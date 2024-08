Les marques Coca-Cola et OREO deviennent « meilleures amies » et lancent une boisson et un biscuit en édition limitée qui marient parfaitement leurs marques emblématiques

Nouvellement meilleures amies, les marques mondiales célèbrent l'amitié en proposant des délices exclusifs et une expérience Spotify unique que les adeptes pourront partager avec leurs meilleurs amis pour un temps limité

TORONTO, le 13 août 2024 /CNW/ - Les marques Coca-ColaMD et OREOMD se sont associées en tant que « meilleures amies » pour créer deux produits exclusifs en édition limitée : les biscuits-sandwiches OREOMD au Coca-ColaMC et le Coca-ColaMD Zéro Sucre au OREOMC en édition limitée. Inspirées par les meilleurs amis du monde entier, les deux marques emblématiques célèbrent de délicieuse façon les meilleurs amis avec le lancement de deux produits légendaires et d'expériences numériques uniques pour un temps limité.

Les biscuits-sandwiches OREO au Coca-Cola et le Coca-Cola Zéro Sucre au OREO en édition limitée seront disponibles pour un temps limité à partir du mois de septembre (Groupe CNW/Mondelez International, Inc.)

« La collaboration entre OREO et Coca-Cola est l'expression parfaite du côté ludique d'OREO et de la vraie magie de la marque Coca-Cola, et nous ne pourrions être plus fiers d'offrir ces nouveaux produits et ces moments de complicité inattendus à nos fans canadiens », a déclaré Solange Grimard, gestionnaire senior du marketing pour le Canada chez The Coca-Cola Company. « Nous avons hâte que tous les meilleurs amis du Canada se joignent à nous pour célébrer cette collaboration unique en son genre! »

« Nous cherchons constamment à susciter l'enthousiasme de nos consommateurs canadiens avec des lancements uniques et des expériences surprenantes. Cette fois-ci, nous allons encore plus loin en célébrant le nouveau lien d'amitié qui unit OREO et Coca-Cola, et en revisitant deux classiques pour satisfaire nos adeptes de partout au pays », a mentionné Sarah Au, directrice du marketing, biscuits, chez Mondelēz Canada.

Les biscuits-sandwiches OREOMD au Coca-ColaMC et le Coca-ColaMD Zéro Sucre au OREOMC en édition limitée seront disponibles pour un temps limité et offriront des expériences uniques qui célèbrent la magie et le caractère ludique des moments entre meilleurs amis.

Les deux produits présentent un design captivant et un emballage épuré, agrémenté des motifs caractéristiques des biscuits OREOMD et des bouteilles de Coca-ColaMD. À chaque gorgée de Coca-ColaMD Zéro Sucre au OREOMC en édition limitée, les adeptes peuvent savourer un goût rafraîchissant de Coca-ColaMD avec des notes savoureuses de biscuits OREOMD, offrant ainsi une expérience inégalée grâce à ces nouveaux meilleurs amis.

Les biscuits-sandwiches OREOMD au Coca-ColaMC en édition limitée arborent d'un côté un design distinctif composé d'un motif coloré rouge et noir comprenant une gaufrette OREO au chocolat Coca-Cola et de l'autre, une gaufrette OREO dorée de couleur rouge ornée de l'un des trois motifs uniques. Ces biscuits sont fourrés d'une garniture crémeuse et de bonbons pétillants, chaque bouchée étant conçue pour vous transporter à l'expérience de déguster la boisson.

La collaboration « MEILLEURS AMIS » favorise les échanges au-delà des frontières grâce à des expériences numériques immersives, invitant les adeptes à activer le « mode meilleurs amis » et à faire équipe avec leurs plus proches amis pour participer à cette initiative. Les marques OREOMD et Coca-ColaMD dévoileront l'expérience numérique « mode meilleurs amis », une plateforme exclusive et une expérience musicale inédite créée en partenariat avec Spotify et conçue pour que les meilleurs amis partagent leurs goûts musicaux et en profitent ensemble.

En balayant un code QR sur les produits des marques Coca-ColaMD et OREOMD, les adeptes peuvent suivre les étapes pour explorer le « mode meilleurs amis » et synchroniser leurs préférences musicales avec leur meilleur ami. Les utilisateurs de Spotify Free seront également invités à accéder à l'expérience « meilleurs amis » par l'entremise d'une promotion sur la plateforme. Une fois connectés à un compte Spotify, les adeptes seront invités à répondre à des questions pour comparer leurs goûts musicaux à ceux de leur meilleur ami. Une liste de lecture sera générée avec les préférences musicales de chacun pour que les meilleurs amis puissent en profiter ensemble.

