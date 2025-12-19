MNP unit ses forces à celles de Boisvert et Chartrand pour pousser encore plus loin son engagement envers la région Québec-Centre

CALGARY, AB, le 19 déc. 2025 /CNW/ - MNP, l'un des plus importants cabinets nationaux de services professionnels au Canada, est heureux d'annoncer l'intégration du cabinet de comptables professionnels agréés Boisvert et Chartrand, s.e.n.c.r.l. dans le cadre d'une fusion prenant effet le 1 janvier 2026.

Comptant un bureau à Joliette et un autre à Saint-Félix-de-Valois, Boisvert et Chartrand, s.e.n.c.r.l. est dirigé par les associés Guillaume Hénault, Audrey Ducharme, Simon Fafard et Serge Thibodeau, qui sont épaulés par une équipe de 30 personnes. Le cabinet offre un large éventail de services de comptabilité, de fiscalité et de services-conseils aux entreprises à capital fermé de la région. Il s'agira des deuxième et troisième bureau de MNP dans Lanaudière, ce qui portera son effectif total à 40 personnes dans cette région.

MNP n'a cessé d'accroître sa présence au Québec au cours des dernières années. Aujourd'hui, le cabinet y compte 36 bureaux, 234 associés et un effectif de plus de 1 500 personnes. L'associé directeur régional de MNP pour la région Québec-Centre, Alain Caillé, FCPA, a souligné que cette fusion est une preuve de l'engagement continu de MNP à poursuivre sa croissance dans ce marché :

« Ayant intégré le marché de Lanaudière en 2023 grâce à notre bureau de Berthierville, nous sommes très enthousiastes à l'idée d'accueillir l'équipe de Boisvert et Chartrand, s.e.n.c.r.l. au sein de MNP et de renforcer notre présence dans la région, où l'on retrouve un milieu d'affaires dynamique en plein essor. La mission que s'est donnée ce cabinet de servir les PME cadre parfaitement avec la nôtre, soit de soutenir les propriétaires d'entreprise et leurs organisations. »

Guillaume Hénault, M. Fisc., CPA auditeur et associé chez Boisvert et Chartrand, s.e.n.c.r.l., affirme que la fusion renforce la capacité de son équipe à servir ses clients :

« Nous étions à l'affût d'une occasion qui nous permettrait d'ajouter des ressources à notre équipe et de fournir davantage de moyens à nos clients pour les aider à demeurer concurrentiels sur le marché. MNP vient compléter et bonifier notre offre et nous donne des leviers qui nous permettront de mieux servir notre clientèle. »

Fondé en 1958, MNP compte aujourd'hui plus de 150 bureaux partout au Canada et offre une gamme étendue de services, en plus d'avoir une fine connaissance de tous les secteurs et domaines d'affaires. Dans sa croissance pour devenir le plus grand cabinet à servir les PME au Canada, MNP est toujours resté fidèle à ses racines canadiennes en se faisant un devoir d'aider les entreprises d'ici, tant au pays qu'à l'étranger.

« Nous avons connu un essor rapide, mais jamais au prix de notre culture. Nous sommes toujours très prudents dans nos décisions lorsqu'il est question de fusion, a souligné Jeremy Cole, FCPA, FCA, EEE et premier vice-président de MNP pour la région du Québec. Dans tous les marchés où nous sommes présents, notre réputation est celle d'un cabinet canadien de confiance dans le domaine des services professionnels. Nous sommes heureux d'accueillir une équipe de professionnels aussi respectée que celle de Boisvert et Chartrand, s.e.n.c.r.l. au sein de MNP. La culture et les valeurs de nos équipes sont au diapason, et nous sommes animés du même esprit entrepreneurial et du même désir de servir d'alliés à nos clients. »

L'équipe de Boisvert et Chartrand, s.e.n.c.r.l. demeurera dans ses bureaux actuels de Joliette et de Saint-Félix-de-Valois, qui feront désormais partie du réseau de MNP.

À propos de MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Présent à l'échelle nationale, mais proche de la réalité locale, MNP est fier de répondre aux besoins des particuliers, des entreprises et des organisations depuis 1958 en tant que l'un des principaux cabinets de services professionnels au Canada. Grâce aux liens solides que nous tissons avec nos clients, nous pouvons leur proposer des services de comptabilité, de consultation et de fiscalité ainsi que des solutions numériques qui répondent à leurs besoins. Notre clientèle profite de stratégies sur mesure et adaptées à sa réalité qui contribuent à sa réussite, partout où mènent les affaires. Pour en savoir plus sur MNP, consultez son site Web à l'adresse MNP.ca.

SOURCE MNP

Renseignements: Nick Greenfield, vice-président principal, Marketing, MNP [email protected]; Tanja Gehring, première directrice principale, Marketing, MNP (pour les médias francophones), [email protected]; Guillaume Hénault, associé, Boisvert et Chartrand, s.e.n.c.r.l., [email protected]