Découvrir, goûter, grandir : une approche qui unit santé et plaisir

BOUCHERVILLE, QC, le 2 mars 2026 /CNW/ - Alors que les diététistes du Canada lancent leur campagne annuelle du Mois de la nutrition afin de promouvoir de saines habitudes alimentaires, le Club des petits déjeuners se joint à ce mouvement pour mettre en lumière les initiatives déployées afin d'offrir une alimentation scolaire nutritive et savoureuse. Dans cette optique, le Club souhaite également sensibiliser la population à l'importance de l'alimentation scolaire et l'inviter à contribuer activement au bien-être des enfants. En effet, en 2025, 97 % des écoles sondées par l'organisme ont observé une influence positive des programmes de petits déjeuners sur les habitudes alimentaires des élèves, illustrant concrètement l'impact de ces actions sur leur développement.

Dans un contexte d'insécurité alimentaire en hausse chez les familles et les enfants, l'accès à des aliments nutritifs peut s'avérer un défi de taille. En effet, l'insécurité alimentaire des ménages constitue une préoccupation majeure sur le plan de la santé publique1 et touche également les collectivités et les institutions. Selon le Club des petits déjeuners et ses partenaires communautaires, cette réalité atteint aussi le milieu scolaire, alors qu'une école sur trois au pays a de la difficulté à accéder à des aliments nutritifs et abordables. Les programmes de petits déjeuners deviennent alors une occasion de créer des espaces favorables à la santé et aux apprentissages pour les enfants.

« Grâce à l'expertise de son équipe de nutritionnistes, le Club accompagne les écoles dans l'élaboration de menus variés et nutritifs en leur offrant des outils concrets pour choisir des aliments nutritifs, des idées de recettes adaptées à leur réalité ainsi que des webinaires et des formations en personne qui renforcent leurs pratiques au quotidien », souligne Catherine D'Amours, Dt.P., conseillère principale nutrition, au Club des petits déjeuners.

Cultiver la curiosité alimentaire

En créant des environnements propices à la découverte et à l'échange, les programmes de petits déjeuners deviennent de véritables leviers de littératie alimentaire. Ils contribuent non seulement à alléger la faim des enfants, mais aussi à façonner leur relation avec les aliments, en misant sur la curiosité plutôt que sur la contrainte. Cette approche respectueuse du rythme de chaque enfant favorise l'ouverture, la confiance et le plaisir de manger.

Investir dans des initiatives qui valorisent l'exploration alimentaire, c'est investir dans la santé et le bien-être des générations futures. En multipliant les occasions d'exposition à des aliments nutritifs, dans un cadre bienveillant et inclusif, le Club pose les bases d'habitudes durables qui auront des retombées bien au-delà du parcours scolaire.

« Chaque bouchée est une occasion d'apprentissage. En multipliant les expériences positives autour des aliments, les enfants peuvent développer des préférences variées, ce qui favorise une alimentation équilibrée et soutient leur croissance, leur énergie et leur concentration », confirme Isabelle Marquis, professionnelle de la nutrition.

La nutrition au cœur des actions

Fort de ses 30 ans d'engagement, le Club des petits déjeuners appuie une diversité de modèles de soutien grâce à un vaste réseau de partenaires à travers le pays. Il entend poursuivre cet accompagnement afin de garantir une offre alimentaire complète et équilibrée, incluant des aliments issus des trois catégories du Guide alimentaire canadien (fruits et légumes, aliments protéinés, aliments à grains entiers), tout en favorisant l'approvisionnement local et l'autonomie alimentaire des communautés.

Pour le Mois de la nutrition, le Club invite l'ensemble de la population à se joindre à ce mouvement et à reconnaître l'effet déterminant d'un petit déjeuner nutritif. Un don permet aux enfants de bénéficier du Club et de ses découvertes quotidiennes qui ont des retombées durables sur leur vie. Dès maintenant, il est possible d'agir concrètement pour le parcours d'un enfant en textant « CLUB » au 20222 ou en faisant un don au https://www.clubdejeuner.org/mois-de-la-nutrition

L'engagement communautaire étant au cœur de leur mission, notre partenaire Croesus apporte son précieux soutien à cette campagne. Ils doubleront chaque don effectué jusqu'au 31 mars2. Cela représente un impact deux fois plus important sur les communautés à travers le pays et la possibilité d'aider encore plus d'enfants à réaliser leur plein potentiel.

