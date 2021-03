Le gouvernement du Canada mandate un comité d'experts pour développer des recommandations concernant la langue de travail et la langue de service au sein des entreprises privées de compétence fédérale

OTTAWA, le 5 mars 2021 /CNW/ - Comme cela a été annoncé dans le document Français et anglais : vers une égalité réelle des langues officielles au Canada, rendu public le 19 février, le gouvernement du Canada veut contribuer à protéger et à promouvoir le français au sein des entreprises privées de compétence fédérale.

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, annonce donc aujourd'hui la création du comité d'experts qui se penchera sur la mise en œuvre des nouveaux droits et obligations proposés dans le cadre de la réforme. Les personnes suivantes ont été sélectionnées pour siéger au comité afin que ce dernier jouisse d'une certaine représentativité des groupes linguistiques du Canada, ainsi que sur la base de leur expertise dans les domaines des langues officielles, des relations de travail, de l'administration d'entreprises de service de compétence fédérale, des droits constitutionnels, du droit des affaires et de la mise en œuvre de la Charte de la langue française par les entreprises privées au Québec :

Dre Linda Cardinal

Me Frédéric Bérard

Dr Donald Savoie

Me Pierre-André Blanchard

M. Ibrahima Diallo

Me Janice Naymark

Me Josée Gervais (experte associée)

Ces experts ont le mandat de préparer des recommandations quant aux recours possibles pour les travailleurs et les consommateurs, ainsi qu'aux critères de reconnaissance des régions à forte présence francophone à l'extérieur du Québec. Ils devront également consulter des représentants de divers syndicats accrédités qui représentent des travailleurs et des employeurs d'entreprises de compétence fédérale; des représentants de différents ordres de gouvernement; des partenaires issus des communautés linguistiques en situation minoritaire; ainsi que des dirigeants d'entreprises de compétence fédérale. Le Comité aura 60 jours pour effectuer son travail. Sa première rencontre est prévue le 8 mars.

Par sa réforme et la modernisation de la politique de langues officielles du Canada, le gouvernement propose, entre autres, d'accorder aux travailleurs le droit d'exercer leurs activités en français dans les entreprises privées de compétence fédérale établies au Québec et dans les autres régions du pays à forte présence francophone; d'obliger l'employeur à communiquer avec ses employés en français; d'interdire la discrimination à l'égard d'un employé pour la seule raison qu'il ne parle que le français ou qu'il ne connaît pas assez une autre langue que le français; et d'accorder aux consommateurs de biens et de services le droit d'être informés et servis en français.

Citations

« Il ne fait aucun doute que le gouvernement doit agir au sein des entreprises privées de compétence fédérale afin de promouvoir et de protéger le français en tant que langue de service et de travail. La création de ce comité est essentielle au succès de cette démarche, car ces experts nous aideront à bien définir l'approche ainsi que les recours pour faire respecter ces nouveaux droits, tout en tenant compte des besoins et des réalités des entreprises. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles

Les faits en bref

Le 19 février dernier, dans le document Français et anglais : vers une égalité réelle des langues officielles au Canada, la ministre Joly a présenté les intentions du gouvernement du Canada quant à la modernisation et au renforcement de la Loi sur les langues officielles et des instruments connexes. Ce document propose un éventail de changements et de nouvelles mesures pour en arriver à un nouvel équilibre en matière linguistique au pays.

Réforme ambitieuse, le document présente 56 propositions qui touchent presque toutes les parties de la Loi. De ce nombre, 33 sont des modifications législatives qui visent un renforcement des articles de la Loi.

Le point 4.3 du document propose des changements législatifs en matière de langues officielles au sein des entreprises privées de compétence fédérale.

Liens connexes

Document de réforme des langues officielles : Français et anglais : vers une égalité réelle des langues officielles au Canada https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/canadiens-loi-langues-officielles.html

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Catherine Mounier-Desrochers, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, [email protected], 613-295-3617; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155,[email protected]

Liens connexes

www.pch.gc.ca