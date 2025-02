Mobiliser. Accompagner. Participer. - Main dans la main : plus de 180 000 $ pour lutter contre l'itinérancedans l'est de Montréal

QUÉBEC, le 25 févr. 2025 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, annonce l'attribution d'une aide financière de 182 060 $ à la Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles pour les deux prochaines années. Cette aide permettra à Prévention Pointe-de-l'Île de consolider l'initiative Main dans la main, qui a pour objectif de mettre de l'avant des pistes d'actions collectives pour répondre aux besoins des personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être dans l'est de Montréal.

Grâce à ce soutien financier, l'organisme pourra non seulement prolonger ses actions de travail de rue dans les secteurs de Pointe-aux-Trembles et de Montréal-Est, mais aussi étendre son intervention à l'ensemble du territoire de Rivière-des-Prairies.

L'équipe de Main dans la main pourra notamment poursuivre son travail d'accompagnement et de vigilance auprès des personnes vulnérables, dresser un état de la situation dans le secteur, participer à la mise en place de ressources de répit, d'hébergement et de repas ainsi que sensibiliser la population locale à l'enjeu de l'itinérance.

Citation

« Le visage de l'itinérance change et notre réponse doit s'adapter. Il est crucial que les personnes sans-abri ou à risque de le devenir trouvent des ressources accessibles, près de chez elles. Main dans la main a réussi à créer ce lien de confiance si précieux avec les plus vulnérables de notre secteur, ce qui ouvre la porte au dialogue et à l'entraide. C'est cette solidarité de terrain qui permet d'agir concrètement pour mieux accompagner et soutenir ceux et celles qui en ont le plus besoin. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et députée de Pointe-aux-Trembles

Fait saillant

La somme investie provient du Fonds québécois d'initiatives sociales, qui permet de soutenir diverses initiatives concernant la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Ce fonds finance des projets locaux, régionaux et nationaux qui s'inscrivent dans une démarche de mobilisation et de concertation des acteurs du milieu.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

Source : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Tél. : 514 618-5167; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796