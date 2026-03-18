MNP unit ses forces à celles de Dumas Leduc CPA inc. pour pousser encore plus loin son engagement envers la Montérégie

CALGARY, AB, le 18 mars 2026 /CNW/ - MNP, l'un des plus importants cabinets nationaux de services professionnels au Canada, est heureux d'annoncer l'intégration du cabinet de comptables professionnels agréés Dumas Leduc CPA inc. dans le cadre d'une fusion prenant effet le 1er juin 2026.

Établi à Ormstown, au Québec, Dumas Leduc CPA inc. est dirigé par deux associées, Julie Leduc et Stéphanie Ouimet, qui se joindront à MNP dans cette même fonction. Deux directrices seront promues associées au moment de la fusion, à savoir Mylène Poirier-Maheu et Stéphanie Barrière. Les associées sont soutenues par une équipe de six personnes.

Dumas Leduc CPA inc. offre des services de certification, de fiscalité et de consultation principalement aux entreprises du secteur agricole, dont un grand nombre de fermes laitières et de fermes de culture.

MNP poursuit son expansion partout au Québec depuis l'ouverture de son bureau de Montréal en 2011, qui a marqué son entrée dans la province. Aujourd'hui, MNP y compte 39 bureaux, 239 associés et un effectif de plus de 1 550 personnes. Eric Grondin, FCPA, associé directeur régional pour la région Sud du Québec, a souligné que cette fusion est une preuve de l'engagement continu de MNP à poursuivre sa croissance dans la région :

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'accueillir l'équipe de Dumas Leduc CPA inc. au sein de MNP. Nous cherchions un cabinet au profil complémentaire à celui de notre équipe en Montérégie. Son importante clientèle dans le secteur agricole représente aussi un atout majeur afin de continuer à répondre à la demande croissante pour nos services dans ce marché. »

Julie Leduc, CPA auditrice et associée chez Dumas Leduc CPA inc., affirme que la fusion renforce la capacité de son équipe à servir ses clients :

« MNP vient bonifier notre offre et nous donne les ressources nécessaires pour accompagner nos clients dans leur croissance et répondre à leurs nouveaux besoins. Cette fusion fournit également à nos gens de nouvelles occasions d'apprendre et de faire progresser leur carrière, puisqu'ils auront la chance de côtoyer diverses équipes chez MNP et une clientèle variée. »

Fondé en 1958, MNP compte aujourd'hui plus de 150 bureaux partout au Canada et offre une gamme étendue de services, en plus d'avoir une fine connaissance de tous les secteurs et domaines d'affaires. Dans sa croissance pour devenir le plus grand cabinet à servir les petites et moyennes entreprises au Canada, MNP est toujours resté fidèle à ses racines canadiennes en se faisant un devoir d'aider les entreprises d'ici, tant au pays qu'à l'étranger.

« Nous avons connu un essor rapide, mais jamais au prix de notre culture. Nous sommes toujours très prudents dans nos décisions lorsqu'il est question de fusion, a souligné Jeremy Cole, FCPA, FCA, EEE et premier vice-président de MNP pour la région du Québec. Dans tous les marchés où nous sommes présents, notre réputation est celle d'un cabinet canadien de confiance dans le domaine des services professionnels. Nous sommes heureux d'accueillir une équipe de professionnels aussi respectée que celle de Dumas Leduc CPA inc. chez MNP. La culture et les valeurs de nos équipes sont au diapason, et nous sommes animés du même esprit entrepreneurial et du même désir de servir d'alliés à nos clients. »

Stéphanie Ouimet, CPA auditrice, associée chez Dumas Leduc CPA inc., soutient que la culture d'entreprise de MNP a été l'un des principaux facteurs qui ont motivé la décision de se joindre au cabinet.

« Bien que MNP soit un cabinet d'envergure nationale, tous s'accordent pour dire qu'il se démarque par son attention à la réalité locale, sa culture à dimension humaine et son engagement à soutenir les milieux où ses équipes vivent et travaillent. Lorsque vous prenez une décision comme celle-ci, il faut choisir le bon partenaire, tant pour vos employés que pour vos clients et votre collectivité. Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l'idée d'unir nos forces à celles de MNP. »

L'équipe de Dumas Leduc CPA inc. continuera d'occuper son bureau d'Ormstown, qui adoptera la bannière MNP. Elle travaillera en collaboration avec les autres équipes de MNP au Québec, y compris celle de Salaberry-de-Valleyfield dont le bureau se trouve à proximité, pour tirer parti des ressources et des services qui l'aideront à servir les entreprises de la région.

À propos de MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Présent à l'échelle nationale, mais proche de la réalité locale, MNP est fier de répondre aux besoins des particuliers, des entreprises et des organisations depuis 1958 en tant que l'un des principaux cabinets de services professionnels au Canada. Grâce aux liens solides que nous tissons avec nos clients, nous pouvons leur proposer des services de comptabilité, de consultation et de fiscalité ainsi que des solutions numériques qui répondent à leurs besoins. Notre clientèle profite de stratégies sur mesure et adaptées à sa réalité qui contribuent à sa réussite, partout où mènent les affaires. Pour en savoir plus sur MNP, consultez son site Web à l'adresse MNP.ca.

SOURCE MNP

Renseignements : Nick Greenfield, vice-président principal, Marketing, MNP, [email protected]; Tanja Gehring, première directrice principale, Marketing, MNP (pour les médias francophones), [email protected]; Julie Leduc, associée, Dumas Leduc CPA inc., [email protected]; Stéphanie Ouimet, associée, Dumas Leduc CPA inc., [email protected]