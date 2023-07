Dans le cadre d'un partenariat de longue date entre les deux organisations, Mondelez Canada veut aider à offrir aux enfants dans le besoin un accès à des aliments sains cet été

TORONTO, le 18 juill. 2023 /CNW/ - Alors que les programmes de repas scolaires sur lesquels un bon nombre d'élèves peuvent habituellement compter sont mis sur pause en raison de la fin de l'année scolaire, l'été peut être synonyme d'une plus grande insécurité alimentaire pour les élèves qui s'apprêtent à vivre de nouvelles aventures à l'extérieur des salles de classe au Canada. Mondelez Canada remet 75 000 $ pour soutenir le programme Après la cloche de Banques alimentaires Canada, qui contribue à faire en sorte que les enfants qui font appel aux programmes scolaires ont accès à des aliments sains cet été.

Mondelez Canada, l'entreprise derrière des marques de collations comme CADBURY, OREO et RITZ, est un partenaire de longue date de Banques alimentaires Canada, et nous soutenons fièrement chaque année le programme Après la cloche.

« Nous soutenons avec enthousiasme le programme Après la cloche et sommes fiers d'y contribuer chaque année, parce que nous savons que les enfants représentent le tiers des clients des banques alimentaires et que l'été, la faim est un réel problème pour un grand nombre d'enfants et de familles qui font face à l'insécurité alimentaire, plus particulièrement cette année, a déclaré Karla Schlieper, présidente de Mondelez Canada. La création d'un monde de collations bonnes à la fois pour les gens et pour la planète est une des valeurs fondamentales qui s'inscrivent dans la mission de Mondelez, et notre collaboration avec Banques alimentaires Canada n'est qu'une des nombreuses façons dont nous concrétisons ces valeurs. »

La contribution de Mondelez Canada profitera directement aux enfants canadiens et aidera à fournir des sacs d'aliments sains, grâce au programme Après la cloche, aux enfants les plus vulnérables un peu partout au Canada cet été. Chaque sac contient des aliments nutritifs adaptés aux enfants, par exemple du lait de longue conservation, de l'houmous, des craquelins, des céréales, du gruau et des graines de tournesol. Les sacs sont envoyés à la banque alimentaire locale qui utilise les fonds d'une subvention pour ajouter des denrées périssables comme des pommes, des pois sucrés, du fromage et du yogourt.

« Cette année, compte tenu de la demande accrue, Banques alimentaires Canada prévoit distribuer 185 000 sacs de nourriture dans plus de 200 localités au Canada, a fait savoir Erin Filey-Wronecki, chef du développement et des partenariats de Banques alimentaires Canada. La collaboration continue et les généreuses contributions de Mondelez Canada au programme Après la cloche nous aident grandement à réaliser cette mission. »

Banques alimentaires Canada et le portefeuille de marques de Mondelez Canada sont des partenaires de longue date. Ce don fait suite à l'engagement de la marque CADBURY de Mondelez de faire don de 100 000 $ à certaines banques alimentaires du Canada plus tôt cette année, dans le cadre de la campagne Partagez la bonté de CADBURY.

À propos de Mondelez International

Mondelez International permet aux gens dans plus de 150 pays de profiter d'une collation de la bonne façon. Nous ouvrons la voie à l'avenir des collations avec des marques mondiales et locales emblématiques telles que les biscuits Oreo, belVita et LU; les chocolats Dairy Milk de Cadbury, Milka et Toblerone; et les friandises Sour Patch Kids. Nous sommes l'une des plus grandes entreprises de collations au monde, avec un chiffre d'affaires net d'environ 28,7 milliards de dollars en 2021. Nous occupons la première place à l'échelle mondiale dans le secteur des biscuits (biscuits et craquelins), la deuxième place dans le secteur du chocolat, et nous connaissons une croissance rapide dans le secteur des collations cuites au four. Nous fabriquons et vendons également des friandises, divers produits de fromage et d'épicerie, ainsi que des boissons en poudre dans certains marchés. Nous sommes présents dans plus de 80 pays et employons environ 80 000 personnes dans nos usines, nos bureaux, nos installations de recherche et développement et nos activités de distribution dans le monde entier.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada fait preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires partout au pays. Depuis 40 ans, les banques alimentaires aident les Canadiens en situation d'insécurité alimentaire. Selon les données du Bilan-Faim 2022, plus de 4 750 banques alimentaires et organismes communautaires joignent leurs efforts pour servir les personnes les plus vulnérables. En mars 2022, ils ont reçu près de 1,5 million de visites. Dans la dernière décennie, le réseau a reçu et distribué plus de 635 millions de kilos de denrées alimentaires. De plus, Banques alimentaires Canada a versé près de 168 millions de dollars pour maximiser les retombées collectives et la capacité locale des banques alimentaires tout en militant afin de réduire la nécessité d'y recourir. Notre vision est claire : nous voulons créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Visitez foodbankscanada.ca pour en savoir plus.

