stay Playful for All » (Rester enjoué pour tous) dans le cadre duquel 200 000 $ en subventions pour l'achat de nouveaux équipements de hockey, provenant du programme Goals & Dreams (Buts et rêves) de NHLPA, seront distribués à travers le Canada. Ce programme marque le début d'un partenariat pluriannuel entre la NHLPA et Mondelez Canada Inc., la société mère de la marque OREO emblématique.

Quinn Hughes, Zach Hyman, William Nylander et Nick Suzuki, ainsi que des vedettes de la PWHL, Sarah Nurse et Marie-Philip Poulin sont des ambassadrices du programme « OREO Stay Playful for All » (Rester enjoué pour tous), jouant un rôle actif en augmentant la portée du programme sur leurs canaux de réseaux sociaux et en encourageant les amateurs et organisations de hockey pour les jeunes à partager leurs histoires sur ce que « Stay Playful » (Rester enjoué) signifie pour eux. Ce programme sera également mis en évidence dans les présentoirs des magasins à travers le pays afin d'augmenter sa portée et d'encourager les amateurs à participer.

« Une des valeurs fondamentales d'OREO est de rester enjoué et le pouvoir du jeu, c'est pourquoi nous sommes ravis de nous associer à la NHLPA et à certains des meilleurs professionnels du hockey pour aider à rendre le sport plus accessible aux jeunes et à garder le jeu vivant dans les communautés à travers le Canada », a déclaré Chantal Butler, chef du marketing, Mondelez Canada Inc. « Grâce à ce programme, notre objectif est d'éliminer les obstacles qui empêchent souvent l'accès au jeu que les Canadiens adorent et de donner à plus d'enfants l'opportunité de découvrir les joies du hockey ».

En partenariat avec le programme Goals & Dreams (Buts et rêves) de la NHLPA, l'équipe OREO sélectionnera 14 récipiendaires et offrira des subventions pour l'achat de nouveaux équipements de hockey d'une valeur de 10 000 $ à 25 000 $ à des organisations de hockey pour les jeunes dans les communautés qui en ont le plus besoin. Le programme « OREO Stay Playful for All » (Rester enjoué pour tous) accepte les demandes partout au Canada du 6 janvier au 15 mars. Les récipiendaires des subventions seront sélectionnés en deux phases : la première phase a commencé le 6 janvier et se terminera le 7 février, et la deuxième phase commencera le 8 février et se terminera le 15 mars. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.oreoplayful.ca.

« La NHLPA est ravie de s'associer à OREO dans le cadre de la campagne 'OREO Stay Playful for All' (Rester enjoué pour tous) », a déclaré Devin Smith, directeur principal, commandites et marketing des joueurs. « Depuis 25 ans, grâce au programme Goals & Dreams (Buts et rêves) de la NHLPA, les joueurs contribuent à des initiatives de hockey de base à travers le monde. Cette campagne a fait ressortir les personnalités amusantes de Nick, Quinn, William et Zach, et grâce à ce partenariat avec OREO, encore plus de Canadiens auront la chance de pratiquer le sport du hockey en recevant 200 000 $ en dons d'équipement neuf à travers le Canada ».

La campagne « OREO Stay Playful for All » (Rester enjoué pour tous) coïncide avec le 25e anniversaire de Goals & Dreams (Buts et rêves) de la NHLPA, qui a commencé en 1999 comme un moyen pour les joueurs de la NHL de redonner au jeu qu'ils aiment. Au cours des 25 dernières années, le programme Goals & Dreams de la NHLPA a donné plus de 26 millions de dollars à des programmes de hockey de base dans 40 pays à travers le monde avec une attention constante pour donner aux enfants l'opportunité de jouer au hockey.

À propos de la National Hockey League Players' Association :

La National Hockey League Players' Association, établie en 1967, est une organisation syndicale dont les membres sont les joueurs de la National Hockey League. La NHLPA travaille au nom des joueurs dans diverses disciplines telles que les relations de travail, les licences de produits, le marketing, le hockey international et les relations avec la communauté, tout cela dans le but de promouvoir ses membres et le jeu de hockey. En 1999, le fonds Goals & Dreams (Buts et rêves) de la NHLPA a été lancé comme un moyen pour les joueurs de donner quelque chose en retour au jeu qu'ils aiment. Au cours des 25 dernières années, des dizaines de milliers d'enfants méritants dans 40 pays ont bénéficié des dons d'équipements de hockey des joueurs. Le programme Goals & Dreams (Buts et rêves) a donné plus de 26 millions de dollars à des programmes de hockey de base, ce qui en fait le plus grand programme de son genre. Pour plus d'informations sur la NHLPA, veuillez consulter le site www.nhlpa.com.

NHLPA, National Hockey League Players' Association et le logo NHLPA sont des marques déposées de la NHLPA et sont utilisées sous licence. © NHLPA. Tous droits réservés.

À propos de Mondelēz International :

Mondelēz International, Inc. (Nasdaq: MDLZ) empowers people to snack right in over 150 countries around the world. With 2020 net revenues of approximately $27 billion, MDLZ is leading the future of snacking with iconic global and local brands such as Oreo, Cadbury Dairy Milk, Ritz, Halls and Sour Patch Kids candy. Mondelēz International is a proud member of the Standard and Poor's 500, Nasdaq 100 and Dow Jones Sustainability Index. Visit www.mondelezinternational.com

Mondelēz International, Inc. (Nasdaq: MDLZ) permet aux gens de bien grignoter dans plus de 150 pays à travers le monde. Avec un chiffre d'affaires net d'environ 27 milliards de dollars en 2020, MDLZ est à la tête de l'avenir du snacking avec des marques mondiales et locales emblématiques telles que Oreo, Cadbury Dairy Milk, Ritz, Halls et les bonbons Sour Patch Kids. Mondelēz International est fière d'être membre du Standard and Poor's 500, du Nasdaq 100 et du Dow Jones Sustainability Index. Visitez le site www.mondelezinternational.com.

SOURCE Mondelez International, Inc.