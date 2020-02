Modernisation du Fonds du Canada pour les périodiques : s'adapter à l'ère numérique

En cette ère numérique, le gouvernement du Canada modernise le Fonds du Canada pour les périodiques afin de mieux répondre aux besoins des lecteurs et des médias

GATINEAU, QC, le 18 févr. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada sait qu'il est important d'encourager la vigueur et le dynamisme du secteur des magazines et des journaux communautaires afin qu'il réponde aux besoins changeants des lecteurs. L'industrie fait face à des défis de taille, notamment à cause des revenus publicitaires et des tirages à la baisse compte tenu de la part grandissante du marché numérique. Voilà pourquoi le gouvernement prend des mesures afin de moderniser le Fonds du Canada pour les périodiques en mettant l'accent sur la production de contenu rédactionnel et journalistique canadien de qualité, sans égard à la plateforme employée pour l'offrir.

La modernisation vise entre autres à aider les éditeurs de magazines à tirage payé et de journaux non quotidiens à mettre au point les outils dont ils ont besoin pour contribuer à notre économie et rejoindre les lecteurs où qu'ils soient. Deux des trois volets du Fonds du Canada pour les périodiques seront modernisés : le volet Aide aux éditeurs et le volet Innovation commerciale.

Afin d'aider les éditeurs à s'adapter aux changements, la modernisation du Fonds du Canada pour les périodiques s'étalera sur cinq ans.

Le gouvernement du Canada se fait depuis longtemps un devoir de renforcer le secteur des magazines et des journaux communautaires canadiens en soutenant les éditeurs viables, et ce, dans toutes les régions. Grâce à cette modernisation, le gouvernement continue d'aider l'industrie des périodiques, qui joue un rôle déterminant dans l'identité et l'économie du Canada.

Les intervenants auront l'occasion de rencontrer des représentants de Patrimoine canadien pour discuter des changements envisagés au Fonds afin d'être prêts à la première période de soumission des demandes dans le cadre du Fonds modernisé, à l'automne 2020.

La modernisation du Fonds du Canada pour les périodiques s'inscrit dans la stratégie du gouvernement fédéral visant à appuyer le journalisme au pays. Outre les changements apportés au Fonds, le gouvernement a lancé en 2019 l'Initiative de journalisme local, qui est gérée par le ministère du Patrimoine canadien, de même que trois nouvelles mesures fiscales, qui relèvent de l'Agence du revenu du Canada.

« Je suis fier de notre gouvernement qui soutient le secteur des magazines et des journaux communautaires par l'entremise du Fonds du Canada pour les périodiques. En cette ère numérique, il est d'autant plus important d'assurer la viabilité de ces industries. Le financement et l'aide que nous offrons faciliteront non seulement la création de contenu éditorial et journalistique de qualité, ils permettront aussi aux magazines et journaux communautaires canadiens de se démarquer de la concurrence en rejoignant les lecteurs d'ici et d'ailleurs, tant sur les plateformes numériques que sous la forme de tirages. »

-- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

Le Fonds du Canada pour les périodiques, doté d'une enveloppe de 74,3 millions de dollars, offre un appui financier à des magazines imprimés, des journaux non quotidiens et des périodiques numériques canadiens pour les aider à surmonter les désavantages du marché et à continuer à publier le contenu que les lecteurs canadiens veulent lire.

Le volet Aide aux éditeurs du Fonds vise à fournir aux éditeurs canadiens de journaux non quotidiens et de magazines imprimés à tirage payé l'appui financier nécessaire pour produire du contenu de haute qualité à l'intention des lecteurs canadiens. En 2019-2020, le volet a permis d'aider les éditeurs de 403 magazines et de 326 journaux, y compris 17 publications autochtones, 73 publications ethnoculturelles et 22 publications de langue officielle minoritaire.

En 2019-2020, le volet Aide aux éditeurs a permis d'investir la somme totale de 799 384 dollars dans 22 magazines et journaux communautaires de langue officielle minoritaire à tirage payé, soit 3 magazines et 19 journaux communautaires.

