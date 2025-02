Mobiliser. Accompagner. Participer. - La ministre Rouleau et AU/LAB s'unissent pour renforcer la sécurité alimentaire au Québec

QUÉBEC, le 10 févr. 2025 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, annonce un investissement de 1,4 million de dollars sur cinq ans pour accompagner les municipalités et les organismes dans la création de communautés nourricières, notamment par l'agriculture urbaine et la réduction du gaspillage alimentaire. La mesure est portée par le Laboratoire sur l'agriculture urbaine (AU/LAB) et s'inscrit dans le plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale pour 2024-2029, déposé en juin dernier.

Cet appui financier permettra de réaliser des projets novateurs à travers le Québec. Ceux-ci amélioreront l'accès à des aliments sains pour les personnes et les familles à faible revenu, tout en favorisant la transition vers l'atteinte d'une sécurité alimentaire durable.

Un programme permettant de répondre aux défis sociaux et environnementaux actuels

La hausse du coût de la vie a eu un effet marquant pour plusieurs Québécois, surtout pour les personnes et les familles à faible revenu. Grâce au financement du gouvernement du Québec, le Laboratoire sur l'agriculture urbaine lancera des appels à projets à travers le Québec, en offrant de la formation et un soutien personnalisé aux organisations sélectionnées.

Chaque année, cinq projets seront financés. En plus d'améliorer la sécurité alimentaire, ils favoriseront la transition vers des pratiques écologiques et une économie verte dans les milieux urbains. Par ailleurs, les projets exemplaires seront valorisés à travers des études de cas, des bilans annuels et une veille stratégique et des écoles d'été et des webinaires seront offerts à tous les acteurs du milieu.

Enfin, en permettant l'intégration des enjeux locaux dans des forums internationaux sur les systèmes alimentaires, cette mesure fera rayonner les meilleures pratiques et l'expertise québécoise à travers le monde.

Citations

« En renforçant les capacités d'agir du Laboratoire sur l'agriculture urbaine, nous franchissons un pas important dans l'atteinte de la sécurité alimentaire au Québec, une des priorités de notre plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Les espaces de jardinage rapprocheront la nourriture des gens. Ils favoriseront le partage et la transmission des savoirs et ils contribueront à une plus grande participation des personnes en situation de vulnérabilité. Grâce à ce financement, nous poursuivons notre travail de terrain pour bâtir des communautés nourricières. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« L'agriculture urbaine est bien plus qu'une solution environnementale. Elle crée des espaces de rencontre, renforce le tissu social et favorise une plus grande participation des personnes à la vie communautaire. Cet investissement témoigne de notre volonté de mettre en place des solutions durables pour combattre l'insécurité alimentaire tout en soutenant des initiatives locales à la fois structurantes et innovantes. »

Isabelle Poulet, adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, volet sécurité alimentaire

« L'agriculture urbaine est un outil d'intervention utilisé par une grande diversité d'acteurs sociaux. Depuis 2009, le Laboratoire sur l'agriculture urbaine active ou accompagne des initiatives qui promeuvent le changement. Le soutien lié au plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale vient nous permettre de structurer notre action et aussi d'intervenir auprès d'organismes voulant ajouter cet outil à leurs activités. Il reconnaît l'effet et l'innovation sociale de la diversité d'initiatives sur l'ensemble du Québec, et la force d'un mouvement! »

Éric Duchemin, directeur scientifique et formation du Laboratoire sur l'agriculture urbaine (AU/LAB)

Faits saillants

Mobiliser. Accompagner. Participer ., le plan d'action gouvernemental visant la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale pour 2024-2029, prévoit 13 mesures en matière de sécurité alimentaire et 140,8 millions de dollars pour soutenir leur mise en œuvre.

., le plan d'action gouvernemental visant la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale pour 2024-2029, prévoit 13 mesures en matière de sécurité alimentaire et 140,8 millions de dollars pour soutenir leur mise en œuvre. La somme investie pour ce projet provient du Fonds québécois d'initiatives sociales, qui permet de soutenir diverses initiatives concernant la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Il permet de financer des projets locaux, régionaux et nationaux qui s'inscrivent dans une démarche de mobilisation et de concertation des acteurs du milieu.

