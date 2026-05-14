Le rapport de cette année se penche sur la réponse des dirigeants municipaux aux contraintes de main-d'œuvre, à la prestation de services et à l'adoption des outils numériques et de l'intelligence artificielle

CALGARY, AB, le 14 mai 2026 /CNW/ - La nature du travail dans le monde municipal connaît une transformation fondamentale dominée par le sentiment d'urgence que crée l'intelligence artificielle (IA). Les administrations locales déjà aux prises avec des questions de main-d'œuvre, des pénuries dans les postes de direction et de nouvelles attentes en matière de services doivent tenir compte de ce courant, car il reflète l'enjeu actuel des compétences des leaders municipaux et les raisons pour lesquelles le monde du travail de demain se concrétise aujourd'hui.

Selon le Rapport 2026 de MNP sur les municipalités, 57 % des participants à l'étude affirment que la lassitude face au changement se répercute déjà sur la mobilisation du personnel et l'obtention de résultats dans les délais prévus. Le rapport examine comment l'IA et la transformation numérique remodèlent l'administration municipale dans un contexte où les contraintes de main-d'œuvre, les enjeux de direction et les attentes en matière de prestation viennent surcharger les équipes et nuire à la capacité de maintenir le rythme à long terme.

Depuis le premier rapport publié en 2023, les administrations locales sont de plus en plus appelées à se moderniser de façon responsable et à trouver un équilibre entre le resserrement des ressources à leur disposition, l'évolution des besoins en main-d'œuvre et la complexité grandissante de la gestion municipale. On constate que le rythme de ces transformations n'est plus le même. L'IA pousse les municipalités à repenser la réalisation du travail, la structure des équipes et les dirigeants pour préparer leurs organisations à un contexte d'activité fondamentalement différent.

La quatrième édition du rapport a interrogé les dirigeants de 292 administrations locales de différentes tailles en région urbaine et rurale. Conçue en collaboration avec Léger, elle brosse un portrait national des moyens déployés pour se préparer à l'avenir du travail tout en maintenant les services essentiels et la confiance des citoyens.

La technologie et les outils numériques sont encore des vecteurs importants du progrès municipal. En parallèle, les administrations locales se concentrent sur la rétention du personnel, les compétences des équipes de direction, l'expérience employé et la prestation de services. Elles admettent que la bonne intégration des effectifs, de la technologie et de la direction donnera les meilleurs résultats.

James Richardson, associé et leader national, Services aux municipalités chez MNP, constate que « les administrations locales font preuve d'esprit pratique. Elles intègrent la technologie au quotidien pour permettre à leurs équipes de répondre à des exigences croissantes et d'assurer les services ».

Les nouvelles priorités

Les gouvernements municipaux continuent de se concentrer sur l'essentiel : fournir des services de qualité, faire une gestion responsable des ressources et conserver la confiance de la population. On observe toutefois un changement dans la façon dont ils s'acquittent de ces tâches.

La gestion des coûts est dorénavant la grande priorité de 70 % des municipalités (contre 62 % en 2025).

Le service à la clientèle demeure l'enjeu majeur pour le même nombre de participants (65 %).

La cybersécurité et la protection des données sont toujours prioritaires pour 62 % des administrations dans le rapport.

La question du leadership gagne aussi en importance. Une proportion de 58 % des administrations est d'avis que les compétences de leadership et de gestion sont les plus essentielles pour l'avenir. Ils sont 53 % à estimer que la littératie numérique (y compris l'IA) est prioritaire.

Pour 40 % des interrogés, ce sont les fonctions de leadership et de haute direction qui continuent de poser les plus grands défis sur les plans de l'embauche et du maintien en poste.

La nature du travail municipal se transforme, tout comme les compétences nécessaires pour le diriger. Comme les tâches répétitives sont de plus en plus automatisées, la capacité de prendre des décisions judicieuses et de résoudre les problèmes des citoyens est une compétence qui gagne en valeur dans tous les services.

Wendy Gnenz, associée et leader nationale, Solutions numériques pour les municipalités chez MNP, explique que les « administrations locales qui réalisent les meilleurs progrès sont celles pour qui l'IA est partie intégrante d'une stratégie globale au lieu d'être un projet technologique. Elles investissent dans des formations structurées qui permettent au personnel de première ligne comme la haute direction de s'approprier ces nouveaux outils. C'est en procédant ainsi que l'on réussit à véritablement moderniser une organisation ».

La pression nuit à la performance

La pression sur les activités municipales ne s'observe pas uniquement dans les budgets et les plans de dotation de personnel. Elle se fait aussi sentir dans l'expérience vécue par les employés, l'efficacité de la direction et la capacité d'une organisation à poursuivre sur sa lancée.

Pour 53 % des administrations interrogées, la charge de travail et le stress élevés sont les principaux défis à la constitution et au maintien d'une main-d'œuvre engagée.

Elles sont 50 % à souligner que les budgets ne permettent pas d'investir dans des initiatives de mobilisation du personnel et 42 % à faire état du peu de possibilités d'avancement de carrière. Le rapport révèle aussi que :

43 % des participants sont d'avis que les communications par la direction sont essentielles lors des initiatives visant le changement;

41 % des administrations affirment que les programmes de formation et de soutien des employés sont essentiels à la gestion du changement organisationnel.

Ces statistiques font état d'une réalité que bon nombre de dirigeants municipaux connaissent déjà. La prestation de services repose sur un personnel qui a le sentiment d'être soutenu, informé et outillé.

L'adoption du numérique est tout aussi cruciale. Les participants au rapport affirment que, plutôt que des applications techniques poussées, ce sont l'utilisation de l'IA dans les tâches quotidiennes (37 %) et une compréhension de base de cette technologie (34 %) qui auront les plus importantes retombées sur la prestation de services.

Ces chiffres suggèrent que les municipalités ne se préparent pas simplement à adopter de nouvelles technologies. Elles déploient des efforts pour gagner en assurance, outiller leurs dirigeants et aider leurs équipes à travailler différemment dans un contexte où les attentes évoluent.

Les solutions pratiques comme fondements du progrès

Les dirigeants municipaux veillent à prendre des décisions judicieuses pour protéger la prestation de services, offrir un soutien à leur personnel et renforcer à long terme les collectivités dont ils sont responsables.

Le Rapport 2026 de MNP sur les municipalités se veut une ressource qui examine les priorités, les pressions et les décisions qui façonnent le monde municipal contemporain.

Il cadre avec les valeurs que les municipalités défendent au quotidien : leadership responsable, services publics de qualité et solutions ancrées dans les réalités locales.

MNP est d'avis que les administrations municipales ont besoin de conseils fiables. Le rapport est pour le cabinet un moyen d'en prodiguer en communiquant des études pertinentes, des perspectives concrètes et un éclairage sur les défis que vivent les collectivités au quotidien.

Face aux pressions liées à la main-d'œuvre, à la prestation de services et à l'adoption du numérique, les municipalités ne peuvent se contenter de recommandations générales. Elles ont besoin de solutions qui reflètent le contexte local.

Les définitions du progrès changent d'une collectivité à l'autre, mais elles reposent toujours sur la prise de décisions éclairées, un leadership fort et l'assurance nécessaire pour aller de l'avant.

Téléchargez le rapport pour consulter ses conclusions ainsi que les analyses et les commentaires de professionnels : Rapport 2026 de MNP sur les municipalités

Autrice principale : Katie Hayes, conseillère en numérique

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SOURCE MNP

Renseignements : Tanja Gehring, première directrice principale, Marketing, MNP (pour les médias francophones), [email protected]