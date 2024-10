MONTRÉAL, le 22 oct. 2024 /CNW/ - L'équilibre financier, dans un couple, ça ne signifie pas toujours contribuer à parts égales, et discuter d'argent sans tabou avec son ou sa partenaire peut être aussi difficile que c'est nécessaire. Parce qu'une bonne santé financière conjugale est à la base de bien des rêves, il vaut mieux aborder le sujet plus tôt que tard. Dans le cadre du Mois de la littératie financière, en novembre, l'Ordre des comptables professionnels agréés (CPA) du Québec a créé une trousse d'information gratuite pour aider les personnes en couple à développer de bons réflexes, et ce, à toutes les étapes de la vie.

Une trousse en ligne gratuite pour prendre soin de ses finances… à deux!

Pour cette édition thématique, l'Ordre a regroupé en un seul endroit une foule d'outils pratiques liés à la saine gestion des finances dans le couple. On y trouve notamment deux webinaires auxquels il est possible de s'inscrire, l'un sur la séparation et l'autre sur les habitudes à prendre pour améliorer sa santé financière.

La trousse contient également plusieurs articles, questionnaires, guides et ateliers interactifs permettant de répondre à plusieurs questions, par exemple :

D'un point de vue fiscal, quel est l'élément le plus important dont nous avons tendance à oublier de discuter lorsque nous sommes en couple?

Discuter d'argent avec votre partenaire : êtes-vous un match parfait ou imparfait?

Quels sont le plus grand avantage et le plus grand désavantage financier d'être en couple?

« Je suis fière des initiatives que nous mettons en place chaque année dans le cadre du Mois de la littératie financière. Aider la population à comprendre l'essentiel de ses finances pour prendre des décisions éclairées fait partie du rôle que joue l'Ordre dans le cadre de sa mission de protection du public. Nous avons créé cette trousse avec la conviction que peu importe à quelle étape de notre vie de couple ou de famille nous en sommes, nous pouvons toutes et tous continuer à apprendre pour améliorer nos finances », a déclaré Geneviève Mottard, CPA, présidente et cheffe de la direction de l'Ordre.

S'entourer de bonnes ressources pour y voir clair

L'Ordre tient également à rappeler qu'une bonne façon de prendre le contrôle de ses finances est d'en parler avec une ou un professionnel compétent. Les CPA, par exemple, possèdent une expertise de pointe et peuvent vous aider à réaliser votre plein potentiel financier, selon votre situation et vos projets. De plus, des centaines de CPA contribuent également à l'éducation financière en offrant bénévolement de leur temps dans les écoles, les milieux de travail ou autres afin d'aider les Québécoises et les Québécois à comprendre les bases de leurs finances.

À propos de l'Ordre des CPA du Québec

L'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec regroupe 42 000 membres et 5 000 CPA en devenir, ce qui en fait le troisième ordre professionnel en importance au Québec. L'Ordre veille à la protection du public et au rayonnement de la profession. Il représente tous les champs d'expertise de la profession comptable : information financière, comptabilité de gestion, stratégie et gouvernance, audit et certification, finance et fiscalité.

