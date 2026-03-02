TORONTO, le 2 mars 2026 /CNW/ - L'Association des banquiers canadiens (ABC) poursuit ses efforts de sensibilisation auprès des consommateurs. Elle leur présente des moyens renouvelés de se protéger et de protéger leur argent contre les tentatives de fraude, dont l'expansion et la sophistication sont en croissance. À l'occasion de ce Mois de la prévention de la fraude, l'ABC publie une version bonifiée de sa trousse de cybersécurité destinée aux particuliers, ainsi qu'un nouveau questionnaire prévu pour une auto-évaluation des capacités de déceler une tentative de fraude. Ces ressources de l'ABC s'ajoutent à son bulletin mensuel Conseils sur la prévention de la fraude qui fournit des informations sur les menaces de l'heure, dont la fraude générée par l'IA, ainsi que des informations sur ce que les banques ne feront jamais.

« Renforcées par de nouvelles technologies, comme l'IA, qui permettent de les rendre plus vraisemblables, donc plus difficiles à déceler, les tentatives de fraude mises en œuvre par les criminels se révèlent de plus en plus raffinées, selon Anthony G. Ostler, président et chef de la direction de l'ABC. Ce qui fait de l'éducation et de la sensibilisation des éléments de défense essentiels. La version bonifiée de notre trousse de prévention de la fraude s'ajoute à l'ensemble des ressources simples et pratiques que nous proposons à la population afin de l'aider à reconnaître les signes révélateurs, à protéger ses données personnelles et à avoir le pas sur les criminels. »

De plus, l'ABC lance aux Canadiennes et Canadiens le défi de tester leurs nouvelles connaissances et de démontrer leurs capacités de détection des fraudes, grâce à un nouveau questionnaire qui leur présente des scénarios de la vie quotidienne.

Le site Web de l'ABC affiche les renseignements sur le nouveau questionnaire et les ressources additionnelles. Ces initiatives s'alignent sur les efforts de lutte contre la fraude déployés par le Centre antifraude du Canada, le Bureau de la concurrence du Canada et la Gendarmerie royale du Canada.

Trousse de prévention de la fraude

Questionnaire - Ce que votre banque ne fera jamais

Abonnement au bulletin des conseils sur la prévention de la fraude

Association des banquiers canadiens

L'Association des banquiers canadiens est la voix de plus de 60 banques canadiennes et étrangères qui contribuent à l'essor et à la prospérité économiques du pays. L'ABC préconise l'adoption de politiques publiques qui favorisent le maintien d'un système bancaire solide et dynamique, capable d'aider les Canadiennes et les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. www.cba.ca

