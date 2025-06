GENÈVE et OTTAWA, ON, le 12 juin 2025 /CNW/ - À l'approche du prochain Sommet du G7, l'industrie pharmaceutique mondiale, représentée par la Fédération internationale de l'industrie du médicament (FIIM) et Médicaments novateurs Canada (MNC), demande aux gouvernements du G7 de placer la santé et l'innovation au centre des priorités dans l'ordre du jour du prochain sommet.

Dans une lettre ouverte publiée aujourd'hui, la FIIM et MNC, ainsi que leurs membres, ont réaffirmé l'engagement de l'industrie en faveur de la collaboration continue, notamment dans le cadre de la présidence canadienne du G7, afin d'améliorer les résultats pour les patients, de renforcer les systèmes de santé, de stimuler la croissance économique et de soutenir la sécurité nationale.

La lettre invite les dirigeants du G7 à reconnaître la valeur stratégique de l'industrie pharmaceutique novatrice en orientant leurs discussions sur trois domaines essentiels.

L'investissement dans les soins de santé comme priorité stratégique

L'adoption rapide des innovations médicales peut transformer les résultats sur la santé, accroître l'efficacité du système de santé et favoriser la croissance socio-économique à long terme. Le G7 peut jouer un rôle de premier plan dans la promotion de l'innovation, en particulier dans la lutte contre les maladies non transmissibles (MNT), qui sont responsables de 75 % des décès dans le monde. Considérant que plus de 9600 médicaments qui ciblent les MNT et la santé mentale sont en cours de développement, une occasion évidente s'offre aux dirigeants du G7.

Le G7 a un rôle essentiel à jouer dans la préparation aux pandémies, la lutte contre la résistance aux antimicrobiens (RAM) et le renforcement des systèmes de santé. L'investissement de l'industrie dans la recherche et le développement demeure essentiel, et nécessite un environnement politique favorable qui soutient la protection de la propriété intellectuelle, maintient des canaux commerciaux ouverts et met en œuvre des cadres réglementaires clairs.

L'industrie pharmaceutique novatrice est un moteur économique. En 2022, l'industrie a soutenu près de 75 millions d'emplois dans le monde et a contribué à hauteur de 2,3 billions de dollars au produit intérieur brut (PIB) mondial, près de la moitié de cette contribution provenant des pays du G7. En défendant l'innovation en santé, le G7 peut libérer un potentiel économique supplémentaire tout en garantissant les progrès en matière de santé publique.

La FIIM et MNC soulignent que la considération de la santé comme une priorité stratégique à long terme doit être un élément central de l'ordre du jour du G7. Ils mentionnent notamment l'importance d'accueillir une réunion ministérielle du G7 sur la santé en 2025 afin de favoriser la prise d'engagements et de continuer les initiatives clés en matière de santé mondiale.

« L'innovation en santé ne se limite pas aux avancées médicales : elle est sous-jacente à la santé et à la sécurité économique, a affirmé David Reddy, directeur général de la FIIM. Nous sommes prêts à collaborer avec les gouvernements du G7 pour que la santé demeure une priorité mondiale et pour que notre industrie puisse continuer à fournir les solutions nécessaires pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain. »

« La présidence canadienne du G7 est une occasion opportune de faire preuve de leadership à l'échelle mondiale en matière d'innovation en santé, a déclaré Bettina Hamelin, présidente de MNC. Nous appelons les dirigeants du G7 à reconnaître l'industrie pharmaceutique comme un partenaire essentiel dans la mise en place de systèmes de santé résilients, la stimulation d'une croissance économique inclusive et la préparation aux futures interventions sanitaires d'urgence. »

Ensemble, la FIIM et MNC réitèrent leur engagement à soutenir les gouvernements du G7 dans la promotion d'une prospérité fondée sur la santé et sont prêts à contribuer de manière importante aux discussions du groupe de travail de la santé du G7 et des autres forums clés.

À propos de Médicaments novateurs Canada

Médicaments novateurs Canada (MNC) est l'association nationale qui représente l'industrie pharmaceutique novatrice canadienne. L'industrie est fière de soutenir plus de 110 000 emplois, de contribuer à l'économie un total de 18,4 milliards de dollars, de parrainer la plupart des essais cliniques au Canada et d'investir près de 3,2 milliards de dollars dans la recherche et le développement chaque année. MNC plaide en faveur de politiques qui permettent la découverte, le développement et la distribution de médicaments et vaccins novateurs pour améliorer la vie de tous les Canadiens. L'association et ses membres sont des partenaires orientés vers la recherche de solutions pour le système de santé canadien et ont contribué plus de 30 millions de dollars à la recherche appliquée sur les systèmes de santé par l'intermédiaire de la Fondation pour la recherche en santé (FRS). Tous ses membres suivent le Code d'éthique de MNC, ils travaillent donc de manière hautement éthique avec les gouvernements, les payeurs privés, les professionnels de la santé et les parties prenantes.

À propos de la Fédération internationale de l'industrie du médicament

La Fédération internationale de l'industrie du médicament (FIIM) représente l'industrie pharmaceutique novatrice à l'échelle internationale et entretient des relations officielles avec les Nations Unies et les organisations multilatérales. Elle a comme vision de veiller à ce que les progrès scientifiques donnent lieu à la prochaine génération de médicaments et de vaccins qui offriront un avenir plus sain aux populations du monde entier. Pour y parvenir, elle agit en tant que partenaire de confiance et tire parti de l'expertise de ses membres pour défendre l'innovation pharmaceutique, encourager les politiques qui soutiennent la recherche, le développement et la fourniture de technologies de santé, et créer des solutions durables qui font progresser la santé mondiale.

