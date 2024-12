Mobiliser. Accompagner. Participer. - Québec annonce plus de 2,6 millions de dollars pour le développement social de Laval

LAVAL, QC, le 9 déc. 2024 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, et le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Christopher Skeete, annoncent un investissement de 2 606 312 $ du gouvernement du Québec pour permettre à l'Alliance pour la solidarité de Laval de renouveler ses travaux et assurer la réalisation d'initiatives concertées.

Ce matin, la ministre Chantal Rouleau a fait l'annonce d'un investissement global de plus de 145 millions de dollars pour les 21 Alliances pour la solidarité au Québec. Les Alliances représentent l'une des mesures les plus importantes du plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale 2024-2029, déposé en juin dernier.

L'Alliance pour la solidarité est une entente territoriale signée entre le gouvernement du Québec et un partenaire déterminé par les élus locaux. En se basant sur le plan d'action régional, les acteurs du milieu sélectionnent des projets pour leur contribution à l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de vulnérabilité. Le renouvellement de l'Alliance permettra de poursuivre la mobilisation régionale ainsi que la mise en commun des efforts et des ressources disponibles.

Une formule améliorée

Dans un souci d'amélioration continue, la mesure a été renouvelée et bonifiée sur le plan des pratiques et des façons de faire. De plus, les acteurs de la région seront mieux accompagnés dans la mobilisation et le développement de leurs projets grâce, entre autres, à la participation plus active de partenaires gouvernementaux présents sur le territoire, dans le respect de l'autonomie des milieux.

Citations

« J'ai pu constater à quel point les Alliances pour la solidarité ont favorisé la création d'un climat de travail d'équipe au sein des milieux. Je suis fière de donner un nouveau souffle à ce modèle de collaboration, qui consolide le tissu social québécois. L'investissement annoncé par notre gouvernement permettra la réalisation de nombreux projets qui seront adaptés aux réalités locales. Des projets qui seront aussi en accord avec les priorités régionales concertées et nationales en matière d'intégration socioprofessionnelle et de sécurité alimentaire, notamment. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« La lutte contre les inégalités sociales demeure une priorité pour notre gouvernement. Cet investissement aura des effets positifs pour la région de Laval en renforçant la collaboration entre les partenaires. Je suis convaincu que ces derniers mettront en place des solutions qui répondront aux besoins des personnes en situation de vulnérabilité, car une région avec un filet social solide est une région plus forte! »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Cet investissement majeur dans le développement social de Laval démontre l'engagement concret de notre gouvernement envers les personnes en situation de vulnérabilité. L'Alliance pour la solidarité pourra poursuivre ses efforts pour améliorer les conditions de vie des personnes en situation de vulnérabilité. Ces projets concertés contribuent non seulement à améliorer les conditions de vie de la population, mais aussi à renforcer le tissu social de notre région. Je suis fière de soutenir ces projets qui changeront la vie de nombreux Lavallois et Lavalloises. »

Céline Haytayan, députée de Laval-des-Rapides

« Le renouvellement de l'Alliance pour la solidarité de Laval est une excellente nouvelle pour notre région. Ce financement permettra de concrétiser des initiatives locales qui amélioreront la qualité de vie de nombreuses personnes de Vimont et de notre région qui sont en situation de vulnérabilité. En misant sur la concertation et l'engagement des acteurs locaux, nous renforçons le filet social lavallois et bâtissons une communauté plus équitable envers la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. »

Valérie Schmaltz, députée de Vimont

« Cet investissement de 2,6 millions de dollars témoigne de notre engagement envers le développement social et communautaire de Laval. Grâce à ce soutien, l'Alliance pour la solidarité de Laval pourra renouveler ses actions et mettre en œuvre des initiatives concertées qui renforceront le tissu social de notre région. Ensemble, nous construisons une Ville de Laval plus solidaire, inclusive et résiliente pour tous ses citoyens. »

Alice Abou-Khalil, députée de Fabre

Faits saillants

Mobiliser. Accompagner. Participer., le plan d'action gouvernemental visant la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale 2024-2029 , prévoit 71 mesures, portées par 21 ministères et organismes gouvernementaux. Globalement, ce sont 4,3 milliards de dollars qui seront investis dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, dont 750,1 millions de dollars pour la mise en œuvre des 71 nouvelles actions.

, prévoit 71 mesures, portées par 21 ministères et organismes gouvernementaux. Globalement, ce sont 4,3 milliards de dollars qui seront investis dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, dont 750,1 millions de dollars pour la mise en œuvre des 71 nouvelles actions. Avec plus de 3 000 projets réalisés à travers le Québec depuis 2018, les Alliances ont fait leurs preuves.

De 2018 à 2023, 132,2 millions de dollars ont été investis par l'intermédiaire du Fonds québécois d'initiatives sociales, pour un investissement total de 309,3 millions de dollars, incluant celui des partenaires locaux et régionaux. Il a été établi que pour chaque dollar engagé par le Fonds, 1,34 $ a été ajouté par le milieu. La mesure des Alliances représente donc un levier financier pour démarrer, maintenir et consolider des projets sur le terrain.

Les initiatives de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale admissibles à un financement sont, notamment, des projets d'intervention en matière de développement social et communautaire, de prévention de la pauvreté, d'aide à l'insertion sociale ou à l'intégration en emploi.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/EmploiSolidaritesocialeQc

twitter.com/messqc

linkedin.com/messqc

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

Sources : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire Tél. : 514 618-5167; Dominique Talbot, Attaché régional pour la région de Laval, Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme, ministre responsable de la région de Laval, Tél. : 514 236-3664; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796