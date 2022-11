Un projet complété pour une expérience clientèle améliorée

MONTRÉAL, le 29 nov. 2022 /CNW Telbec/ - L'Agence de mobilité durable est heureuse d'annoncer que tous les volets du projet de modernisation de ses bornes de paiement, débuté en 2019, sont maintenant réalisés.

Rappelons que l'Agence a procédé, dans les dernières années, au changement de sa solution logicielle et à la migration vers un nouvel acquéreur de paiement. L'ensemble du projet a été réalisé avec un objectif de répondre aux enjeux de développement durable.

Notons par exemple, la restauration de plus de 1500 portes et la réutilisation de multiples pièces métalliques et électroniques. Par ailleurs, en termes d'efficacité énergétique, une réduction de la consommation d'énergie a également été réalisée, avec l'aide notamment de panneaux solaires, ce qui a permis une diminution considérable du remplacement des batteries (passage de 350 remplacements par mois à environ 25).

La modernisation des bornes de paiement a également permis d'améliorer le service offert aux citoyens. Les nouvelles bornes sont accessibles universellement, et permettent désormais d'effectuer des paiements sans contact avec Flash Interac, les cartes Visa, Mastercard, American Express et les cellulaires. Pour les cartes de crédit insérées à la borne, la lecture se fait maintenant avec la puce plutôt qu'avec la bande magnétique, permettant ainsi d'accroitre la sécurité des paiements.

« Nous sommes fiers du travail de toutes les équipes ayant contribué à l'accomplissement de ce projet d'envergure et sommes convaincus que cette modernisation aura des retombées positives sur plusieurs volets de notre organisation comme sur la qualité de vie des citoyens », a déclaré Laurent Chevrot, directeur général de l'Agence de mobilité durable.

Pour plus d'informations : Bornes de paiement - Agence de mobilité durable.

À propos de l'Agence de mobilité durable

L'Agence de mobilité durable est une organisation paramunicipale qui innove pour une mobilité plus durable, en gérant les espaces qui lui sont confiés dans la bordure et dans les stationnements hors rue, par ses activités de surveillance de l'espace public sur le territoire montréalais et par une information améliorée à la collectivité. Elle met son expertise en mobilité durable au service de la Ville de Montréal afin d'améliorer la qualité de vie et d'appuyer la vitalité économique en facilitant le partage équitable de l'espace et l'accessibilité de la ville pour tous. En soutenant les actions qui favorisent la mobilité urbaine, l'Agence travaille entre autres à améliorer l'expérience client, le partage de la rue et l'occupation du domaine public. Elle mise également sur sa capacité opérationnelle et d'expérimentation pour appuyer la Ville de Montréal et ses partenaires dans l'atteinte de leurs objectifs, tout en fédérant les acteurs de la mobilité.