Le volet Innovation commerciale du Fonds offre un appui aux projets de petites et moyennes maisons d'édition de magazines imprimés et de périodiques numériques admissibles. Il encourage l'innovation pour l'adaptation au marché changeant et contribue à la diversité de contenu recherchée par les lecteurs canadiens. En 2018-2019, ce volet a permis de soutenir financièrement 88 projets, dont 14 publications ethnoculturelles, 17 projets d'exportation et 8 publications numériques en démarrage. Parmi les projets retenus, certains visaient l'adoption ou l'utilisation de nouveaux médias, des applications mobiles, de la publicité et des campagnes publicitaires, la conception Web et la mise au point connexe, et l'expansion vers de nouveaux marchés.

Comment allons-nous procéder? En 2020-2021, le volet Aide aux éditeurs fondé sur une formule et le volet Innovation commerciale demeureront inchangés pendant que le gouvernement continuera de soutenir les éditeurs en vue de la transition. Puis, à compter de 2021-2022, les critères changeront graduellement; au lieu d'être basés sur le tirage de l'imprimé, ils seront liés aux investissements réalisés dans le contenu éditorial et journalistique et au lectorat rejoint, peu importe le canal de distribution. Puisque de plus en plus de gens consultent le contenu en ligne, une nouvelle subdivision sera ajoutée au volet Aide aux éditeurs, et le financement sera offert aux éditeurs admissibles qui publient leur contenu exclusivement en ligne (sans aucun produit imprimé connexe). La nouvelle formule sera pleinement mise en œuvre en 2025-2026. La modernisation du volet Innovation commerciale comprendra une diversification des types de périodiques admissibles et une hausse du budget 2021-2022 de l'ordre de un million de dollars.

Le Fonds du Canada pour les périodiques (FCP) comprend trois volets.

Aide aux éditeurs

Le volet Aide aux éditeurs accorde du financement aux éditeurs de magazines et de journaux non quotidiens canadiens imprimés admissibles pour les aider à surmonter les désavantages du marché et à continuer à offrir aux lecteurs canadiens un contenu de qualité.

Innovation commerciale

Le volet Innovation commerciale offre une aide pour des projets se rapportant à de petites et moyennes maisons d'édition de magazines imprimés et de périodiques numériques.

Initiatives collectives

Le volet Initiatives collectives finance des projets d'organismes dans le but d'accroître la viabilité globale des industries canadiennes des magazines et de journaux non quotidiens.

Résumé des principaux changements qui seront apportés au Fonds du Canada pour les périodiques

2020-2021 : programme actuel 2021-2026 : programme modernisé Tient compte du tirage de l'imprimé Tient compte des investissements dans le contenu éditorial et journalistique, et de la capacité à rejoindre le lectorat Le volet Aide aux éditeurs est axé sur le contenu imprimé En 2021‑2022, mise en place de la nouvelle subdivision du volet Aide aux éditeurs destinée exclusivement aux périodiques numériques Le volet Innovation commerciale est axé sur les petites et moyennes maisons d'édition de magazines Plus de types de périodiques seront admissibles dans le cadre du volet Innovation commerciale Budget consacré au volet Innovation commerciale : 1,5 million de dollars Budget consacré au volet Innovation commerciale : 2,5 millions de dollars

Afin d'aider les éditeurs à s'adapter aux changements, la modernisation du volet Aide aux éditeurs s'étalera sur cinq ans. Pendant ce temps, l'accent mis sur le tirage diminuera, faisant place à la création de contenu éditorial :

En 2020-2021 : 0 % de contenu éditorial / 100 % de tirage (aucun changement - statu quo)



En 2021-2022 : 15 % de contenu éditorial / 85 % de tirage



En 2022-2023 : 30 % de contenu éditorial / 70 % de tirage



En 2023-2024 : 45 % de contenu éditorial / 55 % de tirage



En 2024-2025 : 60 % de contenu éditorial / 40 % de tirage



À compter de 2025-2026 : 80 % de contenu éditorial / 20 % de tirage

Aucune période de transition n'est prévue pour la subdivision du volet Aide aux éditeurs consacrée exclusivement au contenu numérique qui sera mise en œuvre en 2021-2022, ni pour les volets Innovation commerciale et Initiatives collectives.

