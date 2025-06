Plus de 43 000 personnes réclament la modernisation du dépistage du cancer du sein

MONTRÉAL, le 12 juin 2025 /CNW/ - Initiative lancée par la Fondation cancer du sein du Québec, la pétition demandant une modernisation du dépistage du cancer du sein a maintenant atteint 43 000 signataires. Cela témoigne d'un signal fort : il faut un dépistage plus précoce et plus personnalisé qui soit basé sur le risque individuel plutôt qu'uniquement sur l'âge.

En lançant cette pétition, la Fondation souhaitait réaffirmer la nécessité de repenser le Programme québécois de dépistage du cancer du sein, qui est actuellement accessible aux femmes âgées de 50 à 74 ans. Or, cette méthode ne tient pas compte des avancées scientifiques, médicales et sociales. Au Québec, près d'un cancer du sein sur six (16%) est détecté chez des femmes de moins de 50 ans et on observe une hausse importante de 45 % des cas chez les femmes dans la vingtaine.

La détection précoce est la meilleure solution pour faire face à cette réalité, et sauver plus de vies. En effet, nous savons que le taux de survie d'une femme ayant un cancer détecté au stade 1 est de 100 %. Cela permet également d'opter pour des traitements qui sont généralement moins invasifs et qui ont moins d'impact sur la qualité de vie des patientes. Pour le réseau de la santé, une détection plus rapide réduit considérablement les coûts de traitement et permet une meilleure utilisation des ressources humaines et techniques.

Une innovation prometteuse

Rappelons qu'en février dernier, la Fondation annonçait une innovation majeure dans le dépistage du cancer : le projet PERSPECTIVE. Cet outil d'analyse génétique novateur combine les résultats d'un test salivaire et d'un questionnaire sur les facteurs de risque reconnus, permettant de déterminer, pour une première fois, le profil de risque de cancer du sein, et ce, de façon personnalisée pour chaque femme. Cette avancée significative permettra d'établir un profil de risque sur mesure, favorisant une détection plus précoce, et incidemment, un meilleur taux de survie.

« Le projet PERSPECTIVE a le potentiel de sauver des vies ! Celles de nos mères, de nos sœurs, de nos filles. La nôtre. Et si on modernisait le dépistage en prenant en compte le risque unique de chaque femme afin d'offrir un accès équitable à toutes les femmes, sur la base de leur risque, peu importe leur âge ? La solution pour le faire existe et nous espérons que le gouvernement y fera appel rapidement. »

- Karine-Iseult Ippersiel, présidente-directrice générale de la FCSQ

À propos de la Fondation cancer du sein du Québec

La FCSQ place au cœur de sa mission les personnes atteintes ainsi que leurs proches par l'entremise de la recherche et de l'innovation, du soutien et de la sensibilisation, et ce, depuis plus de 30 ans. À ce jour, la Fondation a récolté plus de 69 millions $ qui ont été distribués au Québec au profit d'une recherche de pointe et pour défendre les intérêts des personnes atteintes du cancer du sein et de leurs proches.

