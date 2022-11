La Cadbury Plant Bar offre aux Canadiens une alternative savoureuse à base de plantes à des produits très appréciés.

Plant Bar offre aux Canadiens une alternative savoureuse à base de plantes à des produits très appréciés. Deux tablettes de 90 g, Chocolat onctueux et Caramel salé, sont fabriquées en remplaçant les produits laitiers par de la pâte d'amande.

TORONTO, le 9 nov. 2022 /CNW/ - Mondelēz International présente une nouvelle confiserie chocolatée qui plaira aux personnes à la recherche d'un produit végétalien au même goût classique et onctueux de Cadbury Dairy Milk. La Cadbury Plant Bar est disponible chez les détaillants à l'échelle nationale et est offerte en deux saveurs : Chocolat onctueux et Caramel salé, pour offrir aux Canadiens encore plus de choix pour combler leurs besoins de gourmandise.

« Nous savons que de nombreux amateurs de Cadbury attendaient avec impatience l'arrivée de la Cadbury Plant Bar, depuis son lancement au Royaume-Uni l'année dernière, et nous sommes ravis d'avoir enfin une option végétalienne pour les Canadiens, a déclaré Chantal Butler, vice-présidente, Marketing, Mondelēz Canada. En tant que l'un des chefs de file en matière de collations, nous savons que les goûts des Canadiens évoluent, c'est pourquoi nous avons l'ambition d'offrir une vaste gamme de produits aux amateurs de collations avec encore plus de choix adaptés à leur style de vie. »

Développée pendant deux ans au Centre mondial d'excellence pour la recherche et le développement du chocolat de Mondelēz International à Bournville, au Royaume-Uni, la Cadbury Plant Bar est fabriquée avec de la pâte d'amande plutôt que du lait. Il s'agit d'une alternative à base de plantes au Cadbury Dairy Milk classique, avec un soupçon de noisette. Les tablettes sont homologuées par la Vegan Society of the UK et répondent aux normes de qualité de cet organisme, ce qui nous permet d'utiliser le logo Vegan sur les emballages.

Toutes les marques de chocolat de Cadbury au Canada, y compris la Cadbury Plant Bar, sont faites à partir de chocolat acheté dans le cadre du programme Cocoa Life - le programme d'approvisionnement durable du cacao de Mondelez International, qui encourage l'agriculture responsable, aide à lutter contre la déforestation et contribue à soutenir les communautés productrices de cacao. Mondelēz International a récemment annoncé qu'elle doublait son engagement envers Cocoa Life en investissant 600 millions de dollars dans ses pratiques d'approvisionnement en cacao, dans le but d'augmenter le nombre de foyers cultivateurs de cacao qui parviennent à vivre de leur production, d'améliorer les systèmes de protection des enfants et de chercher à éviter la déforestation dans les exploitations Cocoa Life à l'échelle mondiale.

La Cadbury Plant Bar en format de 90 g est maintenant disponible au Canada, partout où les produits Cadbury sont vendus.

À propos de Mondelez International, Inc. (Nasdaq: MDLZ) permet aux gens dans plus de 150 pays autour du monde de profiter d'une collation de la bonne façon.

Affichant un chiffre d'affaires net d'environ 27 milliards de dollars en 2020, MDLZ ouvre la voie à l'avenir des collations avec des marques mondiales et locales emblématiques telles que les biscuits Oreo , belVita et LU ; les chocolats Dairy Milk de Cadbury, Milka et Toblerone ; les friandises Sour Patch Kids et la gomme Trident .

, et ; les chocolats de Cadbury, et ; les friandises et la gomme . Mondelēz International est fière d'être membre des indices Standard and Poor's 500, Nasdaq 100 et Dow Jones Sustainability Index. Visitez le site www.mondelezinternational.com ou suivez l'entreprise sur Twitter à www.twitter.com/MDLZ.

Le rapport Snacking Made Right 2020 de Mondelez International fournit une mise à jour complète des objectifs de l'entreprise en matière de collation durable et responsable pour 2025 et des progrès réalisés pour atteindre ces objectifs.

