Anick Lemay, porte-parole de l'établissement, souligne l'importance de ce lieu unique où les personnes atteintes de cancer peuvent trouver conseils et réconfort

MONTRÉAL, le 1er mai 2025 /CNW/ - Offrir un endroit chaleureux et bienveillant aux personnes aux prises avec le cancer du sein et à leurs proches : voilà l'objectif que poursuit la Fondation cancer du sein du Québec en ouvrant aujourd'hui les portes de la toute première Maison Rose en Amérique du Nord.

Située au cœur de Montréal, à proximité des grands établissements de santé, la Maison Rose a élu domicile au 1111, avenue Laurier Ouest. Il s'agit d'un concept novateur inspiré d'un modèle européen qui a fait ses preuves. « L'idée de mettre sur pied un lieu de soutien pour les personnes atteintes de cancer du sein mijotait depuis un certain temps, explique Karine-Iseult Ippersiel, présidente-directrice générale de la Fondation. C'est en visitant la Maison RoseUp de Paris, en France, et en constatant le rôle important que cet endroit joue dans la vie des personnes atteintes du cancer du sein que le projet a réellement pris forme. »

La mission de la Maison Rose reflète celle de la Fondation cancer du sein du Québec, soit être là avant, pendant et après le cancer du sein. Une mission essentielle quand on sait qu'au Québec, il s'agit du cancer le plus fréquent chez la femme : en effet, une femme sur huit en sera atteinte au cours de sa vie et, en moyenne, quatre Québécoises en meurent chaque jour. Notons aussi que 16 % des cancers du sein sont diagnostiqués chez des femmes de 50 ans et moins.

« Quand une personne est atteinte du cancer du sein, le système de santé est là pour prendre en charge ses traitements et son rétablissement, explique Anick Lemay, porte-parole de la Maison Rose. Mais pour avoir été dans cette situation, je sais que les personnes qui passent à travers cette épreuve sont aussi à la recherche de conseils et de ressources qui vont bien au-delà de l'aspect médical, qu'il s'agisse d'alimentation, de gestion du stress ou encore de mieux-être au quotidien. La création d'un établissement comme la Maison Rose vient ainsi répondre à un besoin bien réel. »

Les personnes qui fréquentent la Maison Rose peuvent obtenir une foule de services gratuits, dont des conseils personnalisés offerts par des professionnels, des ressources fiables pour mieux comprendre la maladie et ses impacts, ainsi que des activités qui leur permettent de continuer à avancer et à vivre pleinement. On y propose des services variés, dont de l'accompagnement psychologique, des ateliers créatifs, des conférences ainsi que des groupes de soutien.

Véritable communauté d'entraide et de solidarité, la Maison Rose est un lieu où l'écoute, la compréhension et l'échange sont au cœur de toutes les activités. L'établissement servira également d'incubateur où seront implantés des programmes de soutien animés par des professionnels qualifiés, dans le but de les déployer ensuite à l'échelle du Québec.

Pour en savoir plus sur la Maison Rose et pour consulter sa programmation, visitez le site suivant : https://rubanrose.org/maison-rose.

À propos de la Fondation cancer du sein du Québec

La Fondation cancer du sein du Québec place au cœur de sa mission les personnes atteintes ainsi que leurs proches par l'entremise de la recherche et de l'innovation, du soutien et de la sensibilisation, et ce, depuis plus de 30 ans. À ce jour, la Fondation a récolté plus de 69 millions $ qui ont été distribués au Québec au profit d'une recherche de pointe et pour défendre les intérêts des personnes atteintes du cancer du sein et de leurs proches.

https://rubanrose.org

SOURCE Fondation cancer du sein du Québec

Relations avec les médias : Marie-Hélène Chrétien, Des Ruisseaux Communications, [email protected] | 514 272-3072, poste 2