TORONTO, le 7 oct. 2025 /CNW/ - Médicaments novateurs Canada (MNC) salue le gouvernement de l'Ontario pour son annonce pionnière du lancement du Programme pilote FAST pour le financement accéléré de traitements spécifiques une nouvelle initiative conçue pour réduire considérablement le temps d'accès des patients à des médicaments hautement prioritaires.

La ministre de la Santé Sylvia Jones a dévoilé plus tôt aujourd'hui le Programme pilote FAST, qui sera d'abord axé sur les traitements oncologiques. Grâce à ce nouveau cadre, les patients atteints de cancer devraient avoir accès à des traitements salutaires jusqu'à une année plus tôt, après l'approbation de Santé Canada et une recommandation de financement favorable.

« Un jalon transformateur vient d'être franchi pour les patients de l'Ontario », a déclaré Bettina Hamelin, présidente-directrice générale de MNC. « En accordant la priorité à l'accès rapide à des traitements essentiels, le gouvernement établit une nouvelle norme nationale pour les soins axés sur le patient, et fait preuve d'un leadership fort dans la modernisation de l'accès à l'innovation. »

MNC est fière d'avoir joué un rôle actif dans l'élaboration du Programme pilote FAST, illustrant que la collaboration et les partenariats peuvent entraîner des changements significatifs dans le système de santé. En soutien à cet effort, MNC a publié une lettre ouverte adressée au premier ministre Ford et à la ministre Jones, que vous pouvez lire ici.

Le leadership de l'Ontario intervient à un moment crucial, alors que le Canada se trouve au dernier rang des pays du G7 en ce qui concerne le temps d'accès aux nouveaux médicaments novateurs. Le Programme pilote FAST nous montre que les progrès sont possibles, et qu'ils sont en train de se produire. En plus d'améliorer les résultats sur la santé, il renforce la position de l'Ontario en tant que plaque tournante mondiale de l'innovation en sciences de la vie.

« Cette victoire est la preuve que la collaboration et les actions audacieuses peuvent produire des résultats concrets pour les patients, a ajouté Mme Hamelin. Nous avons hâte de travailler avec le gouvernement pour étendre le Programme pilote FAST à d'autres domaines thérapeutiques et pour soutenir des efforts similaires dans tout le pays. »

À propos de Médicaments novateurs Canada

Médicaments novateurs Canada (MNC) est l'association nationale qui représente l'industrie pharmaceutique novatrice canadienne. MNC plaide en faveur de politiques qui permettent la découverte, le développement et la distribution de médicaments et vaccins novateurs pour améliorer la vie de tous les Canadiens. Elle défend aussi l'engagement de ses membres d'être un partenaire de confiance du système de santé canadien. MNC représente 47 compagnies membres, qui investissent près de 3,2 milliards de dollars par an en recherche et développement. De cette façon, elle alimente l'économie fondée sur la connaissance du pays tout en contribuant à hauteur de 18,4 milliards de dollars à l'économie nationale annuellement. Tous ses membres suivent le Code d'éthique de MNC, ils travaillent donc de manière hautement éthique avec les gouvernements, les payeurs privés, les professionnels de la santé et les parties prenantes.