Les biscuits-sandwiches OREOMD au Coca-ColaMC et l'édition limitée de Coca-ColaMC Zéro Sucre au OREOMC seront disponibles dans les épiceries locales et les dépanneurs partout au Canada à partir de septembre.

Le Coca-ColaMD Zéro Sucre au OREOMC en édition limitée est le plus récent produit de Coca-ColaMD Creations. En tirant parti des technologies émergentes, en collaborant avec des marques, des artistes et des graphistes, et en créant des expériences numériques et physiques, Coca-ColaMD Creations continue d'insuffler à la marque emblématique Coca-ColaMD de nouvelles formes d'expression de la créativité et de liens culturels, permettant ainsi aux adeptes de découvrir la nature Vraiment magique de Coca-ColaMD.

La marque OREOMD est fière de créer des délices innovants qui ravissent les papilles et l'imagination des consommateurs. La dernière création de la marque, les biscuits-sandwiches OREOMD au Coca-ColaMC, représente sa volonté de repousser sans cesse les limites de l'innovation en matière de saveurs. Grâce à des collaborations ludiques et en tirant parti des nouvelles technologies, la marque OREOMD entend continuer à offrir des expériences qui trouvent écho auprès de ses adeptes.

La campagne mondiale a été créée par WPP Open X et les partenaires d'agence de la marque OREO. Crédits d'agence : AKQA, TMA, EssenceMediacom, VaynerMedia, Ogilvy, Weber Shandwick, Golden UK, Bulletproof, Dentsu, VML et PXP.

Pour plus d'informations sur Coca-ColaMD Creations, visitez le site https://www.coca-cola.com/ca/fr/offres/creations et sur les produits de la marque OREOMD, visitez le site www.snackworks.ca/fr/marques/oreo.

À propos de The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company (NYSE : KO) est une compagnie de boissons dont les produits sont vendus dans plus de 200 pays et territoires. L'objectif de notre compagnie est de rafraîchir le monde et de changer les choses. Nous vendons plusieurs marques valant des milliards de dollars dans plusieurs catégories de boissons à travers le monde. Notre portfolio de marques de boissons gazeuses comprend Coca-Cola, Sprite et Fanta. Nos marques de boissons hydratantes, sportives, de café et de thé comprennent Dasani, smartwater, vitaminwater, Topo Chico, Powerade, Costa, Georgia, Gold Peak, Honest et Ayataka. Nos marques de boissons de nutrition, de jus, de produits laitiers et de boissons à base de plantes comprennent Minute Maid, Simply, innocent, Del Valle, fairlife et AdeS. Nous transformons constamment notre portfolio, qu'il s'agisse de réduire la teneur en sucre de nos boissons ou de mettre sur le marché de nouveaux produits innovants. Nous cherchons à avoir un impact positif sur la vie des gens, des communautés et de la planète grâce à la régénération de l'eau, au recyclage des emballages, aux pratiques d'approvisionnement durable et à la réduction des émissions de carbone dans l'ensemble de notre chaîne de valeur. En collaboration avec nos partenaires embouteilleurs, nous employons plus de 700 000 personnes et contribuons à créer des débouchés économiques pour les communautés locales dans le monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site www.coca-cola.ca.

À propos du biscuit OREOMD

OREOMD est le BISCUIT PRÉFÉRÉ DU MONDE ENTIERMD, disponible dans plus de 100 pays à travers le monde. Plus de 60 milliards de biscuits OREOMD sont vendus chaque année, dont plus de 20 milliards aux États-Unis. On estime à 500 milliards le nombre de biscuits OREOMD vendus depuis la création du premier biscuit OREOMD en 1912. Pour plus d'informations, suivez OREOMD sur Facebook/oreocanada1, Twitter/X @OREO, TikTok @OREO ou sur Instagram @OREO Canada.

À propos de Mondelēz International

Mondelēz International, Inc. (Nasdaq : MDLZ) permet aux gens de plus de 150 pays de profiter d'une collation de la bonne façon. Avec un chiffre d'affaires net d'environ 36 milliards de dollars en 2023, MDLZ domine le marché de la collation avec des marques mondiales et locales emblématiques telles que Oreo, Ritz, LU, Clif Bar et Tate's Bake Shop, ainsi que les chocolats Cadbury Dairy MilkMilka et Toblerone. Mondelēz International est fière d'être membre des indices Standard and Poor's 500, Nasdaq 100 et de l'indice de durabilité Dow Jones. Visitez le site www.mondelezinternational.com ou suivez l'entreprise sur Twitter à l'adresse www.twitter.com/MDLZ.

SOURCE Mondelez International, Inc.

Contacts média : Riya Dhaliwal, 647.982.1000, [email protected] et Alana Lipton, 647.454.1018, [email protected]