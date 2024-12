Mobiliser. Accompagner. Participer. - Québec annonce plus de 5,8 millions de dollars pour le développement social de la région de la Mauricie

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 9 déc. 2024 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, et le ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières, Jean Boulet, annoncent un investissement de 5 805 682 $ du gouvernement du Québec pour permettre à l'Alliance pour la solidarité de la Mauricie de renouveler ses travaux et assurer la réalisation d'initiatives concertées.

Ce matin, la ministre Chantal Rouleau a fait l'annonce d'un investissement global de plus de 145 millions de dollars pour les 21 Alliances pour la solidarité au Québec. Les Alliances représentent l'une des mesures les plus importantes du plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale 2024-2029, déposé en juin dernier.

L'Alliance pour la solidarité est une entente territoriale signée entre le gouvernement du Québec et un partenaire déterminé par les élus locaux. En se basant sur le plan d'action régional, les acteurs du milieu sélectionnent des projets pour leur contribution à l'amélioration des conditions de vie de personnes en situation de vulnérabilité. Le renouvellement de l'Alliance permettra de poursuivre la mobilisation régionale ainsi que la mise en commun des efforts et des ressources disponibles.

Une formule améliorée

Dans un souci d'amélioration continue, la mesure a été renouvelée et bonifiée sur le plan des pratiques et des façons de faire. De plus, les acteurs de la région seront mieux accompagnés dans la mobilisation et le développement de leurs projets grâce, entre autres, à la participation plus active de partenaires gouvernementaux présents sur le territoire, dans le respect de l'autonomie des milieux.

Citations

« J'ai pu constater à quel point les Alliances pour la solidarité ont favorisé la création d'un climat de travail d'équipe au sein des milieux. Je suis fière de donner un nouveau souffle à ce modèle de collaboration, qui consolide le tissu social québécois. L'investissement annoncé par notre gouvernement permettra la réalisation de nombreux projets qui seront adaptés aux réalités locales. Des projets qui seront aussi en accord avec les priorités régionales concertées et nationales en matière d'intégration socioprofessionnelle et de sécurité alimentaire, notamment. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« Avec les Alliances pour la solidarité, notre gouvernement renouvelle son engagement à permettre à des intervenantes et intervenants de la région de la Mauricie de mettre en œuvre des projets concrets qui répondent aux besoins spécifiques de personnes de notre communauté. Cet investissement constitue un levier essentiel pour construire un Québec plus solidaire où chacun peut s'épanouir pleinement et participer activement à la société. »

Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières

« Je suis fière que notre gouvernement investisse à nouveau dans cette mesure essentielle que sont les Alliances pour la solidarité. Les améliorations apportées à la formule viendront renforcer encore davantage la cohésion de l'ensemble des gens sur le terrain et la portée des actions déployées. C'est ensemble que nous construirons des communautés plus fortes, solidaires et résilientes. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice et adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire (volet action communautaire)

Faits saillants

Mobiliser. Accompagner. Participer., le plan d'action gouvernemental visant la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale 2024-2029 , prévoit 71 mesures, portées par 21 ministères et organismes gouvernementaux. Globalement, ce sont 4,3 milliards de dollars qui seront investis dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, dont 750,1 millions de dollars pour la mise en œuvre des 71 nouvelles actions.

, prévoit 71 mesures, portées par 21 ministères et organismes gouvernementaux. Globalement, ce sont 4,3 milliards de dollars qui seront investis dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, dont 750,1 millions de dollars pour la mise en œuvre des 71 nouvelles actions. Avec plus de 3 000 projets réalisés à travers le Québec depuis 2018, les Alliances ont fait leurs preuves.

De 2018 à 2023, 132,2 millions de dollars ont été investis par l'intermédiaire du Fonds québécois d'initiatives sociales, pour un investissement total de 309,3 millions de dollars, incluant celui des partenaires locaux et régionaux. Il a été établi que pour chaque dollar engagé par le Fonds, 1,34 $ a été ajouté par le milieu. La mesure des Alliances représente donc un levier financier pour démarrer, maintenir et consolider des projets sur le terrain.

Les initiatives de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale admissibles à un financement sont, notamment, des projets d'intervention en matière de développement social et communautaire, de prévention de la pauvreté, d'aide à l'insertion sociale ou à l'intégration en emploi.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/EmploiSolidaritesocialeQ

twitter.com/messqc

linkedin.com/messqc

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

Sources : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsablede la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Tél. : 514 618-5167; Yvana Labouba, Attachée régionale, Cabinet du ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières, Tél. : 819 371-6901; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796