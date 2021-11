Subaru a vendu 5 655 unités en octobre

Subaru a livré 50 479 unités à ce jour en 2021, une hausse de 20,1 p. 100 par rapport à la même période l'an dernier

Meilleur mois à vie pour les Crosstrek et WRX STI

MISSISSAUGA, ON, le 2 nov. 2021 /CNW/ - Subaru Canada, Inc (SCI) célèbre le deuxième meilleur octobre de son histoire avec la vente de 5 655 unités, avec en tête les Crosstrek et WRX STI qui enregistrent un mois record. À ce jour, Subaru Canada a vendu 50 479 unités, une hausse de 20,1 p. 100 par rapport à la même période l'an dernier.

Le multisegment compact Subaru Crosstrek continue de battre ses propres records avec la vente de 2 935 unités, une hausse de 7,7 p. 100 par rapport à octobre 2020. Actualisée et enrichie de la nouvelle version Outdoor, la Subaru Crosstrek 2021 a été nommée Véhicule utilitaire compact canadien de l'année 2021 par l'Association des Journalistes Automobile du Canada (AJAC) ainsi que MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ (modèles équipés de la technologie EyeSight et de phares spécifiques) par l'IIHS (Insurance Institute for Highway Safety). La WRX STI a signé un nouveau record avec la vente de 553 unités, un gain de 32,9 p. 10 par rapport à octobre 2020 et dépassant le précédent record de vente établi en avril 2016. La WRX STI a reçu le prix MEILLEUR CHOIX - SÉCURITÉ 2021 décerné par l'IIHS (sur les modèles équipés de la technologie EyeSight et de phares spécifiques) pour la quatrième année de suite, ainsi que le prix Meilleure valeur résiduelle 2021 au Canada parmi les voitures sport décerné par ALG, J.D. Power.

« Nos concessionnaires canadiens sont unis dans notre succès », a affirmé Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada. « Nous sommes très heureux de nos solides performances de vente et notre gamme primée continue de générer d'excellents résultats. À l'approche de l'hiver, nous poursuivrons notre travail qui consiste à fournir aux consommateurs canadiens des véhicules sécuritaires, de qualité et fiables. »

Octobre 2021 5 655 Réel pour le mois 6 319 Année précédente (même mois) -664 Différence -10,5 % MÀCJ c. MPAD 50 479 2021 AÀCJ 42 036 2020 AÀCJ 8 443 Différence 20,1 % AÀCJ vs. MPAD 5 655 T4 2021 6 319 T4 2020 -664 Différence -10,5 % Ventes trimestrielles actuelles c. MPAD

