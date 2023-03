Mobilisation, développement et accompagnement des jeunes Autochtones - 50 000 $ pour soutenir le camp THRIVE

QUÉBEC, le 31 mars 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, son adjoint parlementaire, M. Samuel Poulin, et le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, annoncent l'octroi d'une somme de 50 000 $ à l'Association Tasiutigiit qui soutient les familles d'accueil et les familles adoptives des enfants inuits et des Premières Nations de Montréal. Cette aide financière permettra la tenue du camp de jour THRIVE, destiné aux jeunes Autochtones de 13 à 17 ans, au cours de l'été 2023.

Soutenu dans le cadre de l'appel de projets Mobilisation, développement et accompagnement des jeunes Autochtones, le camp THRIVE contribuera à créer des liens entre jeunes Autochtones vivant en milieu urbain. Ce camp, d'une durée de 9 semaines, se démarque notamment par son cadre positif et culturellement adapté qui aborde les traumatismes vécus par celles et ceux placés en famille d'accueil, en foyer d'adoption ou en foyer de groupe.

Le projet s'inscrit également en complémentarité des mesures transversales qui s'adressent à la jeunesse autochtone dans le Plan d'action jeunesse 2021-2024.

« Je félicite l'Association Tasiutigiit pour la mise en place du camp THRIVE. Celui-ci permettra d'aider les jeunes à réussir leur transition vers la vie adulte en leur offrant les ressources et les outils dont ils ont besoin. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir ses partenaires jeunesse autochtones afin que ceux-ci puissent accompagner les jeunes dans le développement de leur capacité, de leur leadership et de leur mieux-être. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Ce projet repose sur la collaboration entre plusieurs partenaires qui s'impliquent activement auprès des communautés autochtones de Montréal et des environs. C'est une excellente nouvelle pour les jeunes qui participeront au camp, car elles et ils bénéficieront d'un séjour reflétant leur réalité et leur permettant de s'épanouir. De plus, elles et ils passeront du temps avec des animatrices et animateurs ayant eux-mêmes vécu des expériences similaires. Nul doute que cela favorisera un sentiment d'appartenance et d'identité et contribuera à l'inclusion et à l'engagement des jeunes Autochtones. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« On estime qu'environ 45 jeunes Autochtones vivant en famille d'accueil, en foyer d'adoption ou en foyer de groupe à Montréal participeront au camp THRIVE cet été. Il s'agit pour eux et elles d'une occasion remarquable d'apprendre à explorer et à partager leur culture. Les jeunes pourront aussi créer des liens avec des pairs et des mentors et mentores dont l'influence est positive. Je leur souhaite de profiter pleinement de leur expérience et de persévérer dans l'atteinte de leurs objectifs de vie. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

« Tasiutigiit est reconnaissante envers le Secrétariat à la jeunesse pour son soutien dans le cadre du programme Mobilisation, développement et accompagnement des Jeunes Autochtones, pour le financement du camp THRIVE. Ce camp est l'initiative de Destiny Gregoire, étudiante autochtone au baccalauréat en travail social à l'Université McGill et coordinatrice jeunesse de l'Association Tasiutigiit. Celle-ci sera en mesure d'offrir un programme de camp de jour estival pour les jeunes de 13 à 17 ans vivant dans des familles adoptives interculturelles, des familles d'accueil et des foyers de groupe à Tio:tia:ke (Montréal), qui pourront bénéficier d'un environnement culturellement sûr et tenant compte des traumatismes, adapté à leurs besoins. Les jeunes participeront à des activités leur permettant d'apprendre sur le territoire et la maîtrise de compétences traditionnelles, en plus de bénéficier du mentorat d'aînés autochtones et de gardiens du savoir. En leur offrant des représentations positives de leur identité culturelle, le programme vise à donner aux jeunes autochtones la confiance, l'autonomie et la capacité de s'épanouir. »

Stéphanie Bourassa, coordonnatrice de l'Association Tasiutigiit

Le programme Mobilisation, développement et accompagnement des jeunes Autochtones permet de financer des projets qui contribuent à l'inclusion et à l'implication des jeunes Autochtones en leur offrant la possibilité d'être actifs dans leur milieu et de prendre en charge, selon leurs capacités, l'élaboration et la mise en œuvre de solutions adaptées à leurs besoins.

Ce programme constitue l'une des mesures portées par le Secrétariat à la jeunesse, selon le Plan d'action gouvernemental pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuit 2022-2027.

Plan d'action gouvernemental pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuit

