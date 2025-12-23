MNP unit ses forces à celles de MLSG s.e.n.c.r.l. pour pousser encore plus loin son engagement envers la région

CALGARY, AB, le 23 déc. 2025 /CNW/ - MNP, l'un des plus importants cabinets nationaux de services professionnels au Canada, est heureux d'annoncer l'intégration du cabinet de comptables professionnels agréés MLSG s.e.n.c.r.l. dans le cadre d'une fusion prenant effet le 19 janvier 2026. MLSG s.e.n.c.r.l. est dirigé par les associés Pierre Morin, Christos Govas et Sophie Deguire, qui se joindront à MNP dans les mêmes fonctions en compagnie de leur équipe de professionnels.

Depuis sa fondation en 1988, MLSG s.e.n.c.r.l., établi à Montréal (Saint-Laurent), offre un large éventail de services comptables professionnels bilingues aux petites et moyennes entreprises du Grand Montréal et des environs, y compris des services de certification, de fiscalité et des services-conseils.

MNP n'a cessé d'accroître sa présence au Québec au cours des dernières années. Aujourd'hui, le cabinet y compte 36 bureaux, 234 associés et un effectif de plus de 1 500 personnes. Selon Jean-Philippe Langevin, CPA, CFA, CBV/EEE, CFF, associé directeur de MNP pour la région de Montréal, cette fusion est une preuve de l'intérêt soutenu de MNP pour ce marché :

« Nous sommes très heureux d'accueillir l'équipe de MLSG s.e.n.c.r.l au sein de notre cabinet. Comme l'équipe du Grand Montréal de MNP, elle connaît très bien ce marché et accompagne les petites et moyennes entreprises de la région dans leur croissance. De notre côté, nous pouvons à soutenir ses clients en lui offrant plus de ressources, y compris des services-conseils et des services spécialisés complémentaires. En joignant nos forces, nous serons encore mieux positionnés pour accompagner notre clientèle grâce à un éventail de services offerts dans les deux langues officielles. »

Christos Govas, CPA et associé chez MLSG s.e.n.c.r.l, se réjouit de cette fusion, qui donne à son équipe davantage de moyens pour servir ses clients :

« MNP vient bonifier notre offre et nous donne les ressources nécessaires pour accompagner nos clients dans leur croissance et répondre à leurs nouveaux besoins. Cette fusion fournit également à nos gens de nouvelles occasions d'apprendre et de faire progresser leur carrière, puisqu'ils auront la chance de côtoyer diverses équipes chez MNP et une clientèle variée. »

Fondé en 1958, MNP compte aujourd'hui plus de 150 bureaux partout au Canada et offre une gamme étendue de services, en plus d'avoir une fine connaissance de tous les secteurs et domaines d'affaires. Outre son savoir-faire dans les sphères de la fiscalité et de la comptabilité, MNP offre une panoplie de services de consultation et de services-conseils : planification de la relève, planification successorale, gestion du risque d'entreprise, financement d'entreprises, évaluation et soutien en cas de litiges, insolvabilité et restructuration, stratégies numériques, fiscalité transfrontalière et bien plus encore.

« Nous avons connu un essor rapide, mais jamais au prix de notre culture. Nous sommes toujours très prudents dans nos décisions lorsqu'il est question de fusion, a souligné Jeremy Cole, FCPA, FCA, EEE et premier vice-président de MNP pour la région du Québec. Dans tous les marchés où nous sommes présents, notre réputation est celle d'un cabinet canadien de confiance dans le domaine des services professionnels. Nous sommes heureux d'accueillir une équipe de professionnels aussi respectée que celle de MLSG s.e.n.c.r.l au sein de MNP. La culture et les valeurs de nos équipes sont au diapason, et nous sommes animés du même esprit entrepreneurial et du même désir de servir d'alliés à nos clients. »

Pierre Morin, CPA auditeur, fondateur et associé chez MLSG s.e.n.c.r.l, soutient que la culture d'entreprise de MNP a été l'un des facteurs décisifs.

« Bien que MNP soit un cabinet d'envergure nationale, tous s'accordent pour dire qu'il se démarque par son attention à la réalité locale, sa culture à dimension humaine et son engagement à soutenir les milieux où ses équipes vivent et travaillent. Lorsque vous prenez une décision comme celle-ci, il faut choisir le bon partenaire, tant pour vos employés que pour vos clients et votre communauté. Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l'idée d'unir nos forces à celles de MNP. »

L'équipe de MLSG s.e.n.c.r.l continuera d'occuper son bureau de Saint-Laurent pendant quelques mois avant de déménager au bureau de MNP à Laval.

À propos de MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Présent à l'échelle nationale, mais proche de la réalité locale, MNP est fier de répondre aux besoins des particuliers, des entreprises et des organisations depuis 1958 en tant que l'un des principaux cabinets de services professionnels au Canada. Grâce aux liens solides que nous tissons avec nos clients, nous pouvons leur proposer des services de comptabilité, de consultation et de fiscalité ainsi que des solutions numériques qui répondent à leurs besoins. Notre clientèle profite de stratégies sur mesure et adaptées à sa réalité qui contribuent à sa réussite, partout où mènent les affaires. Pour en savoir plus sur MNP, consultez son site Web : www.mnp.ca.

SOURCE MNP

Renseignements : Nick Greenfield, vice-président principal, Marketing, MNP, [email protected] ; Tanja Gehring, première directrice principale, Marketing, MNP (pour les médias francophones), [email protected] ; Christos Govas, associé, MLSG s.e.n.c.r.l, [email protected]