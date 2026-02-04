Hratch Panossian, de la CIBC, nommé président du conseil de direction de l'Association des banquiers canadiens

TORONTO, le 4 févr. 2026 /CNW/ - L'Association des banquiers canadiens (ABC) est heureuse d'annoncer la nomination de Monsieur Hratch Panossian au poste de président de son conseil d'administration. Le mandat de deux ans de M. Panossian commence immédiatement et se terminera en 2028.

M. Panossian est premier vice-président à la direction et chef de groupe, Services bancaires personnels et PME, de la CIBC. Jusqu'à tout récemment, il agissait comme chef des services financiers de la banque. Au fil de sa carrière, M. Panossian a travaillé au sein des principales institutions financières, dans divers groupes : services bancaires de détail, paiements, finances, stratégie et expansion de l'entreprise, et gestion du risque.

« Nos banques jouent un rôle essentiel dans le soutien apporté aux particuliers, aux familles, aux entreprises et aux collectivités, à l'échelle du Canada. Avec les membres du conseil d'administration de l'ABC, nous tenons à ce que le secteur bancaire canadien demeure solide, sûr et concurrentiel, au profit de l'ensemble de la population, des entreprises du Canada et de son économie, affirme M. Panossian. En cette période charnière pour notre pays, nous poursuivrons notre étroite collaboration avec le gouvernement et les organismes de réglementation en vue de maintenir le respect de ces standards et de protéger le mieux-être financier des Canadiennes et des Canadiens. »

M. Panossian succède à Mme Erminia (Ernie) Johannson, Conseillère principale, Services bancaires Particuliers et entreprises Amérique du Nord chez BMO, qui a servi à titre de présidente du conseil d'administration au cours des deux dernières années.

« Nous sommes profondément reconnaissants à Ernie pour le leadership, les connaissances et les conseils stratégiques qu'elle a offerts tout au long de notre collaboration, dans la perspective de veiller à ce que la population et l'économie canadiennes jouissent d'un secteur bancaire stable, solide et porteur de prospérité, a déclaré Anthony G. Ostler, président et chef de la direction de l'ABC. Nous avons hâte de collaborer avec Hratch. Nous sommes confiants que sa vaste expérience et sa vision tournée vers l'avenir guideront le secteur dans sa poursuite d'une économie solide et inclusive, à l'avantage de l'ensemble de la population canadienne. »

Association des banquiers canadiens

L'Association des banquiers canadiens est la voix de plus de 60 banques canadiennes et étrangères qui contribuent à l'essor et à la prospérité économiques du pays. L'ABC préconise l'adoption de politiques publiques qui favorisent le maintien d'un système bancaire solide et dynamique, capable d'aider les Canadiennes et les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. www.cba.ca

Suivez @banquiersCDN sur X

Rejoignez l'ABC sur LinkedIn

SOURCE Association des banquiers canadiens

Ethan Teclu, Chef des relations avec les médias, Association des banquiers canadiens, [email protected]