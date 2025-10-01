MONTRÉAL, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Chaque année, plus de 8 000 Québécoises reçoivent un diagnostic de cancer du sein. En ce mois d'octobre, mois de la sensibilisation au cancer du sein, la Fondation cancer du sein du Québec (FCSQ) réitère son engagement : sensibiliser, soutenir et accompagner toutes les personnes touchées de près ou de loin par la maladie.

Cette volonté s'est récemment matérialisée à travers l'ouverture de la Maison Rose à Montréal, un projet qui illustre concrètement cet engagement de tous les instants, conférant un lieu unique, inclusif et chaleureux aux personnes atteintes et par le fait-même, à leurs proches.

La Maison Rose, un oasis bienveillant au service des personnes touchées

Inaugurée au printemps 2025 au cœur de Montréal, la Maison Rose est rapidement devenue un point de référence pour celles qui souffrent de la maladie. Elle offre un environnement sécurisant pour s'informer, échanger, se ressourcer ou consulter, en plus de servir d'incubateur pour de nouvelles initiatives qui pourront ensuite être déployées à l'échelle du Québec.

La FCSQ a récemment lancé officiellement sa programmation et ses services phares, notamment :

Accompagnement par les pairs et soutien psychosocial

Aide financière directe

Activités de mieux-être et ateliers (yoga oncologique, clinique virtuelle, groupes de discussion)

Conférences sur la génétique, la nutrition, l'image corporelle, le retour au travail, etc.

Ateliers d'onco-esthétique

De nouveaux services viendront enrichir l'offre, notamment des ateliers d'écriture et de massothérapie.

« À l'image de la Fondation et de son équipe, la Maison Rose se veut un lieu à la fois accueillant et sécurisant. Les femmes y trouvent un lieu où elles peuvent se déposer, être écoutées, comprises et accompagnées selon leurs besoins et leur réalité. Elle incarne parfaitement notre mission d'offrir un soutien concret, sur le terrain et adapté à chaque étape du parcours des Québécoises touchées par le cancer du sein », souligne Karine-Iseult Ippersiel, présidente-directrice générale de la FCSQ.

Un défi toujours bien réel au Québec

Malgré les nombreuses avancées médicales et les efforts de sensibilisation des trois dernières décennies, le cancer du sein demeure un défi de taille qui continue d'entraîner des répercussions importantes sur la vie des personnes touchées et de leurs proches. Chaque jour au Québec, 22 femmes apprennent qu'elles en sont atteintes. Une femme sur huit sera touchée au cours de sa vie et près de 1 400 en meurent chaque année. Il demeure la deuxième cause de mortalité par cancer chez les Canadiennes.

Une présence active dans toutes les régions La Fondation propose également :

Une ligne d'écoute confidentielle animée par des paires aidantes

animée par des paires aidantes Des services de consultations individuelles et familiales

individuelles et familiales Des services de mieux-être et de promotion de saines habitudes de vie

et de promotion de Une clinique virtuelle de soins de première ligne

de première ligne De l'aide financière pour couvrir les dépenses liées à la maladie

Mobilisation et prévention

Tout au long du mois d'octobre, la FCSQ déploie des initiatives de sensibilisation et d'information pour rappeler l'importance de la mammographie régulière et de l'observation des seins. La Fondation invite toutes les personnes souhaitant contribuer à sa mission à visiter www.rubanrose.org pour découvrir les nombreuses façons de s'impliquer.

À propos de la Fondation cancer du sein du Québec

Depuis plus de 30 ans, la Fondation soutient les personnes touchées et leurs proches au Québec grâce à la recherche, la sensibilisation et des programmes de soutien concrets. C'est plus de 72 millions $ au profit d'une recherche de pointe, afin de défendre les intérêts des personnes touchées par le cancer du sein et d'améliorer leur qualité de vie.

