MNP unit ses forces à celles de L'Équipe Tremblay pour pousser encore plus loin son engagement envers l'Abitibi

CALGARY, AB, le 21 avril 2026 /CNW/ - MNP, l'un des plus importants cabinets nationaux de services professionnels au Canada, est heureux d'annoncer l'intégration de L'Équipe Tremblay, dans le cadre d'une fusion prenant effet le 1er juin 2026.

Située à Val-d'Or (Québec), L'Équipe Tremblay est dirigée par la propriétaire du cabinet, Madeleine Tremblay. Le cabinet offre un large éventail de services de comptabilité et de services-conseils aux entreprises à capital fermé en Abitibi.

MNP poursuit son expansion partout au Québec depuis l'ouverture de son bureau de Montréal en 2011, qui a marqué son entrée dans la province. Aujourd'hui, MNP y compte 39 bureaux, 240 associés et un effectif de plus de 1 500 personnes. Jean-François Leblanc, FCPA, associé directeur régional pour les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la Gaspésie, de l'Abitibi-Témiscamingue, de Bathurst et de la Péninsule acadienne, a souligné que cette fusion est une preuve de la volonté de MNP à poursuivre sa croissance en Abitibi.

« Nous sommes très heureux d'accueillir L'Équipe Tremblay parmi nous. La demande pour nos services est en hausse à Val-d'Or et nous étions à la recherche d'un cabinet pour nous prêter main-forte. Il s'agit du deuxième cabinet en deux ans à rejoindre MNP en Abitibi, après Dallaire Lapointe en 2024. Nous sommes impatients de contribuer à servir les clients de L'Équipe Tremblay en leur proposant une offre de services encore plus vaste (fiscalité spécialisée, consultation et services-conseils) pour les aider à saisir les occasions qui s'offrent à eux et à relever les défis du marché d'aujourd'hui. »

La propriétaire de L'Équipe Tremblay, Madeleine Tremblay, affirme que cette fusion donne davantage de moyens à son cabinet pour servir ses clients.

« Bien que MNP soit un cabinet d'envergure nationale, tous s'accordent pour dire qu'il se démarque par son attention à la réalité locale, sa culture à dimension humaine et son engagement à soutenir les milieux où ses équipes vivent et travaillent. Lorsque vous prenez une décision comme celle-ci, il faut choisir le bon partenaire, tant pour vos employés que pour vos clients et votre collectivité. Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l'idée d'unir nos forces à celles de MNP. »

Fondé en 1958, MNP compte aujourd'hui plus de 150 bureaux partout au Canada et offre une gamme étendue de services, en plus d'avoir une fine connaissance de tous les secteurs et domaines d'affaires. Dans sa croissance pour devenir le plus grand cabinet à servir les petites et moyennes entreprises au Canada, MNP est toujours resté fidèle à ses racines canadiennes en se faisant un devoir d'aider les entreprises d'ici, tant au pays qu'à l'étranger.

« Nous avons connu un essor rapide, mais jamais au prix de notre culture. Nous sommes toujours très prudents dans nos décisions lorsqu'il est question de fusion, a ajouté Jeremy Cole, FCPA, FCA, EEE et premier vice-président de MNP pour les régions du Grand Toronto et du Québec. Dans tous les marchés où nous sommes présents, notre réputation est celle d'un cabinet canadien de confiance dans le domaine des services professionnels. Nous sommes heureux d'accueillir un groupe de professionnels aussi respecté que celui de L'Équipe Tremblay au sein de MNP. La culture et les valeurs de nos équipes sont au diapason, et nous sommes animés du même esprit entrepreneurial et du même désir de servir d'alliés à nos clients. »

L'Équipe Tremblay demeurera à son bureau actuel, qui deviendra le second de MNP à Val-d'Or.

À propos de MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Présent à l'échelle nationale, mais proche de la réalité locale, MNP est fier de répondre aux besoins des particuliers, des entreprises et des organisations depuis 1958 en tant que l'un des principaux cabinets de services professionnels au Canada. Grâce aux liens solides que nous tissons avec nos clients, nous pouvons leur proposer des services de comptabilité, de consultation et de fiscalité ainsi que des solutions numériques qui répondent à leurs besoins. Notre clientèle profite de stratégies sur mesure et adaptées à sa réalité qui contribuent à sa réussite, partout où mènent les affaires. Pour en savoir plus sur MNP, consultez son site Web à l'adresse MNP.ca.

SOURCE MNP

Renseignements : Nick Greenfield, vice-président principal, Marketing, MNP, [email protected]; Tanja Gehring, première directrice principale, Marketing, MNP (pour les médias francophones), [email protected]; Madeleine Tremblay, propriétaire, L'Équipe Tremblay, [email protected]