C'est elle qui a procuré au Canada sa première médaille des Jeux de Beijing, l'or en descente, au premier jour des compétitions. L'athlète de 22 ans, qui est née avec des doigts en moins à la main gauche et qui skie avec un seul bâton, a ajouté vendredi la médaille d'argent du slalom géant à son palmarès qui comprend six médailles paralympiques, deux de chaque couleur.

« C'est l'honneur d'une vie de pouvoir être porte-drapeau pour la cérémonie de clôture de ces Jeux. Les quatre dernières années ont été très difficiles et avant le début des Jeux, je ne savais pas vraiment où je me situais et comment ça se passerait. J'ai réussi à monter sur le podium comme en 2018, mais pouvoir représenter tous les athlètes qui ont si bien fait ici et qui ont tout donné aux Jeux est un sentiment extraordinaire. C'est un honneur que je chérirai pour le reste de ma vie », confie-t-elle.

Le parcours de la skieuse jusqu'aux Jeux de Beijing a été semé d'embûches. Il y a quatre ans, lors de ses débuts paralympiques à l'âge de 18 ans, elle était la nouvelle coqueluche du Canada avec ses quatre médailles : une d'or, une d'argent et deux de bronze. À PyeongChang, c'est également elle qui a ouvert la récolte de médaille du Canada. Après les Jeux, elle a été nommée meilleure athlète féminine au pays.

Peu après les Jeux, on lui a diagnostiqué la maladie de Crohn et la maladie l'a tenue à l'écart de la saison 2018-2019. Elle est revenue sur le circuit l'année suivante, mais son retour a été écourté par la pandémie.

Un modèle pour ses coéquipières et coéquipiers de l'équipe nationale de ski para-alpin, elle est finalement revenue sur les pentes et en compétition au début de la saison. Elle n'a pas tardé à se démarquer, et elle est montée sur le podium des neuf courses internationales auxquelles elle a participé avant les Jeux paralympiques d'hiver.

Les blessures ne sont pas étrangères à la skieuse qui depuis le début de sa carrière, s'est déchiré le ligament croisé antérieur deux fois et qui s'est fracturée la cheville. À Beijing, elle compétitionnait avec une blessure au ligament antérieur croisé. Elle le fera réparer après les Jeux.

« Comparativement à 2018, c'était similaire, mais il y avait quand même plusieurs différences. Tout de suite après les Jeux de 2018, ma vie a été chamboulée. J'ai appris que j'ai la maladie de Crohn environ six mois après les Jeux et j'ai pris une saison de repos pour apprendre à vivre avec une nouvelle maladie chronique. Ensuite, je suis revenue sur le circuit et la COVID est arrivée. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les quatre dernières années ont été difficiles et mouvementées. »

« La saison dernière, la saison 2021-22 qui commençait en décembre quand nous sommes revenus sur le circuit, a été extraordinaire. J'ai mis tous les obstacles derrière moi et j'ai eu la chance de revenir en Europe et de faire de la course et des compétitions avec l'équipe. Je suis vraiment heureuse d'être de retour aux Jeux et d'avoir performé de la façon dont j'espérais le faire. »

Les Canadiens pourront la voir porter le drapeau canadien à la cérémonie de clôture en direct sur CBC/Radio-Canada à 8 h HE / 5 h HP dimanche matin.

« Toutes mes félicitations à Mollie pour avoir été choisie porte-drapeau de la cérémonie de clôture du Canada, dit Josh Dueck, chef de mission de l'équipe paralympique canadienne de Beijing 2022. Mollie est un fantastique exemple de persévérance, de résilience et de force mentale. Elle a surmonté plusieurs épreuves au cours des quatre dernières années pour être ici à Beijing avec un aussi haut niveau. Ses performances qui lui ont donné deux médailles sont un extraordinaire accomplissement. C'est une leadeuse extraordinaire et passionnée qui aime son sport de tout son cœur. J'ai hâte de me joindre à elle et au reste de l'équipe canadienne pour la cérémonie de clôture pour célébrer des Jeux paralympiques d'hiver incroyables.

Les diffusions en direct et sur demande se trouvent sur Paralympique.ca, la chaîne YouTube du CPC, cbc.ca/beijing2022 et Radio-Canada.ca/jeux-paralympiques, le service de diffusion en continu CBC Gem, l'appli Radio-Canada Sports et l'appli CBC Sports app pour les appareils iOS et Android.

Les Jeux paralympiques d'hiver de Beijing 2022 ont commencé le 4 mars avec la cérémonie d'ouverture où Ina Forrest et Greg Westlake se sont partagés le rôle de porte-drapeau. Les deux athlètes rentrent à la maison avec une médaille. Ina Forrest a mis la main sur la médaille de bronze de curling en fauteuil en roulant, et Greg Westlake sera en uniforme dimanche pour le match pour la médaille d'or de parahockey sur glace.

L'équipe paralympique canadienne, composée de 48 athlètes répartis dans cinq sports, est forte d'une récolte de 23 médailles à l'aube de la dernière journée de compétition.

