Former la relève pour bâtir l'avenir de l'aérospatiale québécoise

MIRABEL, QC, le 13 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, annonce plusieurs initiatives pour former davantage de travailleuses et de travailleurs en aérospatiale et préparer le Québec aux importantes occasions de croissance qui se dessinent dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité.

Alors que les investissements en défense prennent de l'ampleur partout dans le monde, Québec s'assure que ses entreprises disposent de la main-d'œuvre qualifiée nécessaire pour répondre à la demande, décrocher de nouveaux contrats et demeurer parmi les chefs de file mondiaux de l'aérospatiale.

Former davantage de travailleurs

L'École nationale d'aérotechnique (ENA), affiliée au Cégep Édouard-Montpetit, augmentera considérablement sa capacité d'accueil et de formation à compter de cette année.

Grâce aux efforts du ministère de l'Enseignement supérieur et de l'ENA pour répondre aux besoins grandissants de l'industrie, 375 étudiants seront admis dès l'automne 2026 dans les programmes de DEC en mécanique d'aéronefs et en avionique, comparativement à 225 en 2025. Il s'agit d'une augmentation de près de 70 % en une seule année.

L'ENA augmentera également sa capacité d'accueil dans ses programmes menant à une attestation d'études collégiales (AEC). Dès septembre 2026, de 14 à 28 étudiants supplémentaires pourront être admis, portant le nombre d'admissions jusqu'à 56, contribuant ainsi à former encore plus rapidement une main-d'œuvre qualifiée.

Une nouvelle façon de former la relève : deux antennes, un campus

Afin de rapprocher la formation des entreprises et de répondre plus rapidement aux besoins du secteur, le gouvernement met en place une nouvelle approche. Dès l'automne 2026, des formations qualifiantes seront offertes dans le cadre de deux projets pilotes.

Le premier sera implanté dans l'arrondissement Saint-Laurent, chez Bombardier, à l'intérieur des installations consacrées à la formation. Le second verra le jour à Mirabel, près des installations de l'aéroport et des nombreuses entreprises qui composent la grappe aérospatiale. Ces deux projets pilotes offriront aux étudiants une formation directement en lien avec la réalité du milieu de travail.

Dès l'automne 2027, ces formations deviendront permanentes, menant ainsi à une AEC. Les projets pilotes constitueront alors deux antennes permanentes de l'ENA.

En parallèle, le gouvernement lance aujourd'hui le processus visant à réaliser un deuxième campus de l'ENA sur la Rive-Nord. Ce campus offrira les mêmes formations que celui de Longueuil, notamment en mécanique d'aéronefs et en avionique, deux professions particulièrement recherchées par l'industrie.

Les deux antennes permettront de répondre rapidement aux besoins du milieu, tandis que le nouveau campus viendra assurer, à plus long terme, le développement de la formation en aérospatiale sur la Rive-Nord.

Collaboration entre le réseau de l'éducation et l'industrie

Le succès des deux antennes repose sur une collaboration étroite entre le réseau de l'éducation et les entreprises de l'industrie aérospatiale.

Les partenaires industriels se sont engagés à mettre à la disposition des étudiants des espaces de formation, des équipements, du matériel spécialisé ainsi que leur expertise afin d'offrir un environnement d'apprentissage branché directement sur les besoins de l'industrie.

Le gouvernement se réjouit de cette collaboration, qui constitue une avancée importante pour l'avenir de la formation en aérospatiale au Québec. En unissant leurs forces, le réseau de l'éducation et les entreprises mettent en place un nouveau modèle de formation qui permettra de mieux répondre aux besoins de main-d'œuvre de l'industrie et d'assurer sa compétitivité pour les années à venir.

Attirer la relève

Le gouvernement annonce également un soutien financier de 830 000 $ à Aéro Montréal afin de poursuivre l'initiative Propulsion Relève Aéro Montréal, qui fait découvrir les nombreux métiers de l'aérospatiale aux jeunes, aux nouveaux diplômés ainsi qu'aux personnes qui souhaitent réorienter leur carrière.

En favorisant la découverte de ces métiers et en multipliant les occasions de formation, le gouvernement contribue à assurer une relève forte pour une industrie stratégique de l'économie québécoise.

Citations :

« Le Québec possède un savoir-faire reconnu partout dans le monde en aérospatiale. Pour continuer d'être des leaders, il faut investir dans notre plus grande richesse : notre monde. Nos entreprises ont besoin de travailleuses et de travailleurs qualifiés pour continuer d'innover, de décrocher de nouveaux contrats et de créer de bons emplois ici, au Québec. Avec les initiatives annoncées aujourd'hui, on donne à plus de jeunes et de travailleurs la possibilité de se former et de participer à la croissance de cette industrie stratégique. C'est une bonne nouvelle pour notre économie, pour nos entreprises et pour l'avenir du Québec. »

Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

« L'importance de l'ENA n'est plus à démontrer. Ses formations de pointe dans le domaine aérospatial permettent au Québec de compter sur un bassin important de travailleurs compétents et passionnés dans un secteur hautement compétitif où nous continuons à nous démarquer. Je suis fière de voir l'ENA poursuivre le développement de son offre de services en adéquation avec le marché du travail. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine

« Cette annonce marque une étape importante pour l'avenir de la formation en aérotechnique au Québec. Grâce à la mobilisation exceptionnelle de nos équipes, au soutien du gouvernement du Québec et à la collaboration étroite de l'industrie, l'ENA augmentera sa capacité de formation dès 2026 et pourra accueillir plus de 200 personnes supplémentaires. C'est un premier jalon essentiel pour répondre aux besoins croissants du secteur aérospatial et former la relève qui assurera sa compétitivité et son rayonnement pour les années à venir. »

Hélène Bailleu, directrice générale du Cégep Édouard-Montpetit et de l'ENA

« Cette croissance de l'ENA vient répondre au manque de travailleurs qualifiés, le principal défi de l'industrie aérospatiale. En formant davantage de techniciens, nous nous donnerons les moyens de saisir davantage d'occasions de croissance, avec des retombées économiques bénéfiques pour tout le Québec. En fournissant du matériel spécialisé, des locaux, des spécialistes et des possibilités de financement, notre écosystème démontre qu'il fait partie de la solution en matière de main-d'œuvre. Il s'agit d'un engagement fort et concret de l'industrie qui soutiendra l'ensemble de la grappe aérospatiale du Québec. »

Mélanie Lussier, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal

Faits saillants :

Au cours des dix prochaines années, le Comité sectoriel de main-d'œuvre en aérospatiale du Québec (CAMAQ) estime que plus de 65 000 postes devront être pourvus dans le secteur de l'aérospatiale. De ce nombre, le CAMAQ estime que 4 453 nouveaux techniciens en maintenance d'aéronefs seront nécessaires d'ici 2035.

L'ENA est la seule organisation qui forme les techniciens au Québec et elle figure parmi les plus importants établissements d'enseignement collégiaux en aérotechnique au monde. L'industrie y recrute sa main-d'œuvre technique spécialisée en maintenance d'aéronefs, en avionique et en génie aérospatial.

En 2021, l'ENA accueillait 127 étudiants dans ses deux programmes (DEC en mécanique d'aéronefs et en avionique). Cinq ans plus tard, ils seront 375, soit 248 étudiants de plus, une augmentation de près de 200 %.

Les admissions dans les programmes d'AEC passeront de 28 à 42, voire jusqu'à 56 étudiants, soit de 14 à 28 admissions supplémentaires à l'année précédente, ce qui représente une hausse de 50 % à 100 % en un an.

Aéro Montréal, la grappe aérospatiale du Québec, est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois. La grappe contribue notamment au déploiement des activités de la zone d'innovation Espace Aéro.

Espace Aéro, la zone d'innovation aérospatiale du Québec, réunit les grands donneurs d'ordres, les fournisseurs, les équipementiers, les milieux de l'enseignement et de la recherche ainsi que les talents de demain du secteur au sein de trois pôles situés à Longueuil, à Mirabel et à Montréal. Ayant comme axes la décarbonation ainsi que l'autonomie et la sécurité des aéronefs, cet écosystème de recherche et de collaboration contribuera à la transformation durable du secteur de l'aérospatiale.

Rappelons que des mesures de soutien à l'industrie aérospatiale sont aussi déjà en place pour promouvoir les carrières dans le domaine au Québec. Le Plan d'action métropolitain en emploi en aérospatiale 2025-2028 du Conseil emploi métropole vient, par exemple, appuyer Aéro Montréal et le CAMAQ dans leurs efforts pour favoriser la relève et le recrutement de personnes disponibles à l'emploi.

Au Québec, un travailleur sur 106 détient un emploi en aérospatiale, ce qui représente une proportion 25,5 % plus élevée qu'en France et de près de 2,5 fois plus importante qu'aux États-Unis. Au sein de la région métropolitaine de Montréal, environ un travailleur sur 56 exerce un emploi en aérospatiale.

Porté par le lancement de la première Stratégie industrielle de défense du Canada, le gouvernement fédéral prévoit dépenser 180 milliards de dollars d'ici 2035 en acquisitions militaires, avec une consigne claire : prioriser la production nationale. Étant le premier pôle canadien en aérospatiale, le Québec est particulièrement bien positionné pour saisir les occasions liées à la croissance de ces investissements en défense.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

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SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

Sources : Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Cell. : 581 745-5399, Courriel : [email protected]; Frédérique Verreault, Directrice adjointe et conseillère politique, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, Tél. : 581 997-0273, Courriel : frédé[email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]