Modernisation du dépistage : la Fondation du cancer du sein salue l'avancée, mais réclame plus

MONTRÉAL, le 29 sept. 2025 /CNW/ - La Fondation cancer du sein du Québec salue la recommandation de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) d'élargir l'accès au Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS) par l'intégration graduelle des femmes de 45 à 49 ans et reconnaît qu'il s'agit d'un pas dans la bonne direction. Cependant, la Fondation réitère que le dépistage doit être modernisé et demande au ministre de la Santé de considérer la mise en place d'une approche basée sur le risque individuel plutôt qu'uniquement sur l'âge.

Les avancées médicales, scientifiques et sociales démontrent que plusieurs facteurs peuvent avoir un impact sur le risque de développer un cancer du sein autre que celui de l'âge. Il n'est plus justifiable de restreindre l'accès au programme de dépistage en se basant uniquement sur l'âge, alors qu'au Québec, près d'un cancer du sein sur six (16%) est détecté chez des femmes de moins de 50 ans. Une augmentation préoccupante de 45 % des cas a d'ailleurs été observée chez les femmes dans la vingtaine.

La Fondation juge ainsi qu'il est essentiel de repenser le dépistage dans son intégralité pour qu'il soit plus efficace et adapté à toutes les femmes et les personnes à risque.

Le potentiel du Projet PERSPECTIVE

Au début de l'année, la Fondation annonçait le projet PERSPECTIVE, une avancée majeure dans le dépistage du cancer du sein. En cours d'homologation, cet outil d'analyse génétique combine les résultats d'un test salivaire et d'un questionnaire sur les facteurs de risque reconnus, afin d'établir, pour la première fois, le profil de risque de cancer du sein personnalisé pour chaque femme.

L'ajout du projet PERSPECTIVE au parcours de dépistage québécois représenterait un gain significatif. Pour les femmes, cela se traduirait par un diagnostic plus précoce, des traitements mieux ciblés, une diminution du stress lié au surdépistage, ainsi qu'un accès plus équitable aux soins. Du côté du réseau de la santé, cette approche permettrait une utilisation plus efficiente des ressources, une réduction des coûts et une amélioration globale de la qualité des services.

« Le dépistage du cancer du sein doit refléter la réalité des femmes d'aujourd'hui! Grâce à des approches comme le projet PERSPECTIVE, il est possible de mieux évaluer le risque individuel, afin d'agir avec plus d'efficacité et de sauver des vies. Nous invitons le gouvernement à saisir cette opportunité pour moderniser l'accès au dépistage en misant sur des solutions innovantes qui fonctionnent. »

- Karine-Iseult Ippersiel, présidente-directrice générale de la FCSQ

À propos de la Fondation cancer du sein du Québec

La FCSQ place au cœur de sa mission les personnes atteintes ainsi que leurs proches par l'entremise de la recherche et de l'innovation, du soutien et de la sensibilisation, et ce, depuis plus de 30 ans. À ce jour, la Fondation a récolté plus de 72 millions $ qui ont été distribués au Québec au profit d'une recherche de pointe et pour défendre les intérêts des personnes atteintes du cancer du sein et de leurs proches.

SOURCE Fondation cancer du sein du Québec

Pour toute information : Béatrice Vincent, TACT, 581-246-2147, [email protected]