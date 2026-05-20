MNP s'associe à Cyr Landry Lapierre Inc., renforçant ainsi son engagement envers le développement du Québec maritime.

CALGARY, AB, le 20 mai 2026 /CNW/ - MNP, l'un des plus importants cabinets nationaux de services professionnels au Canada, est heureux d'annoncer l'intégration du cabinet de comptables professionnels agréés Cyr Landry Lapierre Inc. dans le cadre d'une fusion prenant effet le 1er octobre 2026.

Situé à Cap-aux-Meules, aux Îles-de-la-Madeleine, Cyr Landry Lapierre Inc. est dirigé par quatre associé(e)s : Jean-Paul Landry, Stéphane Lapierre, Sabrina Gaudet et Olivier Bénard. Une équipe de 14 employés les soutiennent. Le cabinet offre un éventail complet de services de certification, de fiscalité et de conseils aux PMEs dans diverses industries, incluant de nombreuses pêcheries et pêcheurs, et des organismes sans but lucratif de la région des Îles.

MNP poursuit son expansion partout au Québec depuis l'ouverture de son bureau de Montréal en 2011, qui a marqué son entrée dans la province. Aujourd'hui, MNP y compte 39 bureaux, 239 associés et un effectif de plus de 1 500 personnes.

L'associé directeur régional pour les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la Gaspésie, de l'Abitibi-Témiscamingue, de Bathurst et de la Péninsule acadienne, Jean-François Leblanc, FCPA, a souligné que cette fusion est une preuve de l'engagement continu de MNP à poursuivre sa croissance dans l'Est du Québec, qui comprend déjà des équipes à Gaspé, Amqui, Rivière-du-Loup, Sept-Îles, Rimouski, Matane et Trois-Pistoles.

« Nous sommes très heureux d'accueillir les membres de Cyr Landry Lapierre Inc. dans notre équipe. Nous cherchions depuis longtemps un cabinet aux Îles-de-la-Madeleine, un emplacement stratégique pour nous où l'on retrouve un milieu économique dynamique en plein essor. Nous sommes impatients de contribuer à servir les clients de Cyr Landry Lapierre Inc en leur proposant une offre de services encore plus vaste pour les aider à saisir les occasions qui s'offrent à eux et à relever les défis du marché d'aujourd'hui. »

Jean-Paul Landry, CPA auditeur, associé chez Cyr Landry Lapierre Inc., confirme que le groupe d'associés du cabinet estime que la fusion donnera plus de moyens à leur équipe pour servir leurs clients :

« Bien que MNP soit un cabinet d'envergure nationale, tous s'accordent pour dire qu'il se démarque par son attention à la réalité locale, sa culture à dimension humaine et son engagement à soutenir les milieux où ses équipes vivent et travaillent. Lorsque vous prenez une décision comme celle-ci, il faut choisir le bon partenaire, tant pour vos employés que pour vos clients et votre collectivité. Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l'idée d'unir nos forces à celles de MNP. »

Fondé en 1958, MNP compte aujourd'hui plus de 150 bureaux partout au Canada et offre une gamme étendue de services, en plus d'avoir une fine connaissance de tous les secteurs et domaines d'affaires. Dans sa croissance pour devenir le plus grand cabinet à servir les petites et moyennes entreprises au Canada, MNP est toujours resté fidèle à ses racines canadiennes en se faisant un devoir d'aider les entreprises d'ici, tant au pays qu'à l'étranger.

« Nous avons connu un essor rapide, mais jamais au prix de notre culture. Nous sommes toujours très prudents dans nos décisions lorsqu'il est question de fusion, a ajouté Jeremy Cole, FCPA, FCA, EEE et premier vice-président de MNP pour les régions du Québec. Dans tous les marchés où nous nous trouvons, notre réputation est celle d'un cabinet canadien de confiance dans le domaine des services professionnels. Nous sommes heureux d'accueillir une équipe de professionnels aussi respectée que celle de Cyr Landry Lapierre Inc. au sein de MNP. La culture et les valeurs de nos équipes sont au diapason, et nous sommes animés du même esprit entrepreneurial et du même désir de servir d'alliés à nos clients. »

L'équipe de Cyr Landry Lapierre Inc. demeurera à son bureau actuel, qui deviendra le premier bureau de MNP aux Iles-de-la-Madeleine.

À propos de MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Présent à l'échelle nationale, mais proche de la réalité locale, MNP est fier de répondre aux besoins des particuliers, des entreprises et des organisations depuis 1958 en tant que l'un des principaux cabinets de services professionnels au Canada. Grâce aux liens solides que nous tissons avec nos clients, nous pouvons leur proposer des services de comptabilité, de consultation et de fiscalité ainsi que des solutions numériques qui répondent à leurs besoins. Notre clientèle profite de stratégies sur mesure et adaptées à sa réalité qui contribuent à sa réussite, partout où mènent les affaires. Pour en savoir plus sur MNP, consultez son site Web à l'adresse MNP.ca.

SOURCE MNP

Renseignements : Nick Greenfield, vice-président principal, Marketing, MNP [email protected]; Tanja Gehring, première directrice principale, Marketing, MNP (pour les médias francophones), [email protected]; Jean-Paul Landry, CPA auditeur, associé, Cyr, Landry, Lapierre Inc., [email protected]